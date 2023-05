La ragazza dagli occhi di smalto: trailer e foto della premiere del film con Marina Suma in arrivo su Amazon Prime Video

Distribuito da Alberto De Venezia per Ipnotica Film srl, è in arrivo su Amazon Prime Video La ragazza dagli occhi di smalto, lungometraggio dell’esordiente Anna Linda Ravazzoni tratto dall’omonimo romanzo scritto da Paolo Folchitto.

La ragazza dagli occhi di smalto – Trama e cast

La trama ufficiale: Il film vede al proprio centro Ernesto (Cristian Stelluti), un conosciuto fotografo che vive di espedienti, conducendo un’esistenza piuttosto dissoluta, tra alcool e amori sbagliati; finché, dopo qualche anno di inattività, viene chiamato dal suo amico Elio (Augusto Zucchi), affermato impresario teatrale, per scattare le foto di scena del balletto Coppélia. Qui incontra Franca (Roxana Gabriela Galati), una giovanissima prima ballerina, e, invaghendosi di lei, la trascina in una storia complessa alla cui base vi è l’inganno di una manipolazione narcisistica.

Il cast include anche Eleonora Vanni, Marina Suma, Antonino Sestito, Gianluca Potenziani, Francesca Nitti, Beatrice Ripa, Mattia Sausto, Daniela Ricci e Stefania Pedullà.

La ragazza dagli occhi di smalto – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto dalla esordiente Anna Linda Ravazzoni e sceneggiato dalla stessa insieme a Daniele Malavolta e allo scrittore Paolo Folchitto.

Prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Film srl, La ragazza dagli occhi di smalto vede in qualità di direttore della fotografia Santiago Serratos, mentre il montaggio è a firma di Andrea D’Emilio, le scenografie sono di Tonino Di Giovanni, i costumi di Antonella Balsamo, il trucco di Erika Marchitelli e le musiche Originali di Rodolfo Matulich.

La sinossi ufficiale del romanzo: L’equilibrio di Ernesto e Franca, una coppia apparentemente serena, viene “scardinato” dall’inattesa e innocua telefonata di un vecchio partner di lei, Erik, affermato ballerino di danza classica presso il teatro Mariinsky di San Pietroburgo. Il demone della gelosia s’intromette gradualmente nella loro vita quotidiana. Ernesto, la cui esistenza è condizionata da un uso smodato di alcol, escogita un piano diabolico, si sostituisce al ragazzo russo con un falso account di posta, imbastisce una fitta ragnatele di email con la giovane compagna, iniziando così una complessa quanto malata manipolazione psicologica. In questo ruolo di “orrido brattinaio”, muove abilmente tutti quei fili mentali che caricano e scaricano le leve delle pressioni emozionali di Franca, con l’apparente proposito di impossessarsi dei suoi pensieri più intimi e dell’intero suo essere.

Il romanzo “La ragazza dagli occhi di smalto – La Fille aux yeux d’émail” è disponibile QUI.

La ragazza dagli occhi di smalto – La premiere del film

Si è tenuta a Roma la prima del film alla presenza di numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Alla presenza di quasi tutto il cast, La ragazza dagli occhi di smalto è stato proiettato con successo in una premiere presso il prestigioso multisala Adriano di Roma, dove molti sono stati i volti noti dello spettacolo accorsi per assistere all’emozionante lungometraggio. Tra i presenti, il musicista Maco Werba, la regista Sasha Alessandra Carlesi, gli imprenditori Ermanno Righetti e Massimiliano Mussoni; più diversi attori attivi tra il teatro e il piccolo e grande schermo, da Massimo Milazzo al Massimiliano Caiazzo della popolarissima fiction tv Mare fuori, passando per Cosetta Turco, Ciro Buono, Ronald Russo, Loretta Micheloni, Gianluca Magni, Greta Gallotti, Vincenzo Della Corte, Luciana Frazzetto e Leonia Coccia. Questi ultimi tre provenienti oltretutto da Italian horror stories, produzione Ipnotica accolta con successo su Amazon Prime Video.

Foto e poster