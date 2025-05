La Promessa, anticipazioni: chi lascia la tenuta

I prossimi episodi de La Promessa saranno molto avvincenti, e daranno spazio a un colpo di scena, che probabilmente non ci si aspetta. Prima di addentrarci nelle novità delle prossime puntate, ecco cosa sta succedendo attualmente in Italia.

Negli ultimi episodi de La Promessa, si è assistito all’addio alla tenuta da parte di Salvador, che ha scelto di andare via per servire altri padroni come valletto, e magari avere una possibilità di ottenere una promozione.

La cosa ha fatto infuriare moltissimo Cruz, che discutendo con il marito, don Alonso, ha espresso tutto il suo disappunto, ritenendo, quello del giovane, un «tradimento». Dello stesso pensiero non è stato il marchese de Lujan, che di contro, invece, ha lasciato andare Salvador, dandogli una ricompensa.

Intanto, a sostituirlo, è arrivato Marcelo, marito di Teresa, che però non riesce ad ambientarsi alla Tenuta, e anzi, ha incontrato diverse difficoltà a sottostare alle norme che l’etichetta impone.

Le puntate spagnole della soap, che va in onda tutti i giorni alle 19:30 su Rete 4, suggeriscono che un personaggio importante sta per lasciare il Palazzo. Ecco di chi si tratta.

La Promessa, Margarita va via dalla tenuta, e scrive una lettera a Cruz: i motivi

Un evento inatteso, sta per occorrere nelle prossime puntate de La Promessa. Si tratta dell’addio di Margarita alla tenuta, che ha alla base, dei motivi ben precisi.

Negli episodi della soap in onda in Spagna, e che prossimamente saranno trasmessi su Rete 4, Margarita deciderà di andare via dalla tenuta e soprattutto, romperà il fidanzamento con il conte Ignacio de Ayala, che avrebbe dovuto sposare.

Una scelta inattesa, dopo che sembrava che i due fossero a un passo dall’altare. A portarla a prendere questa decisione drastica, sarà l’atteggiamento minaccioso dell’uomo, nei confronti della figlia Martina. I primi sospetti, peraltro, li avrà dopo una illuminante conversazione con Catalina, che le farà vedere il suo rapporto con il conte, da un’altra prospettiva.

L’uomo, infatti, sembrerà avere molta fretta di sposare Margarita, e questo perché diventerebbe, così, il proprietario della tenuta per il 25%. Anche parlando con Petra, la donna verrà a conoscenza di altre importanti informazioni che la porteranno a decidere non solo di chiudere con Ignacio, ma anche di andare via dalla tenuta.

Dopo aver rotto il fidanzamento, Margarita scriverà una lettera a Cruz, in cui le affiderà sua figlia Martina. La donna lascerà il Palazzo senza salutare, e questo non farà che rendere il conte, ancora più furioso con Martina.