La maledizione della Queen Mary: trailer italiano del film horror sovrannaturale con Alice Eve (Al cinema dal 19 luglio)

Dal 19 luglio nei cinema italiani con Eagle Pictures La Maledizione della Queen Mary, il mistery-horror sovrannaturale con Alice Eve e Joel Fry. Il film, prodotto dalla White Horse Pictures di The Woman In Black, è diretto dal regista di Dracula Untold, Gary Shore. Il film segue tre storie intrecciate che coprono la violenta disintegrazione di due famiglie a bordo di una nave nel 1938 e ai giorni nostri.

La maledizione della Queen Mary – Trama e cast

La trama ufficiale: Nel 1938 una famiglia di artisti salpa a bordo del maestoso transatlantico di lusso Queen Mary, ma La traversata dell’oceano si trasforma ben presto in un incubo quando il padre, David, viene assalito da una furia omicida, e uccide brutalmente tutta la sua famiglia, condannando la nave a un destino maledetto. Molti anni dopo la famiglia Calder si imbarca sulla Queen Mary per un viaggio di lavoro insieme al figlio Lukas. Esplorando la nave, il bimbo si imbatte negli agghiaccianti spettri di quel passato di sangue, fino ad esserne completamente posseduto. Per salvare l’anima di Lukas, la famiglia Calder sprofonderà così in un incubo senza fine. Quali misteri si celano ancora negli spettrali corridoi della Queen Mary? Cosa dovranno sacrificare i passeggeri per arrivare alla fine del loro viaggio ancora in vita?

Il cast: Alice Eve, Nell Hudson, Joel Fry, William Shockley, Tim Downie, Angus Wright, Jim Piddock, Lenny Rush, Alfredo Tavares, Mark Silverman, Dorian Lough, Joelle Koissi, Wil Coban, Gabi Kerr, Sophia Dunn-Walker, Russell MacLeod, Tiffany Ashton, Marios Gavrilis, Florrie Wilkinson, Chase Drews.

La maledizione della Queen Mary – Trailer e video

Curiosità sul film

Stephen Oliver e Tom Vaughan hanno scritto la sceneggiatura con revisioni di Gary Shore.

E’ stato annunciato che “La maledizione della Queen Mary” è il primo di una trilogia pianificata di film horror sulla RMS Queen Mary.

Le riprese si sono svolte a bordo della RMS Queen Mary ormeggiata a Long Beach, in California.

Le musiche originali del film sono di Tiffany Ashton (che interpreta anche il ruolo della cantante della nave), Jason Livesay & Nolan Livesay (Dreamland, The Zero Point, il film per la tv Epic: Dawn of Destiny e il videogioco Night Terrors: Bloody Mary).

Il film è prodotto da Brett Matthew Tomberlin (Winchester) di Imagination Design Works, Thorsten Schumacher di Rocket Science, Lars Sylvest, e Nigel Sinclair e Nicholas Ferrall di White Horse Pictures (The Woman in Black).

Storia e libri sulla Queen Mary infestata

La creazione e il lancio della Queen Mary sono stati straordinari e ricchi di storia, eleganza e grandezza. Dal momento in cui iniziò la sua costruzione nel 1930 a Clydebank, in Scozia, la Queen Mary era destinata a stare in una classe tutta sua. Nonostante le battute d’arresto economiche subite durante la Grande Depressione, che hanno bloccato la costruzione della nave per diversi anni, Cunard Line non ha badato a spese per la costruzione della Queen Mary, che originariamente era conosciuta come “Job n. 534”.

La leggenda narra che il consiglio di amministrazione della Cunard aveva deciso di chiamare la nave Queen Victoria, il che sarebbe stato in linea con la tradizione delle navi Cunard con il suffisso “ia” (Mauretania, Aquitania e Berengeria). Secondo il protocollo, la leggenda afferma che i direttori della Cunard andarono a chiedere a re Giorgio la sua benedizione per il nome proposto della nave dicendogli: “Abbiamo deciso di chiamare la nostra nuova nave come la più grande regina d’Inghilterra”, che significava implicitamente la regina Vittoria, la nonna del re. Al che si dice che il re abbia dichiarato: “Mia moglie (la regina Mary) sarà felicissima che chiamarete la nave come lei”.

Il 27 maggio 1936, la Queen Mary partì da Southampton, in Inghilterra, per il suo viaggio inaugurale. Vantava cinque sale da pranzo e lounge, due cocktail bar e piscine, una grande sala da ballo, un campo da squash e persino un piccolo ospedale. La Queen Mary aveva stabilito un nuovo punto di riferimento nei viaggi transatlantici, che i ricchi e famosi consideravano l’unico modo civile di viaggiare. Ha rapidamente conquistato i cuori e l’immaginazione del pubblico su entrambe le sponde dell’Atlantico, rappresentando lo spirito di un’epoca nota per la sua eleganza, classe e stile.

Dal suo ritiro dal mare come nave di linea attiva nel 1967, la Queen Mary non è mai stata così popolare come attrazione iconica della California meridionale, hotel e sede di eventi speciali. La nave ha trasportato circa 2,2 milioni di passeggeri in tempo di pace e 810.000 militari durante la seconda guerra mondiale, ma a Long Beach l’hanno visitata circa 50 milioni di persone. Il giorno in cui la nave fu varata nel 1934, una nota sensitiva inglese, Lady Mable Fortiscue-Harrison predisse: “La Queen Mary conoscerà la sua più grande fama e popolarità quando non salperà mai per un altro miglio o trasporterà un altro passeggero a pagamento”. Un’intuizione convincente!

Per tre anni dopo il suo viaggio inaugurale, la Queen Mary è stata il più grande transatlantico del mondo a trasportare celebrità di Hollywood come Bob Hope e Clark Gable, reali come il Duca e la Duchessa di Windsor e dignitari come Winston Churchill. Durante questo periodo ha anche stabilito un nuovo record di velocità, che ha tenuto per 14 anni. Ma quando la Queen Mary attraccò a New York nel settembre 1939, quella sarebbe stata l’ultima volta che avrebbe trasportato passeggeri civili per molti anni.

All’inizio della seconda guerra mondiale, era iniziata la trasformazione della Queen Mary in una nave da guerra. È stata dipinta di un colore grigio mimetico e spogliata dei suoi lussuosi servizi. Soprannominata “Grey Ghost” per via della sua furtività e del suo colore deciso, la Queen Mary era la nave da truppa più grande e veloce a navigare, in grado di trasportare fino a 16.000 truppe a 30 nodi. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, la Queen Mary iniziò un processo di ammodernamento di 10 mesi, che avrebbe riportato la nave al suo splendore originale. Il 21 luglio 1947, la Queen Mary riprese il regolare servizio passeggeri attraverso l’Oceano Atlantico e continuò a farlo per quasi altri due decenni.

La crescente popolarità dei viaggi aerei ha contribuito a segnare la fine di un’era per la Queen Mary. Nel 1965 l’intera flotta Cunard operava in perdita e decisero di ritirarsi e vendere la leggendaria Queen Mary. Il 31 ottobre 1967, la Queen Mary partì per la sua ultima crociera, arrivando a Long Beach, in California, il 9 dicembre 1967. Da allora ha chiamato la California del sud la sua casa. La Queen Mary è ora un hotel galleggiante, un’attrazione e un luogo per eventi e matrimoni, sede di tre ristoranti di classe mondiale e un’icona nel sud della California.

La trama del libro “Haunted Queen of the Seas: The Living Legend of the RMS Queen Mary”: Il gioiello della corona della cantieristica britannica, la RMS Queen Mary è davvero l’impareggiabile “regina dei mari”. Con il suo ricco design art déco, la Queen Mary iniziò il suo viaggio come lussuosa nave da crociera. Ha poi dimostrato il suo valore e il suo coraggio durante la seconda guerra mondiale prima di fermarsi a Long Beach, in California, e aprire ancora una volta i suoi mazzi al pubblico come museo e hotel. Ma l’intrigo della Queen Mary non risiede tutto nel passato: molti fantasmi e spiriti ora chiamano la bellissima nave la loro casa, assicurandosi per sempre che la Queen Mary continuerà a regnare nei cuori e nell’immaginazione di molti. In questo libro, la ricercatrice e autrice paranormale Nicole Strickland ti accompagna in un emozionante tour della ricca storia della nave, dalla sua costruzione e viaggio inaugurale agli incontri paranormali dei giorni nostri. Con resoconti di prima mano e splendide foto, Haunted Queen of the Seas è una lettura essenziale per chiunque sia stato rapito dalla nave più bella e vivace del mondo.

Il libro “Haunted Queen of the Seas: The Living Legend of the RMS Queen Mary” è disponibile su Amazon.

La trama del libro “The Haunted Queen Mary, Long Beach, California”: Benvenuto a bordo della nave più infestata del mondo, la Queen Mary, dove puoi fare un salto nel passato e immaginare facilmente come deve essere stato navigare a bordo di questo lussuoso transatlantico. I ricordi abbondano in tutta la nave, e anche i FANTASMI! La Queen Mary sembra essere un portale o una porta verso un altro mondo dove cose inspiegabili continuano ad accadere con regolarità. Chiunque, o qualunque cosa si nasconda nell’ombra, può essere visto, sentito, annusato e palpato. Per coloro che hanno assistito agli eventi, è fin troppo reale. La nave rappresenta una sorta di “zona morta” che fa rabbrividire le persone, fa rizzare i capelli o le fa cercare la sicurezza di una stanza ben illuminata e trovare conforto in altri umani. Questi eventi continuano a verificarsi con regolarità a persone di ogni ceto sociale, sia scettici che credenti. Come suggeriscono i parapsicologi, quando ci sono così tanti ricordi ed emozioni, è inevitabile che ci sia energia residua e un potenziale per i fantasmi. Ci sono numerosi resoconti di rumori inspiegabili, il suono di passi quando non c’è nessuno, rumori di bande come se qualcuno stesse lavorando su apparecchiature rimosse da tempo, voci misteriose che conversano o ridono, bambini spettrali che giocano sulle scale, punti freddi enigmatici e venti gelidi in aree ermetiche, luci che si accendono e si spengono da sole e oggetti che scompaiono, vengono spostati o sballottati. Questa guida alla Haunted Queen Mary contiene anche: Resoconti personali di fantasmi, inclusa una seduta spiritica di mezzanotte; Una mappa che mostra le posizioni dei fantasmi più frequenti; Letture consigliate; Cosa fare se vedi un fantasma; Suggerimenti per liberare uno spirito fastidioso; Il kit dei cacciatori di fantasmi; Documentare il tuo evento sulla Queen Mary infestata.

Il libro “The Haunted Queen Mary, Long Beach, California” è disponibile su Amazon.

La maledizione della Queen Mary – Foto e poster