Land: trailer del debutto alla regia di Robin Wright

Disponibile un primo trailer di Land, il debutto alla regia dell’attrice Robin Wright vista di recente nei panni dell’amazzone Antiope in Wonder Woman 1984 e famosa per il suo ruolo di Claire Underwood nella serie tv House of Cards di Netflix, ruolo che le è valso un Golden Globe e le ha permesso di esordire dietro la macchina da presa dirigendo dieci episodi della serie tv.

Robin Wright oltre a dirigere “Land” ne è anche protagonista nei panni di Edee Mathis che decide, all’indomani di un evento traumatico, di fare le valigie e lasciarsi tutto alle spalle. Si trasferisce così nelle terre selvagge delle Montagne Rocciose nel Wyoming, vivendo isolata in una baita remota.

La trama ufficiale:

“Land” racconta la commovente storia della ricerca di significato di una donna nella vasta e aspra landa selvaggia americana. Edee (Wright), all’indomani di un evento insondabile, si ritrova incapace di rimanere in contatto con il mondo che conosceva una volta e di fronte a quell’incertezza, si ritira nelle magnifiche, ma spietate, terre selvagge delle Montagne Rocciose. Dopo che un cacciatore locale (Demián Bichir) l’ha portata indietro ad un passo dalla morte, deve trovare un modo per vivere di nuovo.

Il cast è completato da Warren Christie, Kim Dickens, Brad Leland, Finlay Wojtak-Hissong, Barb Mitchell, Laura Yenga, Jill Maria Robinson, Vattanak Khun, Sarah Dawn Pledge, Jordan Gooden, Travis Willier e Travis Gordon Phillips.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Wright dopo “Land” è già tornata dietro la macchina da presa, l’attrice sta attualmente filmando uno degli otto corti che faranno parte dell’antologia Together Now, una raccolta di storie motivanti e di emancipazione, dirette da un gruppo diversificato e internazionale di registe, ambientate in tutto il mondo.

Robin Wright dirige “Land” da una sceneggiatura di Jesse Chatham, Erin Dignam e Liz Hannah. Il film è prodotto da Leah Holzer, Lora Kennedy, Peter Saraf, Allyn Stewart. Il film sarà presentato in anteprima al Sundance Film Festival 2021 il mese prossimo e debutterà poi in alcune sale americane a partire dal 12 febbraio.