Azione e horror in “Werewolves”, il film del regista Steven C. Miller (Silent Night, I predoni, Escape Plan 2) che racconta di una epidemia di lupi mannari.

Il 6 dicembre 2024 debutta nei cinema americani Werewolves, un nuovo film d’azione horror con licantropi che vede protagonista l’attore Frank Grillo. “Werewolves” è diretto e coprodotto da Steven C. Miller con Matthew Kennedy (Canary Black) autore della sceneggiatura.

Werewolves – Trama e cast

In “Werewolves” un evento di superluna innesca un gene latente in ogni essere umano sul pianeta, trasformando chiunque entri nella luce della luna in un lupo mannaro per quella notte. Il caos prende piede e quella notte muoiono quasi un miliardo di persone. Ora, un anno dopo, la Superluna è tornata.

Il cast oltre a Frank Grillo (Anarchia – La notte del giudizio, Quello che non ti uccide) include anche Katrina Law (NCIS), Ilfenesh Hadera (Godfather Of Harlem), James Michael Cummings (City On The Hill), Lou Diamond Phillips (Prodigal Son), Dane DiLiegro, Betzaida Landín, Sam Daly, James Kyson, Ian Feuer, Lydia Styslinger, Kamdynn Gary.

Werewolves – Il trailer ufficiale in lingua originale

Curiosità

Il titolo originale del film “Year 2” aveva creato confusione, con alcune persone che pensavano si trattasse di un sequel. Ma il titolo si riferiva all’anno successivo (vale a dire il secondo anno) dell’evento al centro della trama che porta le persone a diventare licantropi.

Il regista Steven C. Miller ha diretto gli horror Automaton Transfusion, Under the Bed e il remake Silent Night e i thriller d’azione: Extraction, I predoni e First Kill con Bruce Willis, Arsenal con Nicolas Cage, Submerged, The Aggression Scale, Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno con Sylvester Stallone e Live! – Corsa contro il tempo con Aaron Eckhart.

Una “Superluna” è la coincidenza di una Luna piena con la minore distanza tra Terra e Luna. L’effetto è un aumento delle dimensioni apparenti della Luna vista dalla Terra. Il termine “superluna” non è un termine strettamente astronomico, in quanto la definizione scientifica per il momento del massimo avvicinamento della Luna alla Terra è “perigeo lunare”.

Le riprese principali si sono svolte a Porto Rico.

Betzaida Lindin ha già collaborato con il regista Steven C. Miller nel film “Live! Corsa contro il tempo”.

Myles Nestel, co-CEO di The Solution Entertainment Group che distribuirà con Briarcliff Entertainment il film negli States, ha dichiarato in una nota: “Siamo super entusiasti di distribuire Werewolves più avanti quest’anno esclusivamente nei cinema. Il nostro cast è incredibile, dal fantastico Frank Grillo alle performance potenti di Katrina Law e Ilfenesh Hadera. L’uso di lupi mannari pratici progettati e costruiti da Alec Gillis e Tom Woodruff Jr (conosciuti per le serie Alien e Predator) riporta il genere alle sue radici in un modo fresco ed emozionante. Ci auguriamo che il pubblico si diverta a vedere il film nei cinema tanto quanto ci siamo divertiti noi a realizzarlo!”.

Il poster ufficiale