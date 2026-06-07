Lascia stare Netflix, ci sono due capolavori assoluti su RaiPlay che puoi vedere gratis
Se il fine settimana è il momento ideale per recuperare qualche buon film senza spendere nulla, il catalogo di RaiPlay continua a offrire titoli interessanti. Dalla commedia generazionale italiana ai racconti più profondi e contemporanei, la piattaforma gratuita della Rai propone tre pellicole che meritano attenzione e che possono trasformare una serata sul divano in
7 Giugno 2026 16:30
Se il fine settimana è il momento ideale per recuperare qualche buon film senza spendere nulla, il catalogo di RaiPlay continua a offrire titoli interessanti.