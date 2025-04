La Promessa, trama Spagna: salta il matrimonio di Ayala

Nelle puntate italiane de La Promessa, il personaggio del conte Ayala sta tenendo banco da alcune settimane, portando scompiglio nella vita di Martina e di sua madre, Margarita.

Martina si è sempre detta contraria alla relazione di sua madre con lui, e l’uomo aveva anche accusato la giovane di aver cercato di avvelenarlo. Proprio in seguito a questa insinuazione, il conte aveva ricattato la ragazza, dandole due opzioni: accettare di essere portata in manicomio, oppure finire in carcere, perché lui l’avrebbe denunciata.

Per Martina e per sua madre era stato un duro colpo, e la ragazza era dunque finita in manicomio, per salvarsi dalla prigione. Ma al ritorno di Manuel e Curro dalla guerra, quest’ultimo, venuto a conoscenza di quanto accaduto, era subito a corso a liberarla, con un’escamotage.

Una volta tornati a casa, il conte voleva rinchiudere Martina in un convento, sempre con lo stesso ricatto. Ma questa volta era intervenuta sua madre Margarita, la quale aveva dato un aut aut al conte: se avesse rinchiuso di nuovo la figlia, le nozze sarebbero saltate.

E così, il conte aveva dovuto fare marcia indietro. Martina, invece, per non dare adito ad altre liti, aveva accettato il matrimonio tra i due.

La Promessa, trame Spagna: il matrimonio di Ayala con Margarita va in fumo

Nelle prossime puntate de La Promessa, Martina potrà vendicarsi delle cattiverie subite dal conte Ayala.

Un segreto, in merito al conte, verrà finalmente a galla, e sarà spiazzante. Nel dettaglio, sarà Petra a rompere il silenzio, rivelando i misfatti dell’uomo. La donna racconterà a Santos che è lui il padre di Feliciano e poi rivelerà questo segreto anche a Margarita, a pochi giorni dal matrimonio con il conte.

Margarita resterà ferita nell’apprendere questa verità, e così deciderà non solo di non sposare più il conte, ma anche di andare via dalla tenuta, lasciando una lettera a Cruz in cui le chiederà di occuparsi di sua figlia.

Dopo aver rivelato come stanno realmente le cose a Santos e Margarita, Petra parlerà con Martina e le racconterà ogni cosa, ossia che il conte ha avuto un figlio illegittimo da lei.

La governante spiegherà alla ragazza le ragioni per cui ha mantenuto il segreto fino a quel momento, e le due si accorderanno per fare in modo che il conte si allontani definitivamente dal Palazzo. Vedremo se riusciranno a mettere in difficoltà il conte, per portarlo ad abbandonare la tenuta.