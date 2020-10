Disponibili un primo teaser trailer italiano e una locandina di La Famiglia Addams 2, il sequel d’animazione che uscirà nei cinema ad Halloween 2021. Eagle Pictures ci regala una prima occhiata al sequel con un teaser di annuncio che presenta lo Zio Fester, il Cugino Itt e Mercoledì Addams.

“La famiglia Addams” è un’inversione satirica della famiglia americana ideale; un clan eccentrico e ricco che si diletta nel macabro e non è consapevole del fatto che la gente li trovi bizzarri o spaventosi. Originariamente apparvero come un gruppo indipendente di 150 vignette disegnate da Charles Addams, circa la metà delle quali furono originariamente pubblicate dal New Yorker a partire dal 1938 fino alla morte di Addams nel 1988. Da allora sono state adattate in altri media, tra cui la famosa serie televisiva, una serie di film live-action, videogiochi e, più recentemente, un musical di Broadway.

Il cast di doppiatori della versione originale include Oscar Isaac (Gomez Addams), Charlize Theron (Morticia Addams), Chloë Grace Moretz (Mercoledì Addams), Nick Kroll (Zio Fester), Bette Midler (Nonna), Snoop Dogg (Cugino Itt) e il nuovo arrivato Javon “Wanna” Walton sostituirà Finn Wolfhard nei panni di Pugsley Addams. Nell’edizione italiana del film originale Pino Insegno ha doppiato Gomez Addams, Virginia Raffaele era Morticia Addams, Raoul Bova ha prestato la voce a Zio Fester e Loredana Bertè ha vestito i panni di Nonna.

Il film originale uscito lo scorso anno è stato un enorme successo al botteghino, incassando 203 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di 24 milioni, quindi un sequel era scontato.

“La Famiglia Addams 2” è co-diretto da Greg Tiernan regista del film originale con gli esordienti Laura Brousseau e Kevin Pavlovic. La sceneggiatura del film è di Dan Hernandez e Benji Samit che hanno scritto insieme il live-action Pokémon Detective Pikachu.