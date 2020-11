Un nuovo film dell’iconica Pantera Rosa è ufficialmente in sviluppo alla Metro-Goldwyn Mayer. Il sito Deadline riporta che il film sarà realizzato in un mix di live-action e CGI e per questo è stato reclutato il regista Jeff Fowler che ha recentemente diretto il successo Sonic – Il Film.

Deadline riporta che il popolare personaggio animato, creato nel 1963 da Isadore “Friz” Freleng , tornerà sul grande schermo nella sua prima apparizione come personaggio live-action / CGI. Fowler dirigerà da una sceneggiatura di Chris Bremner, scrittore di Bad Boys for Life e dell’annunciato National Treasure 3.

“Popolare in tutto il mondo, l’eredità dell’iconica Pantera Rosa dura da più di 50 anni e continua ad essere scoperta dalle nuove generazioni”, hanno affermato Michael De Luca, presidente di MGM Film Group, e Pamela Abdy, presidente di MGM Film Group. “Siamo così felici di unirci a Jeff, Chris, Larry, Julie, Dan, Jonathan, Walter e Ryan per riportare sul grande schermo uno dei franchise più amati della MGM e in un modo che il pubblico non ha mai visto prima”.

La Pantera rosa nasce come una serie cinematografica di undici film live-action incentrati sul personaggio dell’ispettore Clouseau. In seguito ispirati ai titoli di testa del primo film, accompagnati dall’iconico tema musicale di Henry Mancini, dalla serie vennero tratti una serie di cortometraggi animati incentrati sulla Pantera Rosa, a cui fecero seguito varie serie animate televisive e videogiochi oltre ad un vasto merchandising ispirato al personaggio.

Per quanto riguarda la saga cinematografica, dopo Il figlio della Pantera Rosa, film del 1993 diretto da Blake Edwards, ultimo capitolo della saga originale della Pantera Rosa con Roberto Benigni nel ruolo del figlio illegittimo dell’Ispettore Clouseau, Nel 2006 il franchise ha fruito di un reboot di successo diretto da Shawn Levy e con Steve Martin nei panni dell’Ispettore Clouseau a cui fece seguito La Pantera Rosa 2, sequel del 2009 che si rivelò un flop nonostante il ritorno di Steve Martin.

MGM vuole evidentemente sfruttare il successo del film di Sonic, di cui è già in sviluppo un sequel, ma per un personaggio datato come la Pantera rosa non sarà semplice, ma un buon banco di prova potrebbe essere il live-action di Tom & Jerry in arrivo a marzo 2021.

