La guerra di domani: trailer finale italiano (su Amazon Prime Video dal 2 luglio)

Amazon ha reso disponibile un ultimo trailer ufficiale in italiano per il film d’azione e fantascienza con invasione aliena e viaggi nel tempo La guerra di domani, secondo lungometraggio live-action per il regista specialista in animazione Chris McKay, i cui crediti includono le regie dei film animati LEGO Batman – Il film del 2017, The Lego Batman Movie 2 in arrivo nel 2022 e il film tv Robot Chicken: Star Wars III basato sull’omonima serie tv.

“La guerra di domani” segue un insegnante che viene arruolato per combattere una guerra futura in cui il destino dell’umanità dipende dalla sua capacità di affrontare il suo passato. L’insegnante in questione e altri volontari saranno reclutati da viaggiatori del tempo che spiegheranno loro che saranno trasportati nel futuro per combattere gli alieni e salvare l’umanità. L’unica speranza di sopravvivenza è che i soldati e i civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla lotta.

La trama ufficiale: In “La guerra del domani”, il mondo è sbalordito quando un gruppo di viaggiatori del tempo arriva dall’anno 2051 per consegnare un messaggio urgente: Trent’anni nel futuro l’umanità sta perdendo una guerra globale contro una specie aliena mortale. L’unica speranza di sopravvivenza è che i soldati e i civili del presente vengano trasportati nel futuro e si uniscano alla lotta. Tra quelli reclutati c’è l’insegnante di scuola superiore e padre di famiglia Dan Forester (il Chris Pratt di “Jurassic World” e “Guardiani della Galassia”). Determinato a salvare il mondo per la sua giovane figlia, Dan si unisce a un brillante scienziato (la Yvonne Strahovski della serie tv “Chuck”) e a suo padre (il premio Oscar J.K. Simmons di “Whiplash) da cui si è separato in una disperata ricerca per riscrivere il destino del pianeta.

Il cast di questo promettente e bizzarro mix di generi ed elementi sci-fi è completato da da Betty Gilpin, Sam Richardson, Edwin Hodge, Jasmine Mathews, Ryan Kiera Armstrong e Keith Powers.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Chris Mckay (“2wks, 1yr”) dirige da una sceneggiatura è di Zach Dean. Prodotto da David Ellison, Dana Goldberg, Don Granger, Jules Daly, David Goyer e Adam Kolbrenner. Amazon farà debuttare “La guerra di domani” in streaming su Prime Video in tutto il mondo a partire dal 2 luglio 2021.