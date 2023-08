La lunga corsa: trailer e anticipazioni della commedia con Adriano Tardiolo e Barbora Bobulova (Al cinema dal 24 agosto)

Dal 24 agosto arriva nei cinema d’Italia con Tucker Film La lunga corsa, una commedia del regista Andrea Magnani che ci porta all’interno di un carcere dove è cresciuto Giacinto (l’Adriano Tardiolo di Lazzaro felice), figlio di due detenuti.

La lunga corsa – Trama e cast

La trama ufficiale: Il carcere, per Giacinto (Adriano Tardiolo), è tutto tranne un buco nero: figlio di due detenuti, lui dentro un carcere non solo ci è nato, ma ci è pure cresciuto. Libero di volare via, decisamente impreparato a farlo. Infanzia, adolescenza, candeline dei 18 anni: quella è “casa”, nonostante le sbarre, e Jack (Giovanni Calcagno), il capo dei secondini, è un burbero e premuroso “papà”…Lavorando sull’eccentrica leggerezza di cui si nutriva Easy – Un viaggio facile facile, Andrea Magnani costruisce la favola divertente e surreale di un bambino, poi giovane adulto, che non conosce la grammatica del mondo e ne ha paura. Un outsider bizzarro e gentile che scoprirà, nelle proprie gambe e nella lunga corsa del titolo, il paio d’ali di cui ha sempre avuto bisogno.

Il cast include anche Barbora Bobulova nei panni della Direttrice Malin, Nina Naboka, Aylin Prandi, Stefano Cassetti, Gianluca Gobbi e Maxim Kostiniun.

La lunga corsa – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film scritto e diretto da Andrea Magnani e una coproduzione Italia-Ucraina.

Il cast tecnico: Fotografia di Iaroslav Pilunskyi / Montaggio di Luigi Mearelli / Sound Designer di Anton Brzhestovskyi / Musica di Fabrizio Mancinelli.

Pilgrim Film, Bartlebyfilm, Fresh Production Group Adriano Tardiolo è Giacinto. Nuovo talento del cinema italiano, è nato in Umbria nel 1998 e ha esordito al cinema come protagonista del film Lazzaro felice di Alice Rohrwacher.

Giovanni Calcagno è Jack. Nato in Sicilia nel 1971, ha vinto il Ciak d’Oro per la sua interpretazione in Si può fare di Giulio Manfredonia. Tra i lavori più recenti, Il traditore di Marco Bellocchio e Paradise – Una nuova vita di Davide Del Degan.

Barbora Bobulova è la Direttrice Malin. Nata in Slovacchia nel 1974, e naturalizzata italiana, è uno dei volti più conosciuti del nostro cinema. Il suo primo ruolo da protagonista, in Sacro Cuore di Ferzan Ozpetek, l’ha portata a vincere il David di Donatello, il Nastro d’Argento, il Globo d’Oro, il Ciak d’Oro e il Premio Flaiano.

Nina Naboka è Rocky. Nata in Ucraina nel 1957, è nota per il suo ruolo in The Strayed, per cui ha ricevuto il Golden Dziga d’Oro come migliore attrice non protagonista.

Note di regia

L’ispirazione per la storia di Giacinto mi è venuta pensando alla mia infanzia e al luogo in cui sono cresciuto, una città che sentivo molto piccola e sempre immobile. Le persone nascevano, vivevano la loro vita e morivano nello stesso posto: mai, o di rado, si avventuravano al di fuori di quel mondo. Sembravano accontentarsi della sicurezza del loro habitat, mentre per me passavano l’esistenza in una gabbia: questo spesso accade perché abbiamo paura di crescere, di vivere davvero e di fare delle scelte. Ho trasformato questa storia in una sorta di favola, dove il carcere all’inizio è il luogo idealizzato degli affetti, visto attraverso gli occhi di un bambino. Ho scritto un trattamento già una ventina di anni fa e ci sono tornato solo dopo l’uscita del mio primo lungometraggio, Easy – Un viaggio facile facile. Mi era mancato il coraggio di riprendere in mano una storia così vicina a me eppure così lontana nel tempo, ma infine il processo di scrittura si è rivelato molto spontaneo, così come la scelta del cast principale. [Andrea Mgnani]

Andrea Magnani – Note biografiche

Andrea Magnani è nato a Rimini nel 1971 e vive tra Roma, Trieste e qualche altra parte del mondo. Finalista al Premio Solinas nel 2002 e selezionato alla prima edizione del Berlinale Talent Campus, scrive per il cinema e la televisione (tra le altre cose è sceneggiatore dell’Ispettore Coliandro). Ha diretto diversi documentari e corti (Basta Guardarmi è stato selezionato tra gli altri al World Film Fund di Montreal e al Giffoni Film Festival). Ha scritto, insieme a Davide Del Degan, Paradise, coproduzione tra Italia e Slovenia. Easy – Un viaggio facile facile è il suo primo lungometraggio.

La lunga corsa – Foto e poster