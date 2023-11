Stasera in tv: “Quello che non ti uccide” con Frank Grillo e Mel Gibson su 20 Mediaset

Quello che non ti uccide (Boss Level), su 20 Mediaset thriller d’azione fantascientifico con loop temporale diretto dal regista Joe Carnahan, che torna dietro la macchina da presa a sette anni dal thriller Stretch, e interpretato da Frank Grillo, Mel Gibson e Naomi Watts.

Quello che non ti uccide – Cast e doppiatori

Frank Grillo: Roy Pulver

Mel Gibson: col. Clive Ventor

Naomi Watts: Jemma Wells

Annabelle Wallis: Alice

Ken Jeong: Jake

Will Sasso: Brett

Selina Lo: Guan Yin

Meadow Williams: Pam

Michelle Yeoh: Dai Feng

Mathilde Ollivier: Gabrielle

Rio Grillo: Joe

Sheaun McKinney: Dave

Doppiatori italiani

Francesco Prando: Roy Pulver

Rodolfo Bianchi: col. Clive Ventor

Barbara De Bortoli: Jemma Wells

Valentina Favazza: Alice

Oreste Baldini: Jake

Massimo Bitossi: Brett

Elisa Giorgio: Guan Yin

Elena Canone: Dai Feng

Alberto Vannini: Joe

Paolo Marchese: Dave

Quello che non ti uccide – Trama e trailer

Intrappolato in un loop temporale che ripete costantemente il giorno del suo omicidio, l’ex agente delle forze speciali Roy Pulver (Frank Grillo) scopre indizi su un progetto governativo segreto che potrebbe sbloccare il mistero dietro la sua morte prematura. In una corsa contro il tempo, Pulver deve capire come uscire dal loop e salvare la sua famiglia mentre da la caccia al colonnello Ventor (Mel Gibson), il potente capo del programma del governo e supera abili e spietati assassini determinati a tenerlo fuori dalla verità.

Curiosità sul film

Il regista Joe Carnahan cercava di realizzare questo film da anni. Originariamente si chiamava “Continue” ed è stato scritto da Chris Borey e Eddie Borey nel 2010. Carnahan ha riscritto la sceneggiatura e ha annunciato nel 2012 che l’avrebbe diretta per la 20th Century Fox. Successivamente ha filmato dei provini con Frank Grillo. Alla fine la Fox decise di non andare avanti, secondo quanto riferito lo satudio non era d’accordo con la scelta di Carnahan di scegliere Grillo come protagonista. Carnahan ha successivamente pubblicato gli screen test su Twitter.

Il vero figlio di Frank Grillo, Rio Grillo, interpreta Joe figlio del personaggio Roy Pulver di Frank Grillo.

Durante una scena d’azione, Mel Gibson ha colpito accidentalmente Frank Grillo in faccia, lussandogli la mascella. Grillo non lo ha lasciato intendere perché non voleva rallentare il processo di realizzazione del film. 8 ore dopo, un medico è riuscito a risistemargli la mascella.

Roy dice a Joe che Liam Neeson è un “finto duro”, una battuta riferita al fatto che Neeson ha già lavorato con il regista di questo film Joe Carnahan in A-Team (2010) e The Gray (2011) (altro film con Grillo).

Il film è dedicato alla madre di Frank Grillo, scomparsa nel 2019.

Il 9 maggio, il giorno in cui Roy è costretto a ripetere, è il compleanno del regista Joe Carnahan.

Meadow Williams, che interpreta Pam, è stata anche produttrice esecutiva del film.

La compagnia di Clive Ventor (Mel Gibson), senza sottigliezza ma appropriatamente, si chiama “Dynow”. (Muori ora)

Il film è stato acquistato da Entertainment Studios Motion Pictures nell’aprile 2018, mentre erano in corso le riprese. L’uscita era fissata al 16 agosto 2019, ma alla fine ha mancato questa data, senza che fosse annunciata una nuova data. Nel giugno 2020, Entertainment Studios ha dichiarato di aver rinunciato all’uscita perché il prodotto finale non soddisfaceva le loro aspettative.

La scena nel ristorante cinese, quando Roy si diverte nel guardare un cameriere che lascia cadere un vassoio di piatti, è un cenno a Ricomincio da capo (1993), la cui premessa di rivivere lo stesso giorno più e più volte è stata riutilizzata in molti altri film (ad esempio Ricomincio da Natale, Edge of Tomorrow – Senza domani, La mappa delle piccole cose perfette ecc.).

Secondo film di Mel Gibson con Frank Grillo dopo Fuori controllo (2010).

Joe Carnahan ha riscritto la sceneggiatura appositamente per Frank Grillo.

Ad un certo punto Roy proclama “Posso farlo tutto il giorno”, una frase che usa Captain America; Frank Grillo ha interpretato il suo nemico Brock Rumlow/Crossbones nei film degli Avengers.

Il titolo russo di questo film è “Den’ kurka” (letteralmente “Il giorno del grilletto”) che è un’allusione al “Giorno della marmotta” – “Den’ surka” in Russia.

Questo si unisce a film come Edge of Tomorrow – Senza domani (2014), Source Code (2011) e Auguri per la tua morte (2017) nel rielaborare la premessa di base di Ricomincio da capo (1993).

La prima volta di Mel Gibson e John Cenatiempo in un film insieme dai tempi di Arma letale 3 (1992), 29 anni prima.

Questa è la seconda collaborazione di Joe Carnahan con Frank Grillo dopo The Gray (2011). Si sono riuniti più tardi nello stesso anno per Copshop – Scontro a fuoco (2021).

L’elicottero Black UH-1 utilizzato nel film proviene da Cairo, Georgia ed è conosciuto come “Huey Bee”. L’Huey è stato fornito dalla RJR Props di Atlanta, Georgia. RJR Props possiede una flotta di aerei. RJR gestisce anche il noleggio di altri aeromobili in prestito per l’utilizzo nell’industria cinematografica e televisiva. L’Huey è gestito dal suo proprietario a Cairo, Georgia. L’elicottero viene trasportato su un rimorchio personalizzato e può essere visto in molti eventi.

Mel Gibson è un fan dei Tre Marmittoni come dimostra il suo personaggio in Arma letale. Mel ha prodotto il film I tre marmittoni (2012). Will Sasso (Brett – Responsabile della sicurezza) ha interpretato Curly nel film del 2012.

Ken Jeong e Rob Gronkowski hanno già lavorato insieme nella terza stagione del reality show statunitense Il cantante mascherato (2019). Ken Jeong è uno dei quattro giudici principali e Rob Gronkowski è apparso come uno dei concorrenti.

Quando il giorno si ripristina, sullo schermo appare una debole girandola simile all’aggiornamento di un’app.

Quando Joe mostra a suo padre le carte che ha appena comprato, una di queste è una versione a fumetti di uno dei fratelli Tremors del film Smokin’ Aces (2006) di Joe Carnahan.

Il regista Joe Carnahan appare nel fim in un cameo: è l’uomo che pranza al bar mentre Roy si sta cavando un dente.

Quello che non ti uccide – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Clinton Shorter (District 9, The Expanse, Contraband, Colony, Cani sciolti, Pompei).

(District 9, The Expanse, Contraband, Colony, Cani sciolti, Pompei). La traccia 3 dell’album di debutto dei Boston del 1976 “Boston” è divisa in due parti. La prima parte, “Foreplay”, viene riprodotta durante la scena di apertura. La seconda parte “Long Time” viene riprodotta durante lo scontro finale.

La colonna sonora include i brani: That’s Why I Love to Call His Name (Traditional) di The Village Singers / South American Getaway di Burt Bacharach eseguita da London Music Works / Got My Mojo Working di Billy Adams / Baby I Don’t Care di Carl Mann / Slow Down di Jack Earls / Picking Tea Leaves and Catching Butterflies (Traditional) di Lily Chao / Fine Time di Genie Brooks / How Much Can a Man Take di Big John Hamilton / Sixties Airport Lounge di Alexander John Plowright / I Want to Love You Baby di Peggy Scott & JoJo Benson / Alcohol di Robert Jay / Workin’ for MCA di Lynyrd Skynyrd / Destroy Everything di The Helltones / Victim of Circumstances Pt. 1 di Mike and the Censations / Time Has Come Today di The Chambers Brothers / Burn Rubber on Me (Why You Wanna Hurt Me) di The Gap Band / Mean Little Mama di Roy Orbison / Day After Day di Badfinger / Turn Back the Hands of Time di Tyrone Davis / Fix Me di Black Flag / Only Time di Clarence Ashe.

1. We Got Ourselves a Cowboy (1:49)

2. Not Once (1:16)

3. Osiris (4:21)

4. Ventor (5:53)

5. Gone Rogue (1:55)

6. Driving And Reading (1:47)

7. Tracking Me (2:02)

8. Roy Number 2 (2:29)

9. I Have Done This (2:03)

10. The Power Of God (2:42)

11. So This Is It (1:48)

12. I Could Do This Forever (3:02)

13. The Spindle is Working (1:59)

14. Our Boy (1:50)

15. Wait for Me (3:03)

La colonna sonora di “Quello che non ti uccide” è disponibile su Amazon.