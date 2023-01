La Fata Combinaguai: trailer italiano e colonna sonora del film d’animazione al cinema dal 12 gennaio

Dal 12 gennaio nei cinema italiani con Plaion Pictures La Fata Combinaguai (Meine Chaosfee & ich), nuovo film d’animazione co-prodotto da Lussemburgo e Germania che oltre a divertire e commuovere, porta lo spettatore a riflettere su tematiche importanti, dai delicati e complessi equilibri delle famiglie contemporanee alla salvaguardia del pianeta e tutela dell’ambiente, sino ad un viaggio introspettivo verso una piena e autentica realizzazione personale.

La Fata Combinaguai – La trama ufficiale

La trama ufficiale: Violetta, è una fatina dei denti colorata ed impertinente e ha una missione: tornare a casa con un dentino di un bambino. Ma, pasticciona com’è, le cose non vanno nel verso giusto e si perde nel nostro mondo. Per tornare nel mondo delle fate, deve fare squadra con una vivace bambina di dodici anni di nome Maxie, il cui sogno è tornare nella casa di campagna della nonna. Insieme partono per una magica avventura che mostrerà ad entrambe che, con un vero amico, tutto è possibile.

La Fata Combinaguai – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dalla regista Caroline Origer che esordisce nel lungometraggio dopo aver diretto episodi della serie tv d’animazione Polo.

Caroline Origer dirige “La Fata Combinaguai” da una sceneggiatura di Silja Clemens (Aiuto, ho ristretto la prof!, serie tv Grani di pepe) con contributi di Pamela Hickey (L’incantesimo del drago, serie tv I tecnoinsetti), Dennys McCoy (Sabrina vita da strega, Teddy Boom!) con dialoghi curati da Greg Nix (Masha e Orso).

Sophie Fortemps, Character Design Supervisor de “La Fata combinaguai”, ha dichiarato: “Penso che Caroline Origer abbia fatto un ottimo lavoro inserendo nel film alcuni temi importanti, parlando della società, della famiglia e questioni molto urgenti sull’ambiente. Ma un altro aspetto è legato a come Violetta non si adatti al suo mondo perché le stanno chiedendo di essere ciò che non è e, non appena scopre se stessa, inizia a splendere e a fiorire. Questo è meraviglioso.”

Il film di Animazione è stato presentato in anteprima durante la terza edizione di “Heroes International Film Fest” tenutosi alla Casa del Cinema di Roma e nel corso di “Capri, Hollywood – The International Film Festival”, giunto alla sua ventisettesima edizione.

Il film è prodotto da Maite Woköck, Ilona Schultz, Sebastian Runschke, Jean-Marie Musique, Christine Parisse, Mark Mertens. Co-Produttori SERU Animation GmbH & Co. KG, Ella Filmproduktion GmbH, Fabrique d‘Images (Lussemburgo). Realizzato con il supporto di M.F.G. Filmförderung, Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, nordmedia, Filmfund Luxembourg, Creative Europe MEDIA.

ELENCO SALE

La Fata Combinaguai – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono dei compositori Martin Lingnau & Ingmar Süberkrüb (Luis e gli alieni, Charité, Aenne Burda – La donna del miracolo economico).

& (Luis e gli alieni, Charité, Aenne Burda – La donna del miracolo economico). La colonna sonora include il singolo “Special” interpretata dalla cantautrice Stephanie Hundertmark.

1. Special – Stephanie Hundertmark (3:49)

2. Toothfairy Exam incl. The Toothfairy-Song – Martin Lingnau, Ingmar Süberkrüb, Billy King & Paul Köninger (5:20)

3. Main Titles / Song of the Bees (4:09)

4. Violetta (3:27)

5. The Portal (3:00)

6. Maxie (3:06)

7. Bon Bon Jar (3:59)

8. Lonely (3:08)

9. Violetta’s Flight (3:24)

10. Camelia (1:35)

11. Ancient Fairies (1:34)

12. Fire (2:34)

13. Where Are You? (2:41)

14. The Healing (3:20)

15. I Love the Stars (1:35)

16. Mr. Tree (2:19)

17. Reunion & Showdown (4:22)

18. Revelation (3:06)

19. The Toothfairy-Song (Take the Tooth) – Billy King, Paul Köninger, Martin Lingnau & Ingmar Süberkrüb (3:25)

La colonna sonora di “La Fata Combinaguai” è disponibile su Amazon.

La Fata Combinaguai – Foto e poster