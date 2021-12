Il 20 gennaio 2022 debutterà nei cinema italiani La voce dell’amore (Aline), un film biografico “non ufficiale” della cantante Celine Dion. Il film parla della vita della famosa cantante canadese, ma non potendo usare il vero nome, la protagonista è stata ribattezzata Aline Dieu da cui il titolo originale. Il film diretto e interpretato dall’attrice due volte vincitrice del premio César Valérie Lemercier, ha debuttato al Festival di Cannes all’inizio di quest’anno e poi ha fatto tappa al Festival di Torino lo scorso 4 dicembre.

Trama e cast

La trama ufficiale: Québec, anni ’60. Sylviette e Anglomard stanno per avere la loro quattordicesima figlia, Aline. Quando anni dopo il produttore Guy Claude scoprirà la voce della ragazza, l’unico suo obiettivo sarà rendere Aline la più grande cantante del mondo. Supportata dalla famiglia, guidata dall’esperienza e dall’amore di Guy, Aline creerà per sé un destino meraviglioso.

Il cast di “La voce dell’amore” include Valérie Lemercier come Aline Dieu, Sylvain Marcel nei panni del produttore Guy-Claude Kamar, Danielle Fichaud, Roc Lafortune, Antoine Vézina, Pascale Desrochers, Jean-Noël Brouté, Victoria Sio, Sonia Vachon, Alain Zouvi, Marc Béland, Christian Bordeleau, Yves Jacques, Jennie Anne Walker, Michel Laliberté, Elsa Tauveron, Arnaud Préchac, Mathieu Dufresne, Manuel Sinor, Geneviève Boivin, Geneviève Morissette, Caroline Rabaliatti, Rosaline Deslauriers, Martine Fontaine e Nadine Girard.

La voce dell’amore – trailer e video

Tre clip ufficiali sottotitolate in inglese pubblicate il 5 luglio 2021

Primo trailer sottotitolato inglese pubblicato il 20 ottobre 2021

Secondo trailer sottotitolato inglese pubblicato il 20 dicembre 2021

Curiosità

“La voce dell’amore” è diretto dalla pluripremiata attrice e regista francese Valérie Lemercier (È arrivato nostro figlio) alla sua sesta prova dietro la macchina da presa. Lemercier dirige “Aline” da una sua sceneggiatura scritta con l’attrice e sceneggiatrice Brigitte Buc. Lemercier e Buc hanno collaborato in precedenza per la commedia Palais royal! (2005).

Il film è un biopic non ufficiale sulla vita di Céline Dion, qui chiamata Aline Dieu. Il marito e manager di Dion, René Angélil, in questo film si chiama Guy-Claude Kamar.

Girato con il titolo provvisorio “La Vraie vie d’Aline Dieu”, il film è conosciuto anche con i titoli Aline Dieu!, Aline: The Voice of Love e The Power of Love.

Anche se la stessa Valérie Lemercier non è del Québec, voleva che il film fosse il più autentico possibile, motivo per cui il resto del cast è del Quebec.

Valérie Lemercier non è la voce cantante di Aline nel film. Lemercier per il canto è stata doppiata da Victoria Sio, rivelazione del musical francese “Le Roi Soleil”.

Valérie Lemercier ha iniziato a scrivere il film da sola, come un vero e proprio biopic. Quando Brigitte Buc, con cui ha scritto “Palais Royal!”, è arrivata, ha convinto Lemercier a cambiare i nomi, il che ha liberato Lemercier, e le ha dato la libertà di allontanarsi dai fatti e inventare scene, come l’anello di fidanzamento nascosto in un gelato, o le vecchie scarpe che la madre presta ad Aline quando lei incontra il produttore.

Durante la promozione del suo ultimo film, Marie-Francine (2017), Valérie Lemercier ha detto spontaneamente e scherzando alla radio che il suo prossimo film sarebbe stato su Céline Dion. La sua scenografa, Emmanuelle Duplay, l’ha poi chiamata entusiasta chiedendo di far parte del film, il che ha spinto Lemercier ad andare avanti con il progetto.

Chi è Valerie Lemercier?

(Dieppe, Francia, 1964) è un’attrice, cantante e regista francese. Dopo aver studiato al conservatorio di Rouen, debutta in tv con la serie Palace (1988) e al cinema con Milou a maggio di Louis Malle (1990). Nel 1992 vince il César come migliore attrice non protagonista per il film L’Operation Corned-Beef di Jean-Marie Poiré. Esordisce nella regia nel 1997 con la commedia Quadrille, di cui è anche interprete, come per i successivi Le derrière (1999), Palais royal! (2005), È arrivato nostro figlio (2013), unico suo lavoro a essere distribuito in Italia, e Marie-Francine (2017), quest’ultimo realizzato per la tv. Come interprete ha inoltre interpretato il ruolo della madre nella serie dedicata al Piccolo Nicolas, Il piccolo Nicolas e i suoi genitori (2009) e Le vacanze del piccolo Nicolas (2014). Nel 2005 è stata madrina del Festival di Cannes e nel 2011 ha sfilato per Jean-Paul Gaultier. “La voce dell’amore” è stato presentato fuori concorso a Cannes 2021.

Celine Dion – Note biografiche

Celine Dion nasce il 30 marzo 1968 a Charlemagne, Québec, una cittadina a 50 chilometri da Montréal. Era la quattordicesima figlia di Thérèse Tanguay e Adhémar Dion. La famiglia Dion era una famiglia umile di mezzi modesti. La casa era piena zeppa di bambini e la mamma di Celine visto il poco spazio è stata costretta a sistemare per la notte il più piccolo della famiglia in un cassetto. L’intera famiglia condivideva la stessa passione: la musica. I genitori e i figli hanno persino formato un gruppo che si esibiva in concerti locali. Fin dalla sua prima infanzia, Celine si unì alle esibizioni della sua famiglia. Thérèse notò rapidamente il notevole talento della sua bambina. Tutti i suoi figli erano dotati, ma Celine lo era in maniera eccezionale. Il 19 giugno 1981, Celine Dion canta per la prima volta in TV, nel talk show di Michel Jasmin. Il pubblico del Quebec l’ha subito adottata. Tutti erano convinti che sarebbe andata lontano, ma nessuno avrebbe potuto immaginare quanto. René Angélil credeva così tanto nella sua giovane protetta che ipotecò la sua casa per finanziare il suo primo album. Il paroliere Eddy Marnay, che aveva lavorato con alcuni dei più grandi cantanti del mondo tra cui Édith Piaf, Yves Montand e Barbra Streisand, accettò di scrivere canzoni per Celine. La prima volta che Marnay ha sentito cantare Celine, ha esclamato: “È la voce del buon Dio!”. “La voix du bon Dieu” sarebbe diventato il loro primo successo. Nel 1982 Celine vince la medaglia d’oro al 13° Yamaha World Popular Song Festival a Tokyo. Ha cantato “Tellement j’ai d’amour pour toi”, scritto da Marnay e Giraud, per un pubblico di 115 milioni di telespettatori. Aveva solo 14 anni…

Durante gli anni novanta Céline raggiunge la fama dopo aver pubblicato diversi album tra cui Falling Into You (1996) e Let’s Talk About Love (1997), entrambi certificati dischi di diamante negli Stati Uniti, mentre D’eux (1995) divenne l’album in lingua francese più venduto di tutti i tempi. La Dion ottiene il successo internazionale anche con diversi singoli come: The Power of Love, Think Twice, Because You Loved Me, My Heart Will Go On (cantata per il kolossal Titanic) e I’m Your Angel (cantata insieme a R. Kelly). Dion è uno degli artisti musicali più venduti di tutti i tempi, con vendite record di oltre 200 milioni in tutto il mondo. Dion considerata una delle cantanti di maggior successo della musica pop ha vinto cinque Grammy Awards, tra cui “Album of the Year” e “Record of the Year” e nel 2003 è stata premiata dalla Federazione Internazionale dell’Industria Fonografica (IFPI) per aver venduto oltre 50 milioni di album in Europa.

La colonna sonora

La colonna sonora ufficiale del film include brani di Victoria Sio, Elvis Presley e Rufus Wainwright.

TRACK LISTINGS:

1. Bobs et Bobettes – Family Choir

2. Mamy Blue – Emma Cerchi

3, Tellement j’ai d’amour pour toi – Victoria Sio

4. D’amour ou d’amitié – Victoria Sio

5. Bozo – Victoria Sio

6. Nature Boy – Victoria Sio

7. Pour que tu m’aimes encore – Victoria Sio

8. Let’s Talk About Love – Victoria Sio

9. Mille après mille – Family Choir

10. All By Myself – Victoria Sio

11. My Heart Will Go On – Victoria Sio

12. I’m Alive – Victoria Sio

13. Treat Her Like A Lady – Victoria Sio

14. River Deep Mountain High – Victoria Sio

15. Love Me Tender (From the 20th Century-Fox CinemaScope Production, “Love Me Tender”) – Elvis Presley

16. Going To A Town – Rufus Wainwright

17. Ordinaire – Victoria Sio

18. Je sais pas (Bonus Track) – Victoria Sio & Valerie Lemercier

