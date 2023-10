La luna sott’acqua: trailer del documentario sulla tragedia del Vajont (Al cinema dal 9 ottobre)

Dal 9 ottobre nei cinema con Incipit Film il documentario La luna sott’acqua di Alessandro Negrini, un affresco dalle atmosfere oniriche su un paesino di montagna spaccato in due tra il desiderio di rinascita attraverso l’arte e il bisogno di preservare la memoria di un passato doloroso. Negli ultimi 10 anni, il regista ha filmato il sindaco che lotta insieme alla sua comunità per non essere dimenticato dalle istituzioni nazionali. Attraverso la voce della Natura, vediamo gli sforzi della comunità, che a un certo punto si divide a causa di un progetto che mira a creare un’opera d’arte sulla diga, all’origine del disastro: mentre per il sindaco e il curatore d’arte è un modo per risollevare il paese e guardare avanti, per alcuni sarebbe un altro passo per far dimenticare la tragedia del Vajont.

La luna sott’acqua – La trama ufficiale

La trama ufficiale: La comunità di Erto, piccolo paese friulano che sessant’anni fa sopravvisse al disastro del Vajont, provocato da ambizioni e avidità esterne, lotta ancora oggi per ottenere dignità e riconoscimento dalle istituzioni nazionali. “La luna sott’acqua” la segue nell’arco di oltre un decennio, raccontandone le vite e le ferite attraverso un testimone unico: il bosco che, precipitato giù con la frana, riuscì nonostante tutto a sopravvivere. Una comunità che si interroga: meglio isolarsi, oppure aprirsi al punto di trasformare – come vorrebbero il sindaco e alcuni suoi sostenitori – la diga teatro della tragedia in un’opera d’arte contemporanea? Un dilemma che sgretola l’anima silenziosa del paese, dalle cui fessure fuoriesce tutto l’immaginario degli ertani, i sogni traditi, il legame con le proprie misteriose origini: un paese nato da persone mandate lì in esilio, oggi abbandonato dalla Storia. Un ritratto onirico che oscilla sul crinale di una domanda: qual è il confine tra il preservare la propria memoria e la necessità di sopravvivere al dolore e ritrovare una speranza?

Scheda tecnica del film

Soggetto: Alessandro Negrini, Elisa Nocente

Trattamento: Alessandro Negrini, Fabrizio Bozzetti

Produttore: Marta Zaccaron

Co-produttori: Igor Pediček, Beppe Leonetti

Produzione: Incipit Film

In Associazione con: Incandenza Film

Co-prodotto da: Casablanca Productions

Con il sostegno di: MEDIA, Norsk Film Institute, Fondo Audiovisivo FVG, FVG Film Commission, Piemonte Doc Film Fund, RTV Slovenia, MIC (tax credit)

Il disastro del Vajont al cinema e in tv

Cinema

Uomini sul Vajont, regia di Luciano Ricci – cortometraggio (1959)[48]

H max 261,6 m, regia di Luciano Ricci – cortometraggio (1960) [1]

Vajont. Natale 1963, regia di Luigi Di Gianni – cortometraggio (1963)

Vajont ’66, regia di Antonio de Gregorio – cortometraggio (1966)

Vajont, regia di Renzo Martinelli (2001)

Vajont, l’immagine dell’orrore (conosciuto anche col titolo Vajont ’63. Il coraggio di sopravvivere), regia di Andrea Prandstraller (2008)

La montagna infranta, regia di Mirco Melanco – cortometraggio (2013)

Vajont – Tanta terra, tanta acqua, regia di Vittorio Vespucci (2013)

I Vajont, regia di Maura Crudeli e Lucia Vastano (2016)

Televisione

Il racconto del Vajont, regia di Marco Paolini e Gabriele Vacis (1997)

Vajont, una tragedia italiana – documentario TV (2015)

Teatro

Memoria di classe, di Roberto Innocente (1993)

Il racconto del Vajont, di Marco Paolini e Gabriele Vacis (1993)

Mostre

Vajont, Il risveglio delle coscienze di Diego Morlin alla Biennale di Venezia (2013)

Musica

La ballata di Longarone di Beppe Chierici (1969)

Vajont di Siruan (2013)

9 ottobre 1963 (suite for Vajont) di Remo Anzovino (2013)

Tutto è in equilibrio di Lodovico Saccol (2013)

Vajont dei Kanseil (2015)

Fumetti

Vajont: storia di una diga, Francesco Niccolini (sceneggiatura), Duccio Boscoli (disegni), Padova, BeccoGiallo, 2018

