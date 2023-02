Stasera in tv: “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno” con Sylvester Stallone su Rai 4

Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno, su Rai 4 il thriller d’azione diretto da Steven C. Miller (Silent Night, I predoni) che vede Sylvester Stallone tornare nel panni dell’esperto di sicurezza e prigioni Ray Breslin, affiancato da Dave Bautista, Jaime King, 50 Cent e Jesse Metcalfe.

Escape Plane 2 – Cast e doppiatori

Interpreti e personaggi

Sylvester Stallone: Ray Breslin

Dave Bautista: Trent DeRosa

Huang Xiaoming: Shu Ren

Jaime King: Abigail Ross

50 Cent: Hush

Jesse Metcalfe: Luke Walken

Wes Chatham: Jaspar Kimbral

Titus Welliver: Gregor Faust

Shea Buckner: Larry

Lydia Hull: Jules

Chen Tang: Yusheng

Tyron Woodley: Akala

Pete Wentz: Bug

Ming Xi: Qin Fan

Yifan Luo: Red

Vincent Young: Curly

Doppiatori originali

Mike McColl: Galileo

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Ray Breslin

Enrico Maggi: Trent DeRosa

Alessandro Rigotti: Shu Ren

Debora Magnaghi: Abigail Ross

Paolo De Santis: Hush

Mattia Bressan: Luke Walken

Maurizio Merluzzo: Jaspar Kambal

Natale Ciravolo: Gregor Faust

Andrea Mete: Larry

Beatrice Caggiula: Jules

Alessandro Capra: Yusheng

Edoardo Stoppacciaro: Akala

Carlo Scipioni: Bug

Patrizio Prata: Galileo

Elisa Giorgio: Qin Fan

Jacopo Calatroni: Red

Fabio Boccanera: Curly

Escape Plane 2 – Trama e trailer

Anni dopo essere riuscito a trovare la via di fuga dal carcere di massima sicurezza soprannominato “La Tomba”, Ray Breslin (Sylvester Stallone) è alla guida di una nuova squadra di esperti di sicurezza di alto livello. Quando Shu, maestro di wing chun e membro della squadra, viene rapito e imprigionato all’interno di una labirintica prigione computerizzata, chiamata Ade, dove gli uomini devono lottare come animali per sopravvivere, Breslin è costretto ad intervenire per salvare il suo amico.



Il divertente e nostalgico “Escape Plan – Fuga dall’inferno” non ha entusiasmato negli Stati Uniti, nonostante riunisse due carismatiche icone action degli anni ottanta del calibro di Sylvester Stallone e Arnold Schwarzenegger, ma avendo incassato bene all’estero, si è dato il via libera al sequel “Escape Plan 2 – Ritorno all’inferno”. Purtroppo, al contrario dell’originale, questo primo sequel si è rivelato una sonora presa per i fondelli. Stiamo parlando di un sequel inadeguato, limitato nell’ambientazione e con attori piazzati un po’ a casaccio sullo schermo. Oltre ad uno Stallone “latitante” per quasi l’intero film nonostante sia millantato come protagonista. Nel cast figurano anche Dave Bautista, il Drax dei Guardiani della Galassia reclutato come ulteriore specchietto per le allodole, e il rapper 50 Cent infilato in una manciata di scene per rendere credibile il fatto che si sta guardando un sequel dell’originale “Escape Plan – Fuga dall’inferno”. “Escape Plan 2” girato dallo Steven C. Miller dello spassoso remake slasher natalizio Silent Night mette insieme alla bell’e meglio quelli che sono in realtà due film ben distinti: uno girato in una prigione hi-tech e creato evidentemente per il mercato cinese e un secondo, la presa per i fondelli citata in precedenza, che include sequenze montate con Stallone e il cast statunitense che sembrano di fatto recitare in un altro film, nomi che sono evidentemente serviti ad “attirare” un pubblico internazionale.

Curiosità sul film

Sylvester Stallone ha dichiarato quanto segue sul film durante la promozione di Escape Plan 3 – L’ultima sfida sui suoi account sui social media: “Escape Plan 2 è stato davvero il film prodotto in modo più orribile in cui abbia mai avuto la sfortuna di essere”.

Il film è stato girato in 20 giorni.

Nonostante sia il protagonista, Sylvester Stallone è nel film solo per circa 15 minuti.

Steven C. Miller dirige il film da una sceneggiatura Miles Chapman (Escape Plan, Escape Plane 3, Road house – Agente antidroga))

Il regista Steven C Miller è stato licenziato a metà della post-produzione.

Il leader del gruppo di hacker islandese Legion, Count Zero, prende il nome dal personaggio del romanzo Giù nel ciberspazio (1986) di William Gibson.

Amy Ryan, che interpretava Abigail nel film precedente, viene sostituita da Jaime King nel sequel.

Insieme a Sylvester Stallone e Curtis Jackson, anche Lydia Hull appare nel primo film, ma interpreta un personaggio diverso rispetto a questo film e al terzo.

Il running back della NFL Devonta Freeman fa la sua comparsa in una scena della prigione.

Il campione dei pesi welter UFC Tyron Woodley ha un breve ruolo secondario in questo film.

“Escape Plan 2” è stato l’ultimo film in cui Sylvester Stallone ha collaborato con la sua controfigura Thomas Danneberg.

Sylvester Stallone e 50 Cent sono gli unici attori che ritornano dal film originale.

Il film ha fruito di un sequel “Escape Plan 3 – L’ultima Sfida” uscito nel 2019 e diretto da John Herzfeld. Il film ha visto il ritorno di Sylvester Stallone, Dave Bautista, 50 Cent e Jaime King.

Escape Plan 2 – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del duo di compositori The Newton Brothers (Oculus,, The Runner, Urge, The Bye Bye Man, La notte del giudizio per sempre, Doctor Sleep, Il gioco di Gerald).

(Oculus,, The Runner, Urge, The Bye Bye Man, La notte del giudizio per sempre, Doctor Sleep, Il gioco di Gerald). La colonna sonora include i brani “Voodoo Hoochie Man” e “Well’ Be Rockin’ Tonight” di Jacob Bunton e “Endorphin” di Oliver Smith.

1. Chechnya, Russia (2:52)

2. Alice Is Dead (2:30)

3. Off the Team (0:53)

4. Taken (1:09)

5. Welcome to Hades (1:34)

6. Pursuit (1:39)

7. The Sanctuary (1:50)

8. I’m Predictable (1:35)

9. Derosa (2:02)

10. The Zoo (5:18)

11. Inmate 1764 (2:39)

12. Escape Plan (4:02)

13. Kimbral (1:26)

14. Layout (4:12)

15. You Are Family (1:19)

16. Find a Way Out (3:16)

17. Breslin Fights (1:53)

18. We Move Together (6:59)

19. System Down (5:36)

20. End Credits (6:02)

La colonna sonora di “Escape Plane 2: Ritorno all’inferno” è disponibile su Amazon.