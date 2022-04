La cena perfetta: trailer e tutte le anticipazioni sulla commedia con Salvatore Esposito

Dal 26 al 28 aprile con Vision Distribution evento speciale al cinema con La cena perfetta, commedia diretta da Davide Minnella con protagonisti il Salvatore Esposito della serie tv Gomorra e Greta Scarano vista recentemente nei panni di Ilary Blasi nella miniserie tv Speravo de morì prima.

Trama e cast

La trama ufficiale: Carmine (Salvatore Esposito), un camorrista dal cuore buono, gestisce un ristorante per riciclare soldi sporchi, e si ritrova a collaborare con Consuelo (Greta Scarano), una chef alla ricerca della perfezione. L’amore per il cibo e il sogno di conquistare una stella Michelin daranno ad entrambi una seconda possibilità e un’occasione di riscatto.

Il cast de “La cena perfetta” include anche Gianluca Fru, Gianfranco Gallo, Antonella Attili e Antonio Grosso.

La cena perfetta – trailer e video

Due trailer ufficiali e uno spot tv pubblicati l’11 aprile 2022

Curiosità

Davide Minnella dirige “La cena perfetta” da una sceneggiatura scritta da Stefano Sardo (Il divin codino), Giordana Mari (serie tv 1993), Gianluca Bernardini (Il filo invisibile) con la collaborazione di Salvatore Esposito al suo debutto come autore.

Il team che ha supportato il regista Davide Minnella dietro le quinte ha incluso la montatrice Sarah McTeigue (L’uomo senza gravità), la costumista Grazia Materia (la scuola cattolica), gli scenografi Cristiana Scipioni (Fino all’Ultimo Battito) & Massimo Santomarco (La Befana vien di Notte) e il direttore della fotografia Marco Pieroni (C’era una Volta il Crimine).

Le musiche originali del film sono del compositore Michele Braga (Freaks Out, La Befana Vien di Notte 2 – Le Origini, L’Incredibile Storia dell’Isola delle Rose, Una famiglia mostruosa).

Note di regia

“La cena perfetta” racconta l’incontro e lo scontro tra due personaggi molto diversi che, nel corso del racconto, impareranno ad amarsi e ad accettarsi, in un modo del tutto insolito. Per ricostruire con precisione la complessità dei diversi mondi che abitano le vite dei due protagonisti ho chiesto a Salvatore e a Greta di lavorare con estrema attenzione sullo stato emotivo dei due personaggi. Entrambi sono stati straordinari nel dare profondità a due personaggi così complessi e articolati, riuscendo a non giudicarli mai ma anzi amandoli e facendoli loro. Non era una sfida facile, per nessuno dei due. Si sono fidati del sottoscritto, hanno saputo giocare in squadra, si sono messi al servizio della storia come solo i grandi attori sanno fare ed io non posso che ringraziarli per aver deciso di condividere con me questa straordinaria avventura gastro-crime fatta di piacere, gusto, sangue e amore. [Davide Minnella]

Chi è Davide Minnella?

Davide Minnella ha scritto e diretto numerose campagne pubblicitarie, documentari e cortometraggi premiati in numerosi festival nazionali e internazionali: “Bar”, “La Porta”, “Mai dove dovremmo essere” con Sergio Rubini, “Come si Deve” con Piera Degli Esposti e Diane Fleri, presentato al 60° Festival di Berlino e Menzione Speciale per la Sceneggiatura ai Nastri D’Argento 2011. Nel 2014 ha realizzato come regista e sceneggiatore il mockumentary “Ci Vorrebbe un Miracolo” con Elena Di Cioccio e Gianluca Sportelli che ha vinto numerosi riconoscimenti in Italia e all’estero e infine “Il Potere dell’Oro Rosso” con Paolo Sassanelli, evento speciale al Festival del Cinema di Roma 2015 e vincitore di oltre 100 premi. All’attività di regista affianca quella di autore televisivo. Negli anni ha infatti firmato alcuni di dei più importanti programmi televisivi per Rai, Mediaset e Sky.

Foto e poster