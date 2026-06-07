Lascia stare Netflix, ci sono due capolavori assoluti su RaiPlay che puoi vedere gratis

Dalla commedia generazionale italiana ai racconti più profondi e contemporanei, la piattaforma gratuita della Rai propone tre pellicole che meritano attenzione e che possono trasformare una serata sul divano in qualcosa di più di un semplice passatempo.

Ci sono film che, a distanza di anni, continuano a parlare a nuove generazioni. È il caso di Notte prima degli esami, la commedia diretta da Fausto Brizzi che ogni giugno torna inevitabilmente d’attualità.

La storia segue Luca Molinari, studente dell’ultimo anno di liceo che, convinto di essersi lasciato alle spalle il temuto professor Martinelli, scopre invece che il docente farà parte della commissione della maturità. Tra ansie scolastiche, amicizie e primi amori, il film riesce a raccontare con leggerezza un momento che milioni di italiani hanno vissuto sulla propria pelle.

Il successo della pellicola non deriva soltanto dalla componente nostalgica. Ancora oggi colpisce la capacità di descrivere le emozioni di chi si trova davanti a una delle prime grandi prove della vita, rendendo il racconto sorprendentemente attuale.

La felicità è un sistema complesso, una commedia che fa riflettere

Più recente e meno conosciuto dal grande pubblico è La felicità è un sistema complesso, interpretato da Valerio Mastandrea.

Il protagonista è Enrico Giusti, un consulente specializzato nel convincere giovani eredi inesperti a cedere il controllo delle aziende di famiglia. Un lavoro redditizio ma moralmente ambiguo, che entra in crisi quando l’uomo si trova davanti a due ragazzi rimasti improvvisamente orfani e proprietari di un importante impero industriale.

Dietro l’apparenza di una commedia sofisticata si nasconde una riflessione sul potere, sulle responsabilità e sulle scelte personali. È uno di quei film che riescono a far sorridere senza rinunciare a lasciare qualche domanda aperta allo spettatore.

La vicenda ruota attorno a Jean Leroy, sindaco conservatore di una piccola città francese che vede la propria vita privata sconvolta quando la moglie decide di intraprendere un percorso di transizione di genere. Una notizia che mette in discussione convinzioni personali, rapporti familiari e perfino il suo futuro politico.

Il film affronta un argomento delicato senza cadere nella retorica, alternando momenti ironici a situazioni emotivamente intense. Il risultato è una commedia capace di parlare di cambiamento e accettazione attraverso personaggi credibili e ben costruiti.

Tre modi diversi di passare una serata davanti alla TV

La forza di questa selezione è proprio nella varietà. Da una parte c’è la nostalgia adolescenziale di Notte prima degli esami, dall’altra una riflessione sul mondo del lavoro e delle relazioni umane con La felicità è un sistema complesso, fino ad arrivare a una storia attuale e sorprendente come Un uomo felice. Tutti e tre i film sono disponibili gratuitamente su RaiPlay e rappresentano un’ottima alternativa alle piattaforme a pagamento.

Per chi è alla ricerca di qualcosa da guardare durante il weekend, questa volta la scelta potrebbe essere più difficile del previsto: ognuno di questi titoli offre un motivo diverso per premere play.