L’amore in teoria, trama e cast del film con Nicolas Maupas

L’amore è certamente un terreno piuttosto complesso in cui avventurarsi. Non è un qualcosa che si può spiegare, perché accade e basta. Le sfumature sono tante, e destreggiarsi nel marasma dei sentimenti sta a chi li vive, di volta in volta, imparando sempre qualcosa di nuovo.

L’Amore in Teoria, l’ultimo film di Luca Lucini, secondo di una trilogia, è una commedia romantica che va in profondità sul mondo delle relazioni, su che volto abbia davvero l’amore, le forme in cui si manifesta.

È un amore da manuale, oppure un qualcosa che va oltre, che è imprevedibile, che non è esattamente come lo avresti immaginato (e a volte le cose più belle sono proprio inaspettate)?

La pellicola di Lucini è un viaggio nei sentimenti dei giovani d’oggi, di come è cambiato, nel tempo, il loro modo di relazionarsi, di lasciarsi andare all’amore. Il film esplora anche le maschere che i giovani indossano nelle relazioni, di come oppongano resistenza al sentimento, mettano distanze, dando retta alle proprie insicurezze, alle proprie paure.

E talvolta, anche come affrontino con superficialità certi rapporti, rischiando di ferire i sentimenti di qualcuno.

L’Amore in Teoria, viaggio nei sentimenti con Nicolas Maupas

Il film racconta la storia di Leone (Nicolas Maupas), un giovane che, in teoria, rappresenta il genere di ragazzo che qualcuno definirebbe “perfetto”.

Serio, ottimi voti a scuola e poi all’Università, educato, con dei valori. Il classico bravo ragazzo che farebbe star tranquilli mamma e papà. Ed è infatti, proprio per questo suo piglio, che i genitori di Carola stravedono per lui. Il fatto che la loro figlia esca con Leone li rasserena, e sono certa che lei non pensi più a Manuel, tipo alquanto losco, con cui usciva prima.

E invece, questa non è che un’illusione, perché Leone non è altro che una copertura, mentre lei prosegue la sua relazione con Manuel. Una sera, Leone paga le conseguenze di questa situazione, finendo per essere accusato ingiustamente di un reato perpetrato, invece, dal vero ragazzo di Carola. Lei stessa, non ci pensa due volte a tradire l’amicizia con Leone, per proteggere il fidanzato.

Leone, così, finisce ai servizi sociali ed è in questo contesto, totalmente inatteso, che conosce una ragazza, Flor, con cui vivrà l’esperienza del primo amore. Quando però sembra tutto essere a colori nella vita del ragazzo, Carola bussa di nuovo alla porta di Leone e lui si ritroverà tra un amore reale e quello idealizzato. Che cosa deciderà di fare?

Nel cast, oltre a Nicolas Maupas nella parte di Leone, ci saranno anche Francesco Salvi nel ruolo di Meda, Caterina De Angelis, in quello di Carola e Martina Gatta, che vestirà i panni di Flor.