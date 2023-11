L’altra Via: trailer e trama del dramma sportivo di Saverio Cappiello (Al cinema dal 16 novembre)

Dal 16 novembre nei cinema con Verso Features L’altra Via, dramma di Saverio Cappiello che racconta la storia di una bella amicizia tra il piccolo Marcello, interpretato dal giovanissimo Giuseppe Pacenza, alla sua prima prova cinematografica, e il calciatore a fine carriera Andrea Viscomi, interpretato da Fausto Verginelli.

“L’Altra Via” è interpretato da un cast di giovani e nuovi interpreti che vede tra i protagonisti Giuseppe Pacenza (dodicenne per la prima volta sullo schermo) che interpreta Marcello e Fausto Verginelli (Il Grande Torino, Fiore Gemello) nei panni del calciatore Andrea Viscomi, capitano dell’U.S. Collidoro. Nel cast anche Vera Dragone nel ruolo di Tereza (madre di Marcello) e Mimmo Mancini, Saverio Malara, Vincenzo Scuruchi, Giovanni Galati, Pino Torcasio, Maria Teresa Guzzo, e con la partecipazione speciale del giornalista sportivo Francesco Repice nella voce delle radiocronache calcistiche del film.

Il film che, seppure mette in scena dinamiche calcistiche, verte più su percorsi umani ed emotivi dei due protagonisti. Il calcio diventa quindi uno sfondo e rappresenta un sogno che allontana il ragazzo protagonista da un contesto sociale di povertà e piccola criminalità locale con la quale i ragazzi del quartiere convivono quasi senza accorgersene. Fondamentale, per questa ragione, è in un primo momento il racconto del mondo di Marcello, il ragazzino protagonista. Un racconto asciutto e documentaristico della vita di un ragazzo di origini arbëreshë che lavora portando l’acqua buona della Sila alle periferie di Catanzaro e che la sera aiuta la madre con problemi di alcolismo e depressione. In tutto questo non smette mai di inseguire il suo sogno di diventare calciatore, finché il destino lo porterà a diventare amico di Andrea Viscomi, il campione della squadra catanzarese del Collidoro. Se il calciatore, Andrea, è amareggiato e nichilista perché ha iniziato a compromettersi nel mondo del calcio scommesse, finendo quindi con il perdere l’amore per il proprio sport/lavoro e trovando sfogo solo nell’edonismo, dall’altra Marcello è un ragazzino cresciuto in strada in quel quartiere periferico (realmente esistente, chiamato Aranceto) che tra le varie difficoltà che quel mondo feroce innesca, sogna di ripercorrere le orme di Andrea per garantire un futuro migliore a sé stesso e alla madre. Per questo Marcello vuole metaforicamente liberare il cavallo legato alla porta di calcio del suo quartiere perché quel cavallo lo rappresenta molto più di qualunque altra persona che conosce. A causa di queste mancanze si vengono a creare delle dinamiche tra i due nei quali a volte si danno a volte si tolgono energie a vicenda. Si crea una chimica potente tra i due perché ognuno si accorge di essere specchio della coscienza dell’altro. Alla luce di ciò la chiave di lettura registica della storia è molto improntata su un linguaggio che parte dal cinema del reale. Una fotografia cruda e inquadrature strette spesso prossime ai protagonisti, in modo tale da valorizzare anche l’interpretazione del ragazzino protagonista che si esprimerà molto coi silenzi e con gli sguardi, finendo col valorizzare anche quella spontaneità tipica dei non professionisti che figureranno in molti ruoli del cast. Al tempo stesso, però, il linguaggio avrà dei momenti “mediati” nei quali il realismo si incontrerà e darà voce ai pensieri e ai sentimenti dei protagonisti. In questa parte del lavoro l’atmosfera si fa intima e introspettiva. La seconda parte del film vede più al centro Andrea, un uomo che sembra rinascere dagli scambi avuti nel corso del film con Marcello, sempre più presente nella sua vita. Tutto questo fino alla rottura dell’ideale di Marcello che causerà u dolore infinito al ragazzo. Andrea ormai sempre più lontano da Marcello troverà la forza per un riscatto personale e che lo metterà in contrasto con i patti presi con la malavita locale. Un atto che potrà sembrare autodistruttivo, ma altro non sarà che un modo per rimettersi in pace con sé stesso. Sia Marcello che Andrea sono persone sole, l’incontro infatti seppure causato da varie vicissitudini finisce col diventare una questione di necessità per entrambi. Gli obiettivi iniziali dei due non saranno altro che un pretesto per trovare un riempitivo di quei vuoti. Marcello investirà su un idolo che si rivelerà solo poi lontano da quella guida di cui aveva bisogno. Andrea troverà invece in Marcello un nuovo ideale ingenuo e genuino del calcio, lontano dal nichilismo e dalle cattive abitudini e, seppure sarà ormai tardi per tornare sui suoi passi, il ragazzino darà al calciatore la forza per dare un ultimo colpo di orgoglio per rimettersi in parte a posto la coscienza. [Saverio Cappiello]