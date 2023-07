La stanza delle meraviglie: trailer e trama del film di Lisa Azuelos (Al cinema dal 13 luglio)

Dal 13 luglio nei cinema italiani con Notorious Pictures La stanza delle meraviglie, il dramma di Lisa Azuelos (LOL – Pazza del mio migliore amico) con protagonista Alexandra Lamy (Due fidanzati per Juliette) basato sull’omonimo romanzo di Julien Sandrel.

La stanza delle meraviglie – Trama e cast

La trama ufficiale: Thelma (Alexandra Lamy) è sconvolta quando suo figlio dodicenne Louis (Hugo Questel) viene investito da un tir ed entra in coma. Trova poi la lista dei desideri che il bambino aveva scritto sul suo diario e scopre così il suo lato avventuroso e creativo. Nella speranza di aiutare il figlio a uscire dal coma, Thelma decide di esaudire tutti i suoi desideri. Dal Giappone al Portogallo, Thelma intraprende un percorso che le dà nuovi motivi per cui vivere e per ricongiungersi a suo figlio.

Il cast include anche Muriel Robin, Xavier Lacaille, Martine Schambacher, Hiroki Hasegawa, Ellie, Eyed Meguedmini, Karimouche, Eye Haidara, Maria Fernanda Cândido, Marcel Gitard, Rafi Pitts, Clara Caneshe, Sayyid El Alami, Jonas Bachan, Samir Decazza, Mona Walravens, Diariata N’Diaye, Pierre Cachia, Sandy Afiuni, Nivedha Sureshkumar, Ludovic D’Ambrosio, Félix Nicolas.

La stanza delle meraviglie – Trailer e video

Curiosità sul film

Lisa Azuelos dirige “La stanza delle meraviglie” da una sceneggiatura di Juliette Sales & Fabien Suarez basata sul romanzo di Julien Sandrel.

I crediti della regista Lisa Azuelos includono Dalida, Due destini, LOL – Pazza del mio migliore amico, LOL – Il tempo dell’amore.

L’attrice Alexandra Lamy ha recitato anche in Ricky – Una storia d’amore e libertà, Lucky Luke, Gli infedeli, Bis – Ritorno al passato, Due fidanzati per Juliette, La nuora ideale e più recentemente nell’avventura per famiglie Teo e Zodì – Un cammello per amico e la commedia Due matrimoni alla volta.

Interviste a cast e regista

INTERVISTA CON LA REGISTA LISA AZUELOS

Prima di dirigere il film, hai letto l’omonimo romanzo di Julien Sandrel?

Non l’avevo letto quando è stato pubblicato e non volevo leggerlo prima di fare il film… In realtà sono partita dalla sceneggiatura di Juliette Sales e Fabien Suarez, La stanza delle meraviglie è il primo film che dirigo non scritto da me.

Perché questa storia ti ha colpito così tanto?

Questo progetto è arrivato in un momento della mia vita in cui ero stufa di me stessa! Non volevo più fare film, non volevo più affrontare temi così personali come ho fatto da quando ho iniziato a dirigere. Dopo Selfie di famiglia (Mon bébé) sentivo di aver chiuso il cerchio: il mio ultimo figlio se n’era andato di casa, sentivo che non avevo più nulla da dire, che stavo invecchiando, insomma, stavoattraversando una sorta di menopausa cinematografica! È stato il produttore Philippe Rousselet a suggerirmi di fare questo film, al di fuori di qualsiasi incontro professionale, durante una conversazione amichevole… Ho ascoltato Philippe, gli ho chiesto di mandarmi la sceneggiatura e le cose sono andate al loro posto passo dopo passo. Spesso pensiamo di scegliere i film che facciamo. Io penso che sia esattamente il contrario! Inoltre, quando ho saputo che Alexandra Lamy era legata al progetto, mi ha convinto definitivamente. Siamo buone amiche da oltre dieci anni e volevamo lavorare insieme da molto tempo. Con lei sapevo che mi sarei divertita, anche se il tema del film è piuttosto serio…

Come madre, hai questa paura a volte irrazionale che alcuni genitori hanno di ciò che potrebbe accadere ai loro figli, come Louis nel film?

No, affatto! Ho fatto una specie di contratto nella mia testa con Dio o con la vita: “Spetta a me assicurarmi che i miei figli stiano bene, il resto lo lascio a te”. Così non mi sono mai preoccupata, tanto che ogni volta che mio figlio viene a trovarmi con la sua moto, mi stupisco ancora di avergliela comprata! In effetti, non ho i mezzi fisici per preoccuparmi dei miei figli…

Quando Thelma decide di realizzare i sogni del figlio, il film ci porta in giro per il mondo: in Portogallo, in Gran Bretagna e in Giappone… Come ti sei mossa?

Ho accettato di fare questo film anche perché c’era questo “altrove”…Sapevo che viaggiare in questo periodo di lutto poteva farmi bene. Il Giappone è stato molto incerto fino alla fine. Secondo me, un ragazzo dell’età di Louis legge i manga e vuole necessariamente andare in Giappone come tutti i ragazzi. Il problema è che è uno dei Paesi che è stato isolato per più tempo ed è molto complicato ricrearlo altrove… Improvvisamente, nell’estate del 2022, c’è stata un’apertura e siamo andati lì, anche se il film era stato montato e finito! Ho capito che questo passaggio fosse importante e che dovevamo dargli intensità: nella sceneggiatura sembrava che lei venisse solo a spuntare la casella di un altro sogno… No: questa prova e ogni viaggio la fanno evolvere intimamente, se no quello che vive sarebbe inutile…

Parliamo dei tuoi interpreti, a partire da Alexandra Lamy. Avevi il desiderio di girare con un’amica. Come sono andate le cose sul set?

Io filmo le persone che amo e Thelma è un personaggio che abbiamo creato entrambe, anche se è lei ad interpretarla… Con Alexandra abbiamo la stessa visione. Interrompevamo le riprese, pensavamo e riscrivevamo i dialoghi insieme finché non eravamo soddisfatte. Conosco le immense qualità recitative di Alexandra e non avevo dubbi su quello che mi avrebbe dato davanti alla macchina da presa. Voglio sempre che i miei attori siano felici sul mio set quando interpretano un personaggio. Loro fanno tutto il lavoro e questo va rispettato… Non ho mai avuto la sensazione di “dirigere” i miei attori. Fare un film è un lavoro creativo che facciamo insieme.

Come hai lavorato con Hugo Questel, che interpreta il giovane Louis?

Ho eliminato diverse ore di riprese perché era troppo difficile per Hugo. Volevo ridurre i giorni o addirittura girare senza di lui per evitare che rimanesse nel suo letto d’ospedale quando la sua presenza non era giustificata. Volevo assolutamente proteggerlo. D’altra parte, per tutte le scene dell’inizio in cui è in gran forma, ho fatto il massimo con lui! Ho anche aggiunto momenti che non erano nella sceneggiatura, in modo che si avesse la sensazione che il suo personaggio fosse molto presente nella storia. Ho scelto Hugo durante i casting: è lì che succedono sempre le cose. Ai bambini non devi dare grandi spiegazioni sul personaggio o sul contesto, ma prendere quello che ti danno istintivamente. Hugo è un vero professionista: conosceva perfettamente le sue battute ed è stato molto preciso nella recitazione.

INTERVISTA CON LA PROTAGONISTA ALEXANDRA LAMY

Il pubblico ti conosce e ti ama per le tue commedie, ma questo film ci ricorda che hai lavorato anche in film più seri come Ricky, De toutes nos forces o Le poulain…

Sì, è vero che ne ho fatti diversi, ma sai, il genere che quasi mi spaventa di più è la commedia! È così difficile: ogni volta mi sembra di rimettermi in gioco. Tornare al dramma, soprattutto con questa storia, mi ha permesso di affrontare argomenti che mi toccano in modo viscerale.

Come l’essere madre?

Assolutamente sì: dal momento in cui hai dei figli, scopri la paura e la proverai per tutta la vita! Scopri anche di essere più sensibile di prima, con la capacità di farti venire le lacrime agli occhi molto facilmente. Quando mi chiedono come mi sono preparata per il ruolo di Thelma in La stanza delle meraviglie, rispondo che mi è bastato vedere il piccolo Hugo sdraiato nel suo letto d’ospedale per le scene in cui Louis è in coma… Ero già pronta! Non avevo bisogno di andare a cercare cose intime: tutto ciò di cui avevo bisogno era già dentro di me. E sono sicura che tutti i genitori reagirebbero così.

Ne hai parlato prima con la tua regista Lisa Azuelos?

Il bello di Lisa è che ti lascia molta libertà. Abbiamo parlato molto insieme di diversi argomenti per dare forma a questa storia. Era necessario perché il film naviga su una linea molto sottile e avevamo costantemente paura di dare l’impressione che questa madre, che va in giro per il mondo per esaudire i desideri del figlio ricoverato in ospedale, sembrasse fuggire dalle sue responsabilità e dalla sua sfortuna, approfittando di questi viaggi intorno al mondo per cambiare idea. Siamo stati molto attenti a questo aspetto, sia nella scrittura che nella recitazione. Dovevamo far capire che tutto ciò che fa è per Louis, anche se alla fine Thelma tornerà da questo viaggio trasformata.

Un aspetto essenziale che è anche al centro del romanzo di Julien Sandrel. L’avevi già letto?

L’ho fatto una volta ricevuta la sceneggiatura. Quando giro un film tratto da un libro, voglio sempre leggerlo o incontrare i veri protagonisti, se esistono (è stato così per Lasciatelo dire!, ad esempio), perché mi permette di immergermi nella storia. Volevo anche capire perché il romanzo di Julien avesse avuto così tanto successo nel mondo. E poi il film è un adattamento del libro, quindi, pur mantenendo l’emozione della storia, è stata un’opportunità per vedere come allontanarsi un po’ da esso senza perderne il cuore. Quello che mi interessava in particolare era il modo in cui le scene in ospedale fossero trattate nel romanzo, perché sono molto importanti nel film…

Quale sogno di Louis ti ha toccato di più?

La ricerca del padre, ovviamente, ma anche il viaggio in Giappone… Per i bambini è un sogno folle andarci! Quando Thelma si ritrova lì, sola, sperduta in questa immensa città, è un momento molto intenso del film. Non conosce nessuno, non conosce la lingua e non parla molto bene l’inglese, eppure si impegnerà a fondo per trovare l’autore del manga preferito di suo figlio, che nessuno vede mai! Non si arrende e questo momento conferisce una vera forza al film. Sono molto contenta che siamo riusciti a mantenere questa parte, perché purtroppo non siamo potuti andare lì a causa della pandemia.

È un Paese che conoscevi?

Non lo conoscevo affatto! Ho scoperto un luogo che non potrebbe essere più opposto alla Francia. I codici, i costumi, gli atteggiamenti: tutto è diverso. Per esempio, una sera stavo girando con l’attore giapponese che interpreta l’agente dell’autore del manga. Ci incontriamo di notte a Tokyo, metto le mie cose su una panchina e mi accorgo di aver lasciato la borsa aperta. Non si è preoccupata neanche per un secondo! Nessuno avrebbe pensato di rubarmi qualcosa! È tutto così, sorprendente, frastornante e affascinante… Tokyo è una città enorme, ma nessuno suona il clacson, nessuno urla o si insulta, tutti sono educati. Lisa e io ci siamo chieste cosa avrebbe portato a Thelma questo viaggio, a parte l’autografo sullo skateboard di suo figlio. Non volevamo che il viaggio in Giappone fosse solo una scusa per fare belle foto. Credo che Thelma trovi pace e tranquillità lì. Impara che le cose arrivano quando è il momento.

Questa è la tua prima collaborazione con la regista Lisa Azuelos, anche se vi conoscete molto bene e da molto tempo…

Lisa è la mia bambina! Una delle prime volte che ci siamo incontrate è stato in Marocco, quando stava girando Dalida. Ricordo un pomeriggio meraviglioso con Simon Abkarian in cui siamo entrati subito in sintonia. Lisa è una donna brillante, affascinante, con una rara umiltà, con le sue sofferenze, che la rendono estremamente emozionante. Dopo il Marocco, ci siamo ritrovate a Los Angeles e poi siamo andate nel deserto californiano per diversi giorni. E così non abbiamo smesso di vederci: a Parigi, a New York, ecc. Non ci sentiamo sempre, ma so che se un giorno avrò bisogno di Lisa lei sarà lì e viceversa.

La stanza delle meraviglie – Il romanzo originale

INTERVISTA CON LO SCRITTORE JULIEN SANDREL

Quando è stato pubblicato nel 2018, il tuo primo romanzo La stanza delle meraviglie è diventato un fenomeno editoriale: 320.000 copie vendute in Francia fino ad oggi, una trentina di traduzioni in tutto il mondo… Come hai vissuto questo momento e come lo analizzi con il senno di poi?

C’è una storia in questa storia: quando ho scritto questo romanzo, mi stavo ponendo molte domande sulla mia vita… Ho una formazione scientifica, ho lavorato per 15 anni in un’azienda e in quel preciso momento mi sono detto che non ero al posto giusto. Non potevo pensare di continuare così per i prossimi 30 anni! Mi rendo conto di aver intrapreso lo stesso percorso intellettuale di Thelma, l’eroina del libro, anche se fortunatamente non ho avuto bisogno di un grave incidente che ha coinvolto una persona a me cara per iniziarlo. Le domande che mi sono posto sono state: “Cosa mi sono perso? Quali erano i miei sogni d’infanzia?” Da qualche parte, avevo questa idea di scrivere ed è stato allora che ho deciso di fare il grande passo. Con La stanza delle meraviglie c’è chiaramente un “prima” e un “dopo” nella mia vita. Il successo del romanzo mi ha permesso di passare alla scrittura a tempo pieno. Si tratta di un vero e proprio cambiamento di vita, al quale ovviamente non ero preparato… Naturalmente, quando si sottopone un manoscritto a un editore, è con la speranza di essere pubblicati e quindi letti da almeno un paio di persone. Ma quando queste diventano più numerose, o addirittura molto numerose, la cosa diventa astratta, quasi surreale! Ho sentito davvero questo successo quando ho incontrato i lettori del libro e li ho sentiti dire che aveva avuto un effetto sulla loro vita, che li aveva trasformati, che li aveva fatti riflettere su se stessi, che aveva innescato discussioni in famiglia… È questo che mi rende felice! Infatti, il libro ha un significato piuttosto universale. Che siate adolescenti, madri, padri o nonni, tutti possono identificarsi con la lotta di questa madre che cerca di far uscire suo figlio dal coma…

La questione dell’adattamento cinematografico del libro si è posta subito?

Sì, e anche prima della pubblicazione del romanzo! Il mio editore Calmann- Lévy ha creduto molto nel libro fin dall’inizio e lo ha presentato in anteprima alla Fiera Internazionale del Libro di Francoforte nell’ottobre 2017, quando l’uscita era prevista per marzo 2018. Questa presentazione ha creato un vero e proprio fermento e da quel momento sono state negoziate molte traduzioni. Da quel momento in poi, La stanza delle meraviglie ha iniziato a circolare tra diversi produttori cinematografici, alcuni dei quali ci hanno contattato a novembre e dicembre 2017. Dopo averne incontrato alcuni, abbiamo deciso di affidarci a Jerico, ovvero Eric Jehelmann e Philippe Rousselet, perché mi erano piaciuti molto La famiglia Bélier o Demain tout commence in particolare. Ho visto il giusto equilibrio tra commedia e dramma, senza cadere nel pathos o nella risata a tutti i costi… Questo mi ha rassicurato e corrisponde a quello che volevo o immaginavo per l’adattamento del mio libro sul grande schermo. In effetti, trovo che ci sia più commedia nel romanzo che nel film, dove il tono è un po’ diverso, ma sono molto soddisfatto di questo adattamento: l’equilibrio è perfetto!

Cosa vi siete detti tu e Lisa Azuelos prima delle riprese?

Gli sceneggiatori mi hanno consultato più volte su alcuni punti durante la stesura della sceneggiatura, in particolare sulla questione del bambino che, nel romanzo o nell’opera teatrale tratta da esso, rimane confinato nel suo letto d’ospedale per buona parte del film. Ho poi letto una versione circa sei mesi prima delle riprese, sulla quale ho fatto alcune osservazioni che sono state prese in considerazione. La cosa divertente è che Lisa è abituata a scrivere i suoi film. Quando ci siamo incontrati la prima volta, mi ha detto: “In effetti, la tua storia mi ha colpito subito e mi sembrava che la avrei potuta scrivere io!” Credo che il mondo di Lisa e il mio si siano effettivamente incontrati intorno a temi cari a entrambi. Li ritroviamo nei suoi film e nei miei libri. Si è impegnata totalmente nella storia e sono sicuro che si sia persino dimenticata di non averla scritta lei!

Hai avuto modo di visitare il set?

Sì, sono andato a trascorrere due giorni sul set perché volevo conoscere tutta la squadra. Nelle poche scene che ho visto, ho provato una grande emozione. Sono i momenti in cui Alexandra Lamy e Muriel Robin sono sole con il bambino. Ho pensato che funzionasse molto bene e sono andato via completamente rasserenato…

La sinossi ufficiale del romanzo: Thelma ha quarant’anni, una vita piena e un lavoro che la soddisfa, ma che la sottrae alle incombenze materne; la sua è una famiglia tandem, sono in due, e Louis, dodici anni, è un figlio desiderato ma non condiviso, un figlio cresciuto d’un tratto, un ragazzino che ha preso la prima cotta e vuole raccontarlo alla madre. Che ora, però, è al telefono e non ascolta, non vede. Accade in una frazione di secondo, su una strada di Parigi: il ragazzo è vittima di un incidente e Thelma si ritrova di colpo senza più difese. Poi, nelle settimane incerte in cui il bambino è sedato, trova un quaderno sul quale Louis ha elencato le cose che sognava di fare, le sue meraviglie, e spinta in modo uguale dalla disperazione e dalla speranza decide di realizzarle al posto suo e poi raccontargliele, seduta accanto al letto della stanza di ospedale. Ha solo un mese di tempo e certo non è facile vivere i desideri di un adolescente alla sua età. Ma alla fine, questa stramba impresa alla quale Thelma si è aggrappata come un naufrago diventerà per lei una possibilità impensata per sperimentare nuove connessioni e ridefinire i limiti dell’amore. Suo figlio non aspettava altro.

Il romanzo “La stanza delle meraviglie” è disponibile su Amazon.

La stanza delle meraviglie – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Bonjour Meow i cui crediti includono colonne sonore per le serie tv Balthazar e I3P.

i cui crediti includono colonne sonore per le serie tv Balthazar e I3P. La colonna sonora include Changes di Faul & Wad & PNAU (Ouverture); Nightcall di London Grammar; Himawari (Sunflower) di Jessy Roussel & Spreader; Vor í Vaglaskógi di KALEO, Pays imaginaire di Polo & Pan; Ocean di Kid Wise.

