Stasera in tv: “La campionessa” su Canale 5

Cast e personaggi

Teresa Palmer: Michelle Payne

Sam Neill: Paddy Payne

Stevie Payne; Se stesso

Brooke Satchwell: Therese Payne

Sullivan Stapleton: Darren Weir

Magda Szubanski: Sorella Dominique

Zara Zoe: Maree Payne

Sophia Forrest: Cathy Payne

Shane Bourne: Trevor Smart

Mick Molloy: Bairdy

Annaliese Apps: Brigid Payne

Jacob Warner: Garry Small

Jason Benbow: Kerrin McEvoy

Thomas Saddler: Jason Patton

Chris Reys: Rusty

La trama

Teresa Palmer recita in La campionessa – Ride Like a Girl, basato sulla storia vera di Michelle Payne. Da piccola Michelle sognava l’impossibile: vincere la Melbourne Cup. Tuttavia, una caduta quasi fatale, minaccia di porre fine alle sue speranze di competere nella gara. Con l’amore e il sostegno di suo padre (Sam Neill) e del fratello Stevie, supera ogni previsione per diventare la prima donna a vincere la Melbourne Cup.

Curiosità

Il film segna l’esordio alla regia dell’attrice Rachel Griffiths che ha recitato in Le nozze di Muriel, Il matrimonio del mio migliore amico, Saving Mr. Banks e La battaglia di Hacksaw Ridge.

La sceneggiatura del film è di Andrew Knight (La battaglia di Hacksaw Ridge) & Elise McCredie (Strani attacchi di passione).

Il fratello 35enne di Michelle Payne, Stevie Payne, ha interpretato se stesso in questo film. Michelle Payne ha dedicato la sua vittoria nella Melbourne Cup 2015 a suo fratello.

Frank Reys è stato il primo e unico fantino indigeno dell’Australia a vincere la Melbourne Cup (nel 1973 su Gala Supreme). Suo figlio Chris Reys interpreta l’allenatore Rusty in La campionessa, offrendo a Michelle Payne un giro del Gruppo 1 su Vladivostok.

Il famoso fantino maschio “Olly” nel film è un ritratto di Damien Oliver, accusato di cattiva condotta sportiva per aver piazzato una scommessa di 10.000 dollari su un cavallo rivale in una gara del 2010 alla quale ha anche partecipato. Il cavallo rivale su cui ha scommesso Oliver ha finito per battere il cavallo che stava cavalcando e Oliver ha realizzato un profitto di 11.000$ dalla sua scommessa. Gli è stata scontata una sospensione di otto mesi dopo la condanna e gli è stato permesso di partecipare di nuovo alle gare il 13 settembre 2013, lo stesso anno in cui ha vinto immediatamente la Melbourne Cup al suo ritorno.

La gara finale include filmati della gara reale.

Teresa Palmer che ha interpretato Michelle Payne è in realtà un anno più giovane della vera Michelle Payne e sono entrambe australiane.

La colonna sonora

Le musiche originali di “La campionessa” sono del compositore David Hirschfelder (Sliding Doors, Once Were Warriors 2, Le due vie del destino, The Water Diviner).

TRACK LISTINGS:

1. Ride Like a Girl – Opening Titles 3:29

2. Moving up the Straight 1:11

3. Colours, Morning Ride 2:50

4. A World First 1:55

5. Always Walk the Track 2:54

6. Michelle Came Last Dad 0:56

7. Brigid Falls 1:55

8. Patience Little Girl 3:37

9. D. Oliver 0:38

10. Three Kilos No Way 2:30

11. Night Sweats 3:09

12. Pray for Her 2:53

13. Welcome Home 3:08

14. Take Him Down to the Beach 1:14

15. No Promises 3:05

16. Suspended for 20 Meets 2:06

17. What Will Happen 1:18

18. Barrier One 0:47

19. Welcome to Flemington 1:10

20. The Big Race, The First Lady 8:12