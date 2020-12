La Nave Sepolta: trailer italiano del film Netflix con Carey Mulligan e Ralph Fiennes

Netflix ha reso disponibile un trailer ufficiale di La Nave Sepolta (The Dig), un dramma indipendente che vede protagonisti Carey Mulligan nei panni di una ricca vedova proprietaria di un terreno con dei tumuli e Ralph Fiennes in quelli di un archeologo dilettante che in quel terreno porterà alla luce la scoperta storica di Sutton Hoo.

Il film reinventa gli eventi reali dello scavo del 1939 di Sutton Hoo vicino a Woodbridge, nel Suffolk, in Inghilterra, sito di due cimiteri altomedievali che risalgono al VI-VII secolo. Un cimitero aveva una nave sepolta intatta con un tesoro di manufatti anglosassoni, la maggior parte dei quali sono ora detenuti dal British Museum.

La trama ufficiale:

Alle soglie della Seconda guerra mondiale, una ricca vedova chiede ad un archeologo dilettante di occuparsi degli scavi di alcuni tumuli nella sua proprietà. Quando fanno una scoperta di portata storica, risuonano gli echi del passato britannico mentre la nazione si prepara a un futuro incerto.

“La Nave Sepolta” è interpretato anche da Lily James, Johnny Flynn, Ben Chaplin, Ken Stott, Archie Barnes, Monica Dolan, Lily James, Ken Stott, Arsher Ali, Joe Hurst, Chris Wilson, Eileen Davies, Grant Crookes, Jane Fowler, James Dryden ed Ellie Piercy.

Ralph Fiennes ha effettivamente contribuito a fondare una scuola di archeologia con sede nel Cheshire con suo fratello. Il Poulton Research Project è un sito multi-periodo con un significativo cimitero medievale che studenti e volontari di archeologia aiutano a scavare ogni primavera / estate.

“La Nave Sepolta” è diretto dall’attore e regista australiano Simon Stone, il suo secondo lungometraggio per il grande schermo dopo aver diretto The Daughter. La sceneggiatura è scritta da Moira Buffini (Jane Eyre, Il Palazzo del Viceré) basata sul romanzo di John Preston. Il film arriva su Netflix in esclusiva a partire dal 29 gennaio 2021.

Fonte: Netflix