Cast e personaggi

Colin Firth: Harry Hart

Julianne Moore: Poppy Adams

Taron Egerton: Gary “Eggsy” Unwin / Galahad

Mark Strong: Merlino

Halle Berry: Ginger Ale

Elton John: se stesso

Channing Tatum: Tequila

Jeff Bridges: Champagne “Champion”

Pedro Pascal: Whiskey

Edward Holcroft: Charles “Charlie” Hesketh

Hanna Alström: Principessa Tilde

Sophie Cookson: Roxanne “Roxy” Morton / Lancillotto

Michael Gambon: Artù

Bruce Greenwood: Presidente degli Stati Uniti

Emily Watson: Capo di stato maggiore Fox

Tom Benedict Knight: Angel

Poppy Delevingne: Clara Von Gluckfberg

Samantha Womack: Michelle Unwin

Keith Allen: Charles

Thomas Turgoose: Liam

Björn Granath: Re di Svezia

Lena Endre: Regina di Svezia

Tara Hugo: Barista

Mark Arnold: Generale McCoy

Doppiatori italiani

Luca Biagini: Harry Hart

Roberta Greganti: Poppy Adams

Alessandro Campaiola: Gary “Eggsy” Unwin / Galahad

Francesco Prando: Merlino

Francesca Fiorentini: Ginger Ale

Gianluca Machelli: Elton John

Marco Vivio: Tequila

Edoardo Siravo: Champagne “Champion”

Alessandro Budroni: Whiskey

Davide Perino: Charles “Charlie” Hesketh

Sara Ferranti: Principessa Tilde

Valentina Favazza: Roxanne “Roxy” Morton / Lancillotto

Luciano De Ambrosis: Artù

Achille D’Aniello: Presidente degli Stati Uniti

Chiara Colizzi: Capo di stato maggiore Fox

Diego Suarez: Angel

Giulia Santilli: Clara Von Gluckfberg

Daniela Calò: Michelle Unwin

Dario Oppido: Charles

Niccolò Guidi: Liam

Stefano De Filippis : Jamal

Rodolfo Traversa: Re di Svezia

Alessandro Messina: Generale McCoy

Trama e recensione

Kingsman: Secret Service ci ha fatto conoscere il mondo dei Kingsman – un’agenzia di intelligence internazionale e indipendente, ai massimi livelli di discrezione, il cui obiettivo primario è garantire la sicurezza nel mondo. In Kingsman 2 – Il Cerchio d’oro i nostri eroi si trovano a dover fronteggiare una nuova sfida. Quando il loro quartier generale viene distrutto e il mondo è tenuto in ostaggio, la loro missione li porta a scoprire un’organizzazione di spie alleata, basata negli Stati Uniti, chiamata Statesman e precedente alla formazione dei Kingsmen. In una nuova avventura che testerà la forza e l’arguzia degli agenti ai limiti estremi, queste due organizzazioni d’elite si uniranno per combattere contro il nemico comune per salvare il mondo… una cosa che ormai sta diventando un’abitudine per Eggsy!

Curiosità

“Kingsman 2 – Il cerchio d’oro” è liberamente basato su una serie a fumetti pubblicata dalla Marvel con il marchio Icon Comics.

Il film segna l’ultimo ruolo cinematografico di Björn Granath (Il re di Svezia).

Il film segna la seconda apparizione di Sir Elton John in un ruolo cinematografico significativo. Il primo è stato come il mago del flipper in Tommy (1975).

Lo slogan “Le notizie sulla mia morte sono state enormemente esagerate”, è una frase pronunciata per la prima volta dall’autore americano Mark Twain.

Il taglio originale del film aveva una durata totale di tre ore e quaranta minuti. Il film ha avuto così tante scene aggiunte durante la produzione che la Twentieth Century Fox ha persino chiesto allo scrittore, produttore e regista Matthew Vaughn se voleva dividere questo film in due film separati. Vaughn ha respinto quell’idea e ha ridotto il film a due ore e ventuno minuti.

“Whisky”, è modellato su Burt Reynolds, che ha recitato in Sam Whisky (1969).

Il personaggio di Colin Firth, Harry, ha una breve scena parlata in italiano. Firth parla correntemente l’italiano.

Julianne Moore ha basato la sua caratterizzazione di Poppy sulla performance di Gene Hackman nei panni di Lex Luthor nella serie di film di Superman.

Secondo Imageworks VFX, il Poppy’s Beauty Bot è stato progettato sulla modella Claudia Schiffer.

Taron Egerton che in questo film si traveste da Sir Elton John ha in seguito interpretato l’icona pop nel biopic Rocketman (2019).

Il cast di “Kingsman 2 – Il cerchio d’oro” include cinque vincitori di Oscar: Julianne Moore, Halle Berry, Jeff Bridges, Colin Firth e Sir Elton John.

Questo ha segnato la terza volta che Bruce Greenwood ha interpretato il presidente degli Stati Uniti. L’attore ha interpretato John F. Kennedy in Thirteen Days (2000) e un fittizio presidente degli Stati Uniti in Il mistero delle pagine perdute (2007). Greenwood non potrebbe mai effettivamente candidarsi alla presidenza nella vita reale poiché nato in Canada.

Sull’aereo dello Statesmen, una bottiglia di vodka “Born and Bred” può essere vista sul bar. Channing Tatum è il proprietario di questo marchio di vodka.

La Twentieth Century Fox aveva inizialmente pianificato di avere la prima mondiale di “Kingsman 2 – Il cerchio d’oro” a New York il 12 settembre, ma l’ha annullata per aiutare con i soccorsi per l’uragano Harvey. Invece di tenere l’evento, lo studio ha donato in beneficenza il denaro preventivato per la serata di Kingsman.

Il nuovo quartier generale di Kingsman si trova in via St. James, accanto a Berry Bros. & Rudd, un commerciante di vino che risale al 1698. Sullo sfondo si vede il palazzo di St. James mentre il taxi gira sulla strada. Nella vita reale, l’edificio accanto al commerciante di vino ospita una galleria.

I cani robot, Bennie e Jet, sono un riferimento alla canzone di Sir Elton John “Bennie and the Jets”.

Gli agenti non sul campo nelle organizzazioni Kingsman e Statesman hanno nomi in codice che sono valori anomali all’interno dello schema di denominazione. Dei Kingsmen, Artù, Galahad e Lancillotto sono Cavalieri della Tavola Rotonda, mentre Merlino no. Degli Statesmen, Whisky, Tequila e Champagne sono bevande alcoliche, mentre Ginger Ale no.

Questo secondo film del franchise Kingsman, la serie che interpreta in chiave moderna James Bond, rende omaggio al maestro delle spie originale nella sua sequenza sulle Alpi italiane. Nel film di James Bond Agente 007 – Al servizio segreto di Sua Maestà (1969), un covo in cima ad una montagna, girato a Schilthorn, in Svizzera, è accessibile tramite funivia. La location ha una sorprendente somiglianza con le scene girate presso la funivia del Monte Bianco sulle Alpi italiane in Kingsman.

Lo scrittore, produttore e regista Matthew Vaughn ha riassunto il ruolo di Poppy come “Martha Stewart sotto crack…una cattiva eccentrica, dolce, in stile La fabbrica delle mogli che, allo stesso tempo, è letale, pazza e intelligente”.

Taron Egerton è stato uno degli ultimi due attori insieme ad Alden Ehrenreich in lizza per il ruolo principale in Solo: A Star Wars Story (2018), ma è stato costretto a ritirarsi quando la produzione di questo film ha avuto il via libera prima del previsto.

Matthew Vaughn ha scherzato dicendo che avrebbe riportato Colin Firth nel franchise di Kingsman come un Harry Hart zombie o il gemello malvagio di Harry. Invece alla finr ha trovato un modo per riportare indietro il vero Harry.

Opportunamente, i tendoni nel complesso di Poppy portano tutti i nomi delle canzoni di Sir Elton John (The Bitch is Back, Captain Fantastic, eccetera).

Il quartier generale di Poppy, “Poppyland” dovrebbe essere in Cambogia. Durante le scene di (combattimento) nel cortile, sullo sfondo tra gli edifici vengono montate delle inquadrature dal vero cortile del tempio Ta Prohm dal distretto cambogiano di Angkor. In realtà, il cortile di Ta Prohm è molto più piccolo di “Poppyland”. Lara Croft: Tomb Raider del 2001 è stato in parte girato a Ta Prohm.

Il sottotitolo originale di “Kingsman 2” era “Il triangolo d’oro”, dal nome dell’area che confina con Thailandia, Laos e Myanmar. Tuttavia, quando questo film è stato proiettato per tre volte, i realizzatori hanno scoperto che nessuno nel pubblico delle proiezioni di prova aveva sentito parlare della geografia dell’area, né della storia dietro quel titolo. Si è quindi deciso di cambiare la parola da “Triangolo” in “Cerchio”.

Dopo il combattimento nel taxi nero di Londra, Gary “Eggsy” Unwin salta al posto di guida e attiva la “modalità Drift”. L’ampia trasformazione subita è la seguente: le sospensioni vengono abbassate, aumentando la capacità di guida abbassando il centro di massa. I coprimozzi vengono espulsi, rivelando le ruote BBS RS in più pezzi. Ciò riduce la massa non sospesa e consente alle pinze dei freni di raffreddarsi in modo più efficiente. La leva del cambio automatico si ritrae nella consolle centrale e, al suo posto, si alza un complesso meccanismo a due leve (proveniente da un’auto da rally). La leva più alta è un freno a mano idraulico utilizzato per imbocacre curve veloci a velocità. L’altra leva è il cambio per la trasmissione sequenziale.

La gigantesca ciambella rosa satinata a Poppyland è la stessa identica ciambella gigante Lard Boys della serie tv I Simpson.

Berry Brothers & Rudd è un vero posto sito a Londra, in Inghilterra, ed è stata la sede dell’Ambasciata del Texas per tre anni, dal 1842 al 1854. C’è una targa a ricordare quel periodo.

“Kingsman 2 – Il cerchio d’oro” è il primo film insieme per Colin Firth e Jeff Bridges. Hanno gareggiato due volte tra loro per il premio Oscar come miglior attore. Nel 2009, Bridges ha vinto per Crazy Heart (2009), mentre Firth è stato nominato per A Single Man (2009). Nel 2010 Firth ha vinto per Il discorso del re (2010), mentre Bridges è stato nominato per Il Grinta (2010).

Colin Firth e Julianne Moore sono apparsi in A Single Man (2009).

Poppy è un nome appropriato per un cattivo che si occupa di droghe, poiché molte droghe oppioidi sono sintetizzate dalla pianta del papavero.

Il nome di Halle Berry in Codice: Swordfish (2001) era “Ginger”. In questo film si chiama “Ginger Ale”.

Quarta collaborazione tra scrittore, produttore e regista Matthew Vaughn e Mark Strong. In precedenza hanno lavorato insieme a Stardust (2007), Kick-Ass (2010) e Kingsman: Secret Service (2014).

I due cani robot di Poppy hanno una linea rossa con un punto luminoso in movimento molto simile a K.I.T.T., l’auto potenziata dall’intelligenza artificiale della serie tv Supercar (1982).

Sulla scena del matrimonio alla fine di questo film, Harry afferma che uno dei loro agenti fondatori una volta disse: “Non è la fine. Non è neanche il principio della fine. Ma è, forse, la fine del principio.” . Questa citazione è stata notoriamente pronunciata dal primo ministro britannico Sir Winston Churchill, apparentemente implicando che Churchill fosse coinvolto nella fondazione dell’organizzazione Kingsman.

Taron Egerton si è rifiutato di girare la scena in cui Eggsy deve posizionare un dispositivo di localizzazione all’interno della ragazza del cattivo. La mano vista entrare in intimità con l’attrice Poppy Delevingne appartiene in realtà a suo marito. Egerton ha rivelato: “Ho detto a Matthew Vaughn ‘Non mi sento a mio agio a farlo’. Quindi non è la mia mano, è la mano del marito di Poppy. Ha salvato la situazione”.

Grazie alla sua precedente formazione ed esperienza nella danza, Channing Tatum è stato in grado di improvvisare completamente la sequenza di danza che il suo personaggio ha mostrato nel film mentre era sotto gli effetti del virus.

Verso la fine di questo film, durante il matrimonio di Eggsy, Dean di Kingsman: Secret Service può essere visto in piedi accanto alla madre di Eggsy, Michelle, con indosso la stessa uniforme di Eggsy.

Charles, l’uomo che è stato trasformato in un hamburger, è stato interpretato da Keith Allen, che interpretava il padre di Taron Egerton in Eddie the Eagle – Il coraggio della follia (2015).

“Kingsman 2 – Il cerchio d’oro” costato 104 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 410.

La colonna sonora

Le musiche originali di “Kingsman 2 – Il cerchio d’oro” sono di Henry Jackman (Jumanji – The Next Level) e Matthew Margeson (Rocketman). Jackman ha collaborato con il regista Matthew Vaughn anche per Kingsman: Secret Service. Kick-Ass e X-Men – l’inizio.

(Jumanji – The Next Level) e (Rocketman). Jackman ha collaborato con il regista Matthew Vaughn anche per Kingsman: Secret Service. Kick-Ass e X-Men – l’inizio. I titoli di testa sono accompagnati da “Take Me Home, Country Roads” di John Denver eseguito su cornamuse.

eseguito su cornamuse. La canzone usata nel trailer principale era in realtà un mix di due diversi brani: la versione strumentale di “Battle Royale” di John De Buck e “My Generation” di The Who.

Quando Harry riacquista la memoria, la musica riprodotta è identica al brano “Rage and Serenity” di X-Men – L’inizio (2011). È stato utilizzato nella scena in cui Magneto ruota la parabola satellitare.

Questo è stato il terzo film del 2017 a contenere la canzone “Take Me Home, Country Roads” di John Denver, gli altri erano Alien: Covenant e La truffa dei Logan. Lo scrittore, produttore e regista Matthew Vaughn è rimasto scioccato quando ha scoperto quanto fossero diventati popolari Denver e le sue canzoni nei film del 2017.

Nel film si può ascoltare un’altra canzone di John Denver, “Annie’s Song”, che viene riprodotta mentre Gary “Eggsy” Unwin beve da solo al bar.

TRACK LISTINGS:

1. Eggsy Is Back

2. Memories of Harry

3. The Golden Circle

4. Poppy

5. Incoming Missiles

6. You May Shed a Tear in Private

7. Tequila

8. The Lepidopterist

9. Rescuing Harry

10. Statesman

11. Ginger’s First Test

12. Whiskey’s Demons

13. Tornado in a Trailer ParK

14. Poppy’s Terms

15. Dancing Disease

16. The Gondola Experience

17. Cabin Ambush

18. Horrific News Report

19. Flying to Poppyland

20. No Time for Emotion

21. Temple Battle

22. Viva Las Vegan

23. Not in Vain

24. A Man Who’s Honorable

25. Kingsman Hoedown

