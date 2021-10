L’aldilà – E tu vivrai nel terrore!: al via il crowdfunding per la “special edition” in Blu-ray

In arrivo un occasione imperdibile per i fan del regista Lucio Fulci, CG Entertainment annuncia un partnership con Mustang Entertainment e Mediaset RTI che consiste nel lancio di una campagna di crowdfunding START UP! per pubblicare L’aldilà – E tu vivrai nel terrore! in un’esclusiva edizione speciale da collezione, composta dal Blu Ray realizzato da Master HD, dal vinile 33 giri della colonna sonora firmata da Fabio Frizzi (Beat Records – Merletto Ed. Mus.), un Booklet fotografico e testuale ed un nutrito comparto di Extra.

La trama di “L’aldilà – E tu vivrai nel terrore!”: Nel 1927, in Louisiana, in un albergo considerato maledetto perché costruito sopra una delle “sette porte dell’Inferno” un pittore viene ucciso dalla folla inferocita perché accusato di stregoneria. Nel 1981 Liza, una disegnatrice di moda, ha ereditato quell’albergo e parte da New York per prenderne possesso. Al suo arrivo in paese, una veggente cieca la avverte: il luogo è maledetto e farebbe bene ad andarsene prima possibile. Ma Liza è una donna pragmatica, e non crede a queste superstizioni. Ma presto dovrà ricredersi. È il secondo film della trilogia “Le porte dell’inferno” di Fulci dopo Paura nella città dei morti viventi (1980) e Quella villa accanto al cimitero (1981).

Fabrizio De Angelis presenta un film di Lucio Fulci “L’aldilà – E tu vivrai nel terrore!” con Katherine MacColl, David Warbeck, Sarah Keller, Antoine Saint-John e con Veronica Lazar con Michele Mirabella, Al Cliver, Anthony Flees, Giovanni La Nava, Giampaolo Saccarola, Laura De Marchi, Maria Pia Marsala. Soggetto Dardano Sacchetti Sceneggiatura Dardano Sacchetti, Giorgio Mariuzzo, Lucio Fulci fotografia Sergio Salvati musiche Fabio Frizzi montaggio Vincenzo Tomassi scenografia Massimo Lentini costumi Massimo Lentini effetti Germano Natali aiuto regia Roberto Giandala suono Ugo Celani produttore Fabrizio De Angelis produzione FULVIA FILM regia Lucio Fulci

Uscito nelle sale italiane nella primavera del 1981, “L’aldilà – E tu vivrai nel terrore!” non ha fruito di un’uscita nordamericana fino alla fine del 1983, ma si trattava di una versione alternativa del film intitolata 7 Doors of Death; questa versione presentava una colonna sonora completamente diversa e durava diversi minuti in meno rispetto al taglio originale di Fulci. La versione originale del film ha visto la sua prima uscita negli Stati Uniti nel settembre 1998. “L’aldilà – E tu vivrai nel terrore!” è classificato tra i film più celebri di Fulci e ha guadagnato un seguito di culto internazionale nei decenni successivi.

“L’aldilà – E tu vivrai nel terrore!” Limited Edition numerata sarà pubblicata solo al raggiungimento di 600 copie pre-acquistate entro il 2 Novembre 2021 IN ESCLUSIVA sulla piattaforma di CG Entertainment a questo indirizzo: https://tinyurl.com/23rt4wtt

La nuova Edizione Speciale in Blu-ray conterrà:

BLU-RAY DA MASTER HD

Durata Film: 87′; Formato video: 16/9 – 2,35:1 – HD1080 24p; Audio Italiano DTS HD Master Audio 2.0, Italiano Dolby Digital 2.0, Originale DTS HD Master Audio 2.0, Originale Dolby Digital 2.0; Sottotitoli Italiano e per non udenti

Il Blu Ray conterrà anche i seguenti EXTRA: Al di là dell’Aldilà, documentario a cura di Manlio Gomarasca e Davide Pulici di 38 minuti circa con interviste a Catriona MacColl, Cinzia Monreale, Michele Mirabella, Dardano Sacchetti (co-sceneggiatore), Sergio Salvati (direttore della fotografia), Giannetto De Rossi (truccatore), Fabio Frizzi (compositore della colonna sonora), Davide Pulici (critico cinematografico); Prologo a colori; Commento audio del direttore della fotografia Sergio Salvati; Commento audio di David Warbeck e Catriona MacColl; Trailer internazionale; Trailer riedizione USA

L’Amaray del Blu-ray riprodurrà l’artwork originale del film.

LP (33 GIRI) DELLA COLONNA SONORA

Copertina Apribile dell’LP con artwork esclusivo

Musica composta da Fabio Frizzi, orchestrata e diretta da Gianni Dell’Orso (Original Publishers: Beat Records – Merletto Ed. Mus.).

Tracce LATO A: Verso l’ignoto, Voci dal nulla, Suono aperto, Sequenza coro e orchestra, Oltre la soglia, Voci dal nulla (another version).

Tracce LATO B: Suono aperto (another version), Voci dal nulla (another version), Giro di blues, Verso l’ignoto (another version) Sequenza ritmica e tema.

BOOKLET testuale e fotografico (12 pagine) che contiene:

La verità secondo Fulci a cura di Davide Pulici

Intervista a Fabio Frizzi a cura di Lorenzo Ferrari Ardicini

PACKAGING ESCLUSIVO

Il Blu Ray, il 33 giri e il Booklet saranno contenuti in un Box dalle dimensioni 318 x 318 x 38 mm con Artwork esclusivo realizzato per questa edizione.

Sulla confezione saranno riportati la Numerazione della copia e il nome di tutti i partecipanti al Crowdfunding START UP.

QUESTA EDIZIONE NON SARÀ DISPONIBILE ALTROVE

www.cgentertainment.it/startup/