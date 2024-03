La storia infinita: in sviluppo una nuova serie di film live-action basati sul fantasy di Michael Ende

La Storia Infinita dello scrittore tedesco Michael Ende, uno dei romanzi fantasy più popolari di sempre, già adattato per cinema e tv, tornerà in formato reboot con una serie di nuovi film live-action.

I nuovi lungometraggi saranno sviluppati e prodotti da Michael Ende Productions e dalla vincitrice dell’Oscar See-Saw Films. I diritti sull’amato romanzo di Ende sono stati concessi ai partner dall’esecutore testamentario dell’autore, Wolf-Dieter von Gronau.

I produttori dei nuovi film, Iain Canning ed Emile Sherman, hanno dichiarato in un comunicato:

“La Storia Infinita” è un libro amato che ha catturato l’immaginazione di generazioni di fan in tutto il mondo. Portare i mondi letterari sullo schermo fa parte del DNA di See-Saw e siamo appassionati di narrazione cinematografica e di intrattenimento del pubblico. Abbiamo un grande amore per il libro e siamo onorati di lavorare con Michael Ende Productions su questa collaborazione per riportare il pubblico a Fantasia.

Il produttore Roman Hocke ha aggiunto: “La Storia Infinita è più di una semplice storia. È la storia di tutte le storie, perché ci racconta, insieme al viaggio mozzafiato di Atréju e Bastian in un mondo fantastico, il vero motivo per cui le storie giocano un ruolo così importante nelle nostre vite e perché vogliamo interiorizzarle in tutte le loro forme per tutta la nostra vita. Senza storie, non ci sarebbe individualità, personalità, senso del mondo. Vogliamo trasformare questa storia unica in una grande opera d’arte cinematografica per un vasto pubblico. Ci sentiamo fortunati ad avere See-Saw Films al nostro fianco per questo grande compito!”

La storia infinita – Dal romanzo ai film live-action

“La Storia Infinita” inizia in una vecchia libreria, dove un giovane Bastian Balthasar Bux scopre il misterioso libro omonimo. Immediatamente catturato dalla storia, Bastian legge dell’eroico Atréyu e della sua pericolosa missione per salvare il regno di Fantàsia e la sua sovrana, l’Imperatrice bambina, dall’essere cancellati dal Nulla, una forza dell’oblio totale che avanza inesorabile. Bastian si rende presto conto di essere più di uno spettatore non coinvolto e alla fine si ritrova trasportato a Fantasia. Nelle sue numerose avventure, deve trovare la via per uscire da Fantasia, tornare dalle persone che ama e tornare a se stesso. Ma come si fa a lasciare un mondo senza confini?

“La storia infinita” è stato adattato in un film live-action datato 1984 e diretto da Wolfgang Petersen, diventato un classico immarcescibile del cinema per ragazzi e non solo. Con un budget di 25 milioni di dollari, divenne all’epoca il film più costoso non prodotto dagli Stati Uniti e dall’allora Unione Sovietica. Nonostante il successo di pubblico e critica, Ende fu inorridito dal prodotto finale e lo definì un “gigantesco melodramma di kitsch, commercializzazione, pupazzi e plastica”.

Al primo film fecero seguito due produzioni statunitensi: La storia infinita 2 (1990), diretto da George Trumbull Miller e vagamente basato sulla seconda parte del romanzo, e La storia infinita 3 (1994), con regista Peter MacDonald, che presenta invece una storia originale e ha in comune con il libro solo alcuni personaggi. Nel 2003 è stato infine pubblicato in DVD ed esclusivamente in tedesco un quarto film, Die unendliche Geschichte 4 – Der Kampf um Phantasien. La trama segue L’oscura principessa Xayide (Victoria Sanchez) che fa tutto il possibile per soggiogare Fantasia e la storia infinita rischia ancora una volta di scomparire per sempre. Le vite di Bastian (Mark Rendall) e del libraio Koreander (John Dunn-Hill) sono appese ad un filo, perché Gmork (Edward Yankie), il servitore del nulla, è alle loro calcagna. Il cielo si oscurerà minacciosamente un’ultima volta, ma la ruota del destino gira nella direzione prestabilita…

