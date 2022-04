La scuola degli animali magici: trailer italiano e tutte le anticipazioni sul fantasy per ragazzi

Il 28 aprile arriva nei cinema italiani La scuola degli animali magici, il fantasy per ragazzi diretto dal regista Gregor Schnitzler i un mix di CG e live-action. Il film basato sull’omonima serie di libri per bambini di Margit Auer è interpretato da Loris Sichrovsky, Emilia Maier e Leonard Conrads.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ida (Emilia Maier) deve trasferirsi. Lontano dalla sua casa, dalla sua scuola e soprattutto: Lontano dai suoi amici. Sta passando un momento difficile nella sua nuova classe. Un giorno la sua insegnante di scuola elementare, Miss Cornfield (Nadja Uhl), annuncia che presto ogni bambino della classe avrà un magico compagno animale. Ironia della sorte Ida e Benni (Leonard Conrads), che sono quelli che fanno più fatica ad ambientarsi, sono i primi a ricevere i loro nuovi compagni, che diventeranno amici per la vita. A Ida viene assegnata Rabbat la volpe, a Benni la tartaruga Henrietta. Gli animali magici non solo possono parlare, hanno tutti il ​​loro carattere. Mentre Henrietta è un po’ lenta ma ha quasi 200 anni ed è molto saggia, Rabbat è tanto intelligente quanto spiritoso. Rabbat rende improvvisamente Ida una star della classe e tutti vogliono essere suoi amici. Benni rimane invece un escluso. Ma almeno può fare skateboard con Henrietta e condividere la sua passione per i pirati. Nel frattempo c’è tanta agitazione a scuola: gli oggetti continuano a scomparire, c’è un ladro nella scuola! Circolano folli sospetti e inizia l’entusiasmante ricerca del colpevole.

Il cast del film include anche Nadja Uhl (Mary Cornfield), Milan Peschel (Mortimer Morrison), Justus von Dohnányi (Heribert Siegmann), Heiko Pinkowski (Willi Wondraschek) e Marleen Lohse (Elvira Kronenberg), Loris Sichrovsky, Deniz Akyüz, Juri Becker, Noel Diop, Purnima Grätz, Charlotte Hagenbucher, Tamay Isik, Levi Kazmaier, Finja Emilia Keßler e Johanna Kleck.

Le voci degli animali sono state interpretate da Katharina Thalbach (Henrietta la tartaruga), Max von der Groeben (Rabbat la volpe) e Sophie Rois (Pinkie la gazza).

La scuola degli animali magici – trailer e video

Trailer in lingua originale sottotitolato inglese pubblicato il 31 gennaio 2022

Trailer italiano ufficiale pubblicato l’8 aprile 2022

Nuovi spot tv in italiano pubblicati il 19 aprile 2022

Curiosità

I diritti cinematografici della serie di libri “La scuola degli animali magici” sono stati venduti alla società di produzione cinematografica berlinese Kordes & Kordes nel 2014 dopo che la produttrice Meike Kordes ha scoperto il primo libro mentre era su un treno nell’estate del 2013. Un padre stava leggendo il libro ad alta voce a sua figlia, e Meike Kordes ha scattato di nascosto una foto della copertina. Un anno dopo, i due produttori Alexandra e Meike Kordes si sono incontrati con gli editori e l’autore in un caffè di Monaco per negoziare i diritti del film.

Il regista Gregor Schnitzler ha diretto anche il lungometraggio Cosa fare in caso di incendio?, i film per la tv Chiamatemi Helen, Il sorriso delle donne e Viaggio sul Kilimangiaro.

La sceneggiatura di “La scuola degli animali magici” è stata scritta da Viola MJ Schmidt, John Chambers (Molly Monster) in collaborazione con Arne Nolting e Alexander Dydyna dal libro di Margit Auer.

Le riprese sono iniziate a settembre 2019 presso il castello di Grafenegg in Austria e sono proseguite a Monaco (presso il municipio e nei Bavaria Studios) nell’ottobre 2019 e a Colonia (MMC Studios) nel novembre 2019.

I ruoli principali dei bambini sono stati interpretati da Emilia Maier (Ida Kronenberg), Leonard Conrads (Benni Schubert) e Loris Sichrovsky (Jo Wieland), scelti tra oltre 3.500 ragazze e ragazzi che avevano presentato domanda per un provino.

Il film è una co-produzione Germania-Austria.

La produzione è stata finanziata dalla Film- und Medienstiftung NRW con 500.000 euro, altri sponsor tedeschi sono stati la Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg (MFG), il FilmFernsehFonds Bayern (FFF), il Filmförderungsanstalt (FFA), il Medienboard Berlin-Brandenburg, il German Film Fund (DFFF) e il Bavarian Bank Fund (BFF). Il film è una produzione di Kordes&Kordes Film Süd in coproduzione con LEONINE, Wega Film Wien e Clever Production.

Il libro originale

Margit Auer (nata il 23 febbraio 1967) è una scrittrice tedesca. I suoi romanzi per bambini hanno venduto un totale di 7 milioni di copie e sono stati tradotti in 25 lingue. Margit Auer ha guadagnato popolarità grazie alla sua serie di libri Die Schule der magischen Tiere (La scuola degli animali magici). Il primo libro di questa serie attualmente in corso è stato pubblicato nel 2013.

Dodici libri sono stati pubblicati nella serie regolare de “La scuola degli animali magici”, nonché cinque spin-off, la serie natalizia “Finalmente le vacanze” e un’edizione speciale. Nel 2020, Auer ha pubblicato diversi libri per i primi lettori con l’orso polare Murphy come detective. Tutte e tre le serie sono in corso. I suoi libri sono stati tradotti in più di 20 lingue e sono stati pubblicati nei seguenti paesi: Albania, Cina, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Paesi Bassi, Grecia, Ungheria, Giappone, Corea del Sud, Lettonia, Lituania, Polonia, Portogallo , Romania, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Taiwan, Turchia e Ucraina.

VOLUME 1: Ida non si sente affatto a suo agio nella nuova scuola. Ma poi l’insegnante Miss Cornfield racconta loro del magico negozio di animali – e Ida riceve un animale magico: l’utile volpe Rabbat. Anche Benni è emozionato., lui vorrebbe avere un animale da preda feroce al suo fianco! Poi gli altri lo avrebbero finalmente preso sul serio…LA SCUOLA DEGLI ANIMALI MAGICI: Questa scuola nasconde un segreto: se sei fortunato, qui troverai il migliore amico del mondo. Un animale magico. Un animale che sa parlare. Se appartiene a te…

La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Dominik Giesriegl (I migliori anni, Un’estate in Polonia, I delitti della Foresta Nera).

TRACK LISTINGS:

1 Die Schule der magischen Tiere (“Die Schule der magischen Tiere”) – Sasha / Schule Der Magischen Tiere, Die

2 So allein (“Die Schule der magischen Tiere”)

3 Unsere Gang (“Die Schule der magischen Tiere”)

4 Wir wollen ein Tier (“Die Schule der magischen Tiere”)

5 Spring! (“Die Schule der magischen Tiere”)

6 Endlich bist du da (“Die Schule der magischen Tiere”)

7 Schlaf gut, mein flauschiger Freund (“Die Schule der magischen Tiere”)

8 Jeder kann der Täter sein (“Die Schule der magischen Tiere”)

9 So sind Piraten (“Die Schule der magischen Tiere”)

10 Menschen sind verrückte Tiere (“Die Schule der magischen Tiere”)

11 Echte Freunde (“Die Schule der magischen Tiere”)

La colonna sonora di “La scuola degli animali magici” è disponibile su Amazon.

Foto e poster