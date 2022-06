L’Accademia del bene e del male: trailer italiano e anticipazioni del fantasy con Charlize Theron

In autunno debutterà su Netflix L’Accademia del bene e del male, adattamento di Paul Feig (Le amiche della sposa, Ghostbusters) della saga di romanzy fantasy YA bestseller dello scrittore Soman Chainani. La trama è ambientata in una scuola magica dove i bambini vengono addestrati a diventare eroi o cattivi delle fiabe. Il cast include Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Ben Kingsley e Michelle Yeoh.

Trama e cast

La trama ufficiale: Ti diamo il benvenuto all’Accademia del bene e del male, dove ogni grande fiaba ha inizio…La trama racconta la storia di Sophie (Sofia Wylie) e Agatha (Freya Parks), due grandi amiche che si ritrovano su fronti opposti in una fiaba moderna, dopo essere state catapultate in una scuola incantata dove giovani buoni e cattivi si addestrano a preservare l’equilibrio tra bene e male.

Il cast del film include anche Charlize Theron, Kerry Washington, Laurence Fishburne, Ben Kingsley, Michelle Yeoh, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Kaitlyn Akinpelumi, Sophia Anne Caruso, Rachel Bloom, Patti LuPone, Rob Delaney, Mark Heap, Jamie Flatters, Kit Young, Chinenye Ezeudu, Stephanie Siadatan, Oliver Watson, Ali Khan, Olivia Booth-Ford, Holly Sturton, Misia Butler, Briony Scarlett, Emma Lau, Ben Aycrigg, Kaitlyn Akinpelumi, Myles Kamwendo, Abigail Stones, Petra Hajduk e Hugh Irvine.

L’Accademia del bene e del male – trailer e video

Curiosità

Paul Feig dirige “L’Accademia del bene e del male” da una sceneggiatura di Soman Chainani, autore del romanzo originale, David Magee, (due volte candidato all’Oscar per Vita di Pi e Neverland – Un sogno per la vita) e Malia Scotch Marmo (Hook – Capitan Uncino).

Lo scrittore Soman Chainani ha detto che il film sarà un “animale molto diverso” dal libro. I membri della troupe hanno scelto i momenti chiave del romanzo, come i punti principali della trama, gli sviluppi del personaggio e i preferiti dai fan, per adattarli. Feig consultava spesso Chainani in queste selezioni. Nel descrivere quelle decisioni, il secondo ha affermato che il primo era altamente consapevole dei momenti che hanno risuonato con i fan. L’autore sperava in un adattamento per rappresentare lo spirito del romanzo mentre “va in luoghi diversi, sorprendendoti quando può” invece di essere una “vecchia e noiosa ricostruzione” del libro.

Reneé Kalfus e Paul Feig hanno disegnato i costumi. A differenza dei libri, nel film gli studenti non indosseranno uniformi, consentendo, secondo Chainani, maggiore creatività.

Dylan McCaughtry ha contribuito a realizzare, costruire e costruire scenografie e oggetti di scena con Andy Nicholson come scenografo.A causa dell’avversione di Feig per gli schermi verdi, gran parte dello scenario è stato costruito, comprese le scuole del bene e del male.

Personaggi come i lupi sono stati realizzato con l’ausilio dell’animatronica.

Il film è stato girato in diverse località di Belfast, nell’Irlanda del Nord, inclusi i Belfast Harbour Studios e i Loop Film Studios.

Circa 350-500 membri dell’equipaggio hanno lavorato a “L’Accademia del bene e del male”, la maggior parte dei quali erano locali.

La fotografia del film è di John Schwartzman (Armageddon – Giudizio finale, Il mistero delle pagine perdute, The Amazing Spider-Man, Jurassic World – Il Dominio).

Il libro originale

“L’Accademia del bene e del male” è un romanzo fantasy del 2013 scritto da Soman Chainani. Il primo romanzo della serie “L’Accademia del bene e del male”, composta da sei capitoli, e romanzo d’esordio di Chainani. Il libro è stato pubblicato per la prima volta negli Stati Uniti il ​​14 maggio 2013, nel Regno Unito il 6 giugno dello stesso anno e in Italia nel 2015. Il libro ha ricevuto recensioni positive da parte della critica che ha elogiato l’arguzia del romanzo e la stranezza della sua trama. La serie ha venduto oltre 2,5 milioni di copie ed è stata tradotta in 30 lingue.

La sinossi ufficiale del romanzo: Sophie e Agatha sono da sempre amiche del cuore e non vedono l’ora di scoprire cosa significhi studiare nella leggendaria Accademia del Bene e del Male, dove ragazze e ragazzi normali vengono preparati a diventare gli eroi e i cattivi delle fiabe. Con i suoi eleganti abiti rosa, le scarpette di cristallo e la passione per le buone azioni, Sophie sa che otterrà ottimi voti nella Scuola del Bene. Agatha invece, con i vestiti neri e informi e il carattere scontroso sembra una perfetta candidata per la Scuola del Male. Quando arrivano all’Accademia le due ragazze fanno una scoperta sorprendente: Sophie finisce nella Scuola del Male a seguire lezioni di Imbruttimento, Trappole mortali e Storia della Cattiveria, mentre Agatha si ritrova nella Scuola del Bene, a lezione di Etichetta principesca. Si tratta di un errore? O forse il loro autentico carattere è diverso da ciò che tutti credono? Per Sophie e Agatha comincia un viaggio in un mondo straordinario, dove l’unico modo per uscire dalla fiaba è viverne una fino alla fine. Dentro la foresta primordiale c’è un’accademia del bene e del male. Ci sono due castelli, due teste gemelle: uno benigno e l’altro maligno. Prova a fuggire: le vie son bloccate. L’unica è una storia di fate.

Il romanzo “L’Accademia del bene e del male” è disponibile su Amazon.

I romanzi della saga:

L’Accademia del Bene e del Male (The School for Good and Evil), pubblicato in inglese il 12 maggio 2013, in italiano nel 2015.

L’Accademia del Bene e del Male: Un mondo senza eroi (The School for Good and Evil: A World Without Princes), pubblicato in inglese nel 2014, in italiano nel 2016.

L’Accademia del Bene e del Male: L’ultimo lieto fine (The School for Good and Evil: The Last Ever After), pubblicato in inglese nel 2015, in italiano nel 2017.

L’Accademia del Bene e del Male: Missione per la gloria (The School for Good and Evil: Quests for Glory), pubblicato in inglese nel 2017, in italiano nel 2018.

L’Accademia del Bene e del Male: Prima che sia per sempre (The School for Good and Evil: A Crystal of Time), pubblicato in inglese nel 2019, in italiano nel 2019.

L’Accademia del Bene e del Male: Un solo vero Re (The School for Good and Evil: One True King), pubblicato in inglese il 2 giugno 2020, in italiano il 16 febbraio 2021.

La saga include anche un libro extra, ovvero The School for Good and Evil: The Ever Never Handbook, pubblicato in inglese nel 2016. In Italia è inedito.

Foto e poster