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Lascia stare Netflix, ci sono due capolavori assoluti su RaiPlay che puoi vedere gratis

Se il fine settimana è il momento ideale per recuperare qualche buon film senza spendere nulla, il catalogo di RaiPlay continua a offrire titoli interessanti. Dalla commedia generazionale italiana ai racconti più profondi e contemporanei, la piattaforma gratuita della Rai propone tre pellicole che meritano attenzione e che possono trasformare una serata sul divano in

di Roberto Arciola
Lascia stare Netflix, ci sono due capolavori assoluti su RaiPlay che puoi vedere gratis
7 Giugno 2026 16:30

Se il fine settimana è il momento ideale per recuperare qualche buon film senza spendere nulla, il catalogo di RaiPlay continua a offrire titoli interessanti.

 

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