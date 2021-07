20th Century Studios ha reso disponibile un primo trailer italiano di The Last Duel, uno dei due nuovi film che Ridley Scott ha in uscita quest’anno, il 14 ottobre, l’altro è il biopc crime House of Gucci ancora in attesa di una data di uscita ufficiale. Questa bizzarra storia è basata sul libro “The Last Duel” di Eric Jager ed è stata adattata per il grande schermo da Ben Affleck e Matt Damon, che sono anche protagonisti, e dalla collega regista Nicole Holofcener. Il re Carlo VI dichiara che il cavaliere Jean de Carrouges risolva la sua disputa con il suo scudiero sfidandolo a duello per il presunto stupro della moglie di Jean, Marguerite.

La trama ufficiale: Una storia di tradimento e vendetta ambientata sullo sfondo della brutalità della Francia del XIV secolo. The Last Duel si svolge nel 1386 e racconta la vera storia del cavaliere normanno Sir Jacques Le Gris (Adam Driver) che torna dalla guerra per ritrovare la moglie Marguerite (Jodie Comer) che accusa il vicino e rivale di Le Gris, Sir Jean de Carrouges (Matt Damon), di averla violentata. Carrouges portò avanti un procedimento legale contro Le Gris, prima che Re Carlo VI di fronte ad un conflitto incapace di giungere ad una conclusione autorizzasse un duello pubblico per risolvere la diatriba, uno scontro noto come “Duello di Dio”, in cui i due uomini avrebbero combattuto fino alla morte per decidere la colpevolezza nel caso. Se Carrouges avesse perso, Marguerite sarebbe stata bruciata sul rogo per falsa testimonianza.

Il resto del cast principale include Marton Csokas, Harriet Walter, Zeljko Ivanek, Alex Lawther, Nathaniel Parker, Clive Russell, Michael McElhatton, Sam Hazeldine, Julian Firth, Kevin McGahern, Zoé Bruneau, Simone Collins e Daniel Horn.

Ridley Scott (Il gladiatore, Robin Hood, Le crociate, Exodus – Dei e re) dirige “The Last Duel” da una sceneggiatura di Ben Affleck, Matt Damon e Nicole Holofcener basata sul libro “The Last Duel: A True Story of Trial by Combat in Medieval France” di Eric Jager, libro già adattato nel 2008 in un docu-drama narrato da Jager e trasmesso dalla BBC Four.

Per quanto riguarda i prossimi progetti di Ridley Scott, il suo nome è collegato ad un nuovo film di Alien, ad un sequel de Il gladiatore, al thriller d’azione Queen & Country che segue una agente delle operazioni speciali in fuga dopo aver assassinato una figura potente nell’Europa orientale e il film biografico Kitbag con Joaquin Phoenix nei panni di Napoleone Bonaparte.

Fonte: YouTube

