Cast e personaggi

Kyle Buchanan: Dr. Brandon Caden

Sarah Fisher: Lily Abrams

Robin Dunne: Dr. Michael Marlon

Stephane Garneau-Monten: Spencer

Cory Lee: Jessica Miller

Helena Marie: Claire Marlowe

Kyana Teresa: Joyce Meyer

La trama

Dopo essere sopravvissuta ad un violento attacco per mano di uno stalker geloso, la bellezza impeccabile Lily Abrams (Sarah Fisher) si trasferisce in una nuova città alla ricerca di un nuovo inizio. Fisicamente segnata e lottando per far fronte al trauma oscuro del suo passato, Lily è ossessionata dalle visioni del suo stalker ad ogni angolo, e rischia di andare in pezzi, perdere il suo nuovo lavoro e la nuova vita che si è costruita.

Curiosità