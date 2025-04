La ruota del tempo, la spiegazione del finale di stagione

La Ruota del temp0 3, serie cult prodotta da Amazon, in onda Prime Video ha allertato l’attenzione dei fans e sostenitori che potrebbero rimanere delusi dal finale della saga. Tratta dalla serie di libri scritti da Robert Jordan La Ruota del tempo ha un vasto seguito di lettori, che non potevano perdere l’adattamento video realizzato da Amazon. Il capitolo numero tre della serie mira a mettere in scena il quarto libro della saga, L’ascesa dell’ombra, quello che Jordan considera il più importante.

Negli episodi conclusivi ogni personaggio si trova in una parte del mondo diversa e questo per dare una narrazione universale che conquista luoghi alternativi. Il finale delle prime due stagioni è apparso sicuramente complesso e ha lasciato aperti diversi scenari oltre a introdurre eventi che nei testi non sono presenti. Inoltre diverse storyline non ha avuto una loro conclusione, ma almeno hanno posto fine al contrasto con alcuni nemici.

Diversamente in La Ruota del Tempo 3 ogni personaggio trova la sua identità precisa, e si trova a confrontarsi con un destino inaspettato. La serie definita come uno show magico e plurale verte verso una conclusione che mira a porre fine al vissuto di ogni protagonista. In primis va ricordato che nel finale di The Wheel of Time 3 Rand diventa Car’a’carn davanti ai clan di Aiel, mentre Moiraine e Lanfear si battono nel deserto. Le considerazione di Rand al popolo Aiel porta quest’ultimo a confrontarsi con il loro passato di guerra e li costringe a scegliere una strada diversa, più leale e pacifica. L’atto finale mostra il percorso che Rand dovrà affrontare nelle stagioni future dove l’Unico Potere condizionerà il suo destino.

La Ruota del tempo 3, Elaida prende finalmente il controllo

Ne La Ruota del tempo 3 la rottura della Torre Bianca è tra le scene più belle della nuova stagione. Siuan Sanche si scontra con Elaide in passato appartenente della Red Ajah al servizio della regina Morgase Trakand di Andor. Le rivalità passate esistenti fra i due consolida un attrito che ha un esito inaspettato. Elaide prende finalmente il controllo e diventa l’Amyrlin Seat, ma a spese di Siuan che muore. Da sottolineare che nei testi non c’è nessun accenno alla morte di Sanche.

Nel finale della terza stagione Moiraine e Lanfear pongono fine alla loro alleanza. Quando affrontano la battaglia dei Forsaken nel deserto, Moirane percepisce tramite le sue visioni la sua morte per mano di Lan, una premonizione che quasi si avvera quando viene pugnalata da una spada. Inoltre Moirane percepisce la morte di Siuan e usa il Sakarnen per gestire il Potere Unico. Un gesto che le permette di respingere Lanfer e rimandare il loro duello in un altro momento. Dopo una serie di eventi Nynaeve sblocca finalmente tutto il suo potenziale.

Il destino di Mat: cosa gli succede?

Tra gli episodi più coinvolgenti de La Ruota del tempo 3 c’è quello che coinvolge Mat. Quest’ultimo entra causalmente in un portale, elementi che sono presenti anche nei libri, e viene trasportato in una realtà parallela. Qui parla con un Eelfinn, che concede tre desideri, tuttavia Mat non sa che che le sue volontà verranno esaudite: chiede di cancellare dalla sua mente i ricordi ricevuti dal Corno di Valere, di liberarsi del Potere Unico e di tornare alla sua realtà.

L’Eelfinn esaudisce i suoi desideri e lo rimanda nella realtà e riceve un ciondolo che ha lo scopo di proteggerlo dal potere unico. Da segnalare che quando Met torna al mondo reale si ritrova con un cappio al collo, interviene a salvarlo Min. Il giovane non ricorda cosa è successo e come mai si è ritrovato in quella condizione. Il dubbio è che se ci sarà una quarta stagione Min dovrà anche affrontare l’amnesia in corso.