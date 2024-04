La moglie del presidente: trailer italiano del film con Catherine Deneuve (Al cinema dal 24 aprile)

Dal 24 aprile 2024 nei cinema italiani con Europictures La moglie del presidente (Bernadette), la commedia di Léa Domenach con Catherine Deneuve nei panni della moglie del presidente francese Jacques Chirac, interpretato da Michel Vuillermoz.

La moglie del presidente – Trama e cast

Quando arriva all’Eliseo, Bernadette Chirac (Catherine Deneuve) si aspetta di ottenere finalmente il posto che merita, avendo sempre lavorato all’ombra del marito per farlo diventare Presidente. Messa da parte come troppo antiquata, Bernadette decide di vendicarsi diventando una figura popolare e amata dai media. La moglie del presidente si ispira alla storia di una donna realmente esistita, per raccontare la forza e la determinazione femminile necessarie ad emergere in un mondo guidato dagli uomini.

Il cast include anche Denis Podalydès, Michel Vuillermoz, Sara Giraudeau, Laurent Stocker, François Vincentelli, Lionel Abelanski, David Douillet, Scali Delpeyrat, Barbara Schulz, Vincent Primault, Olivier Balazuc, Maud Wyler, Jacky Nercessian, Olivier Breitman, Louis-Marie Audubert, Bertrand Goncalves, Patrick Paroux, Christian Scelles, Thierry Souffir, Aloïs Menu.

La moglie del presidente – Il trailer italiano

Intervista a cast e regista

Perché hai scelto di scrivere e dirigere un film su Bernadette Chirac?

LEA DOMENACH: Vengo da una famiglia di giornalisti, quindi la politica è stata una materia che ha influenzato la mia infanzia. Anche mio padre ha scritto molto su Chirac, e se avevo l’impressione di conoscerlo, conoscevo molto meno sua moglie. Nutrendomi dei Guignols de l’Info, ne avevo un’immagine abbastanza negativa: austera, conservatrice, perfino antiquata. Un’immagine che è cambiata completamente quando mi sono imbattuto nel documentario “Bernadette Chirac, memorie di una donna libera”, diretto da Anne Barrère, che era stata la sua consulente in comunicazione. Mi sorprese la sua libertà di parola, lei che allora aveva 80 anni… La scoprii divertente e libera, molto lontana dall’idea che avrei potuto avere e soprattutto con una carriera che meritava di essere raccontata. La vita di Bernadette Chirac assomiglia a quella di molte donne, istruite quanto i loro mariti e che finiscono per farsi da parte per dare loro spazio. Questa è la storia che volevo raccontare e che mi ha ricordato quella delle mie nonne. Una storia che mi ha parlato anche se non siamo della stessa generazione, dello stesso background, dello stesso schieramento politico. La reazione della mia coautrice Clémence Dargent, che ha dieci anni meno di me, mi ha convinto: quando le ho proposto la mia idea di scrivere su Bernadette Chirac dal punto di vista della vendetta di una donna, lei ha risposto “È pazzesco, mi identifico totalmente: sono Bernadette. » Mi sono detta allora che la sua storia poteva parlare davvero a tutti e se ho scelto di farne una fiction, prima ancora che una commedia, è stato per poter raggiungere un vasto pubblico. Mi ha fatto piacere anche scrivere un ruolo da protagonista destinato a una donna over 50 perché rappresentano ancora solo il 7% dei volti che vediamo al cinema.

Perché hai scelto il formato commedia?

L.D.: Già perché Bernadette Chirac è una persona divertente e non potevamo perdercela. Ma soprattutto perché la commedia ti permette di raccontare una storia a distanza e credo che attraverso l’umorismo si possano trasmettere moltissimi messaggi. Bernadette è una sorta di satira benevola, il cui scopo non è quello di prendere in giro i suoi personaggi. Il tono è quello della favola, rafforzato da questa idea del coro che accompagna Bernadette Chirac e rende omaggio al suo lato religioso. Credo che la scommessa sia riuscita anche grazie alla scelta degli attori, tutti a loro agio con la commedia, senza necessariamente essere associati a questo genere. Tutti interpretano i loro personaggi con umorismo pur mostrando una certa tenerezza nei loro confronti.

Seguiamo gli esordi dei coniugi Chirac all’Eliseo poi durante tutto il loro Anni “presidenziali”. Quanta verità c’è nella sceneggiatura?

L.D.: La maggior parte della trama è basata su fatti comprovati. Con la mia co-sceneggiatrice Clémence Dargent, abbiamo letto e guardato tutto il possibile sulla coppia Chirac, e abbiamo estratto un gran numero di brevi frasi e aneddoti che sono serviti per scrivere il film, rispettando alla lettera la cronologia, a partire dal 1995, anno in cui Jacques Chirac diventa Presidente della Repubblica, fino al 2007, data della fine del suo secondo mandato. Una volta stabilita la storia, ci siamo presi delle libertà perché stavamo scrivendo fiction. Già sul personaggio di Bernadette Chirac abbiamo volutamente ammorbidito il suo carattere. È sicuramente più “tosta” di quella che mostriamo nel film. Non abbiamo cercato di nascondere questa realtà o di creare un ritratto agiografico, ma volevamo un vero personaggio immaginario e comico. Un personaggio che potrebbe somigliarle ma che non è completamente lei, resta soprattutto l’eroina di una favola. Oppure, ad esempio, sappiamo che Bernadette Chirac e Nicolas Sarkozy si sono incontrati in segreto durante la sua campagna del 2007, abbiamo scelto di situare questo incontro in un confessionale perché ci ha fatto ridere. Allo stesso modo, sappiamo che Karl Lagerfeld era molto vicino a Bernadette Chirac e che il suo guardaroba si è evoluto gradualmente: abbiamo immaginato il suo restyling da parte di Karl in una scena che, ancora una volta, abbiamo trovato divertente.

Bernadette Chirac è femminista?

L.D.: Lo è a modo suo, e quello che è certo è che lo è diventata con gli anni. Si rese conto tardi nella vita che non veniva presa sul serio perché era una donna. Da parte sua, Jacques Chirac è stato il principale rappresentante del “club dei ragazzi” e della figura del patriarca così come predominava negli anni ’90 – e come predomina ancora…Bernadette Chirac ha finito per affermare un certo femminismo, che non è il mio, ma volevo che il mio film parlasse a più generazioni e raggiungesse il pubblico più vasto possibile. Bernadette è il punto di vista di una donna su una storia che tutti conoscono, è un modo di guardare la grande storia attraverso quella piccola. Per restare coerente su questo tema, ho voluto che la produzione del film rispecchiasse le mie convinzioni e ho formato un team completamente misto, anche nei ruoli di responsabilità. Penso che questo spieghi in gran parte perché le riprese sono andate molto bene.

Com’è stato lavorare con Catherine Deneuve, che troviamo in un ruolo da protagonista?

L.D.: Ovviamente all’inizio è stato un po’ impressionante, soprattutto perché Bernadette è il mio primo film di finzione. Quando mi sono incontrato i miei produttori, con solo l’inizio di una sinossi, ho subito menzionato Catherine Deneuve per interpretare Bernadette Chirac. Ma poi, nel lavoro di scrittura della sceneggiatura, ho voluto concentrarmi come meglio potevo sui miei personaggi e quindi mi sono imposto di non pensare a nessuno. Qualche anno dopo, una volta terminata la sceneggiatura, abbiamo avuto l’opportunità di farla leggere a Catherine Deneuve. Inizialmente un po’ “sorpresa” da questa proposta, alla fine l’ha letta e ha voluto incontrarmi molto presto, perché la sceneggiatura l’aveva fatta ridere. Ci siamo incontrati e abbiamo parlato molto della sceneggiatura, della mia visione del film… e con mia grande felicità, lei ha deciso di fidarsi di me. Poi abbiamo letto molto prima delle riprese e ho scoperto che Catherine Deneuve ha una concezione “intera” del cinema. Lei, ad esempio, ha guardato tutti i giornalieri, e me ne ha parlato, non solo per vedere il suo lavoro ma per farsi un’idea di tutto il film! È appassionata, si investe completamente nelle riprese e in un ruolo, a cui piace fare cose che non ha mai fatto e i suoi standard elevati fanno sì che tutti vogliano dare il meglio per lei. Catherine Deneuve non ha mai avuto paura del personaggio, né del rapporto con la sua immagine, è andata lì con molto umorismo e ammiro il suo coraggio e la sua destrezza nella recitazione. Ogni mattina andavo nella sua stanza e discutevamo delle scene a venire, come le avevo viste, come le avevo immaginate… Era il mio primo film, ma interpretare Bernadette Chirac, per lei, deve essere stata una bella scommessa: credo quindi che sia stato un film importante per entrambe.

Ha consultato la famiglia Chirac?

L.D.: Non abbiamo avuto bisogno della loro autorizzazione perché, nonostante il film sia ispirato a fatti reali e pubblici, è finzione. Inoltre volevo essere completamente libero mentre scrivevo il film. Spero che la famiglia Chirac andrà a vedere il film e che apprezzerà questo omaggio a Bernadette Chirac.

Non ti avremmo mai immaginato in un ruolo del genere…

CATHERINE DENEUVE: Hai ragione. La mia prima reazione è stata “Cosa? Bernadette Chirac? …” I film biografici non mi interessano.

Cosa ti ha fatto cambiare idea?

C.D.: La sceneggiatura di Léa Domenach e Clémence Dargent, davvero meravigliosa, scritta molto bene, molto divertente; poi il mio incontro con Léa, che mi ha fatto subito capire che non si trattava né di un adattamento preciso né di somigliare veramente a Bernadette Chirac, ma semplicemente di essere nello spirito del personaggio. Questa lettura e questo incontro hanno cambiato le cose.

Non hai mai nascosto le tue inclinazioni politiche.

C.D.: Lì è diverso. C’è davvero la voglia di fare una commedia, anche se, a volte, il film non è esente da certe frecciate.

Che immagine avevi della coppia Chirac e di Bernadette in particolare?

C.D.: Conoscevo, come tutti, il suo senso politico, sapevo che era poco ascoltata dal marito, quasi messa da parte dalla coppia che aveva formato con la figlia Claude. Tutto ciò è cambiato notevolmente rispetto all’operazione benefica Pezzi Gialli da lei lanciata. E c’era ovviamente questo libro “Conversation”, con il giornalista Patrick de Carolis, nel 2001, che ha riscosso un successo mediatico e gli ha dato un nuovo incarico. È diventata qualcuno. Non era più solo “Madame Chirac”

Il film dà molto spazio ai suoi sforzi e a quelli del suo consigliere, Bernard Niquet (Denis Podalydès), per creare un’immagine mediatica… La coppia che formate insieme è irresistibile: due esseri in cerca di riconoscimento…

C.D.: Grazie a questo duo, Léa Domenach la rende più simpatica di quanto fosse realmente Bernadette Chirac in quel momento. Aveva la reputazione di essere piuttosto dura, piuttosto seccaa; non snob, ma piuttosto chiusa. Anche se le situazioni sono molto realistiche – gli autori hanno avuto cura di verificare tutto con attenzione e meticolosità – il film resta una finzione, una favola.

Léa Domenach dice che sei riuscita a creare un terzo personaggio a metà strada tra te e Bernadette Chirac. Come ti prepari per un ruolo del genere?

C.D.: Semplicemente. Abbiamo fatto delle letture, ci siamo viste, ci siamo riviste. Non c’è problema quando ti fidi di qualcuno.

Dai al personaggio un aspetto gioioso e divertente…

C.D.: Questo è innanzitutto il talento della formidabile costumista Catherine Leterrier. Qualcun altro probabilmente avrebbe fatto scelte più classiche nei colori degli abiti che indosso. Lo pone su un altro livello così che in poche immagini risulti divertente. Abbiamo dovuto deviare di un grado, a volte della metà, per far vibrare i colori… Era ovviamente molto più interessante che vestire Bernadette con i suoi soliti abiti. Ha saputo trarne ispirazione pur deviando da esso. Questa è davvero l’arte della commedia. Avevo già lavorato con Catherine Leterrier. È una persona molto audace. Ha una visione reale.

Le scenografie che dovrebbero ritrarre l’Eliseo sono incredibili.

C.D.: Luoghi magnifici e del tutto inaspettati: un antico palazzo vicino a Versailles, un luogo magico a Epernay… Il direttore della fotografia, Elin Kirschfink, ha fatto un lavoro magnifico in queste ambientazioni. Lei è grande.

