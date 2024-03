La terra promessa: trailer italiano del biopic storico con Mads Mikkelsen (Al cinema dal 14 marzo)

Dopo la tappa in Concorso a Venezia 80 e i tre European Film Awards, dal 14 marzo 2024 nei cinema italiani con Movies Inspired La terra promessa (Bastarden), un dramma biografico / storico diretto da Nikolaj Arcel (Royal Affair) e interpretato da Mads Mikkelsen, nei panni di capitano danese tra i primi coltivatori della brughiera nella penisola dello Jutland.

La terra promessa – Trama e cast

Nel 1755, lo squattrinato capitano Ludvig Kahlen parte alla conquista delle aspre e desolate lande danesi con un obiettivo apparentemente impossibile: costruire una colonia in nome del Re. In cambio, riceverà per sé un titolo reale disperatamente desiderato. Ma l’unico sovrano della zona, lo spietato Frederik de Schinkel, ha la presuntuosa certezza che questa terra gli appartenga.

Kahlen non si lascerà intimidire e ingaggerà una battaglia impari, rischiando non solo la sua vita, ma anche quella della famiglia di emarginati che si è venuta a formare intorno a lui.

Il cast include anche Amanda Collin come Ann Barbara, Melina Hagberg, Kristine Kujath Thorp, Gustav Lindh, Morten Hee Andersen, Thomas W. Gabrielsson, Magnus Krepper, Søren Malling, Morten Burian, Jacob Lohmann, Olaf Højgaard, Felix Kramer.

La terra promessa – Trailer italiano ufficiale

Curiosità sul film

Il film è basato sul libro “The Captain and Ann Barbara” di Ida Jessen.

Il film ha vinto 3 European Film Awards: Miglior attore a Mads Mikkelsen, Miglior fotografia a Rasmus Videbæk e Migliori costumi a Kicki Ilander.

Il film è una coproduzione Danimarca-Germania-Svezia.

Lo Jutland o storicamente Giuzia, anche nota come Penisola cimbrica, è una penisola del nord Europa divisa tra Germania, a sud, e Danimarca, di cui costituisce la parte peninsulare.

Il cast tecnico: Fotografia di Rasmus Videbæk / Montaggio di Olivier Bugge Coutté / Scenografia di Jette Lehmann / Costumi di Kicki Ilander / Suono di Claus Lynge & Hans Christian Kock / Effetti visivi di Copenhagen VFX.

Ida Jessen (Gram, 25 settembre 1964) è una scrittrice e traduttrice danese, nota in particolare per la cosiddetta trilogia Hvium (anni 2000); nominata per il Premio letterario del Consiglio nordico, ha vinto diversi premi per il suo lavoro tra cui il Premio Acerbi nel 2019 per Una nuova epoca. È anche la traduttrice delle raccolte di racconti del premio Nobel Alice Munro sulle comunità di piccole città del Canada. All’inizio scriveva principalmente della vita nelle piccole comunità di villaggio, ma nel 2016 ha pubblicato per la prima volta un romanzo storico, En ny tid, a cui ha fatto seguito Gli anagrammi di Doktor Bagge (2017). Nel 2020 è stato pubblicato Kaptajnen e Ann Barbara su cui è basato il film “Bastarden”.

“The Captain and Ann Barbara” è un western ambientato nella brughiera dello Jutland della metà del XVIII secolo, quando il paese doveva ancora essere conquistato. Parla di un capitano tedesco feroce e intransigente, della sua lotta contro le forze crude della natura, dei suoi grandi sogni e dei suoi sacrifici ancor più grandi – e della donna che diventa la sua amante e alleata. È una storia intensa di guerra fredda tra uomini affiatati, su zingari errabondi, di vendetta e disciplina, di amore, distruzione e del male più puro.

Note di regia

Quando qualche anno fa ho vissuto l’esperienza assolutamente straordinaria di diventare padre, ho iniziato a vedere i miei film precedenti, compresi i ricordi della loro realizzazione, sotto una nuova luce. Per quanto ne rimanga orgoglioso (almeno della maggior parte!), quelle opere riflettono la visione di un uomo con un unico scopo: la dedizione entusiasta nei confronti della creazione di storie e di arte… ma non molto altro. Bastarden è nato da questa presa di coscienza esistenziale ed è a oggi, di gran lunga, il mio film più personale. Con l’aiuto del brillante romanzo di Ida Jessen, io e Anders Thomas Jensen volevamo raccontare una storia epica e grandiosa su come le nostre ambizioni e i nostri desideri siano destinati a fallire se rappresentano la sola cosa che abbiamo. La vita è un caos; dolorosa e sgradevole, bella e straordinaria, e spesso non la possiamo controllare. Come dice il proverbio: “Noi facciamo piani e Dio se la ride”. [Nikolaj Arcel]

Nikolaj Arcel – Note biografiche

Il regista danese Nikolaj Arcel ha diretto il dramma storico Royal Affair, che gli è valso l’Orso d’argento per la migliore sceneggiatura al Festival di Berlino nel 2012 e ha ottenuto nel 2013 le nomination ai Premi Oscar nella categoria miglior film straniero e ai Golden Globe nella stessa categoria. Arcel ha diretto anche l’adattamento cinematografico de La torre nera, fantasy tratto dall’omonima saga di Stephen King, interpretato da da Idris Elba, Matthew McConaughey e Jackie Earle Haley. I crediti di Arcel includono anche episodi della serie tv Millennium ispirata alla trilogia di romanzi Millennium di Stieg Larsson e rispettivi adattamenti cinematografici con protagonista Noomi Rapace. Arcel è anche co-sceneggiatore e co-regista, con Anders Thomas Jensen, di un prossimo film ispirato agli omicidi del Mostro di Firenze basato sul romanzo “Dolci colline di sangue. Il romanzo sul mostro di Firenze” di Douglas Preston. Il progetto prodotto da George Clooney è al momento è in pre-produzione e vede Antonio Banderas come produttore esecutivo e unico casting collegato.

La terra promessa – Il poster italiano