Last Film Show: trailer italiano, clip e colonna sonora del film del regista indiano Pan Nalin (Al cinema dal 23 agosto)

Dopo la calorosa accoglienza al Giffoni Film Festival, dove è stato presentato in selezione ufficiale, Medusa Film porta nelle sale italiane dal 23 agosto Last Film Show, diretto dal regista indiano Pan Nalin e interpretato dal giovane e talentuoso Bhavin Rabari. Samay è il protagonista di “Last Film Show”, una fiaba moderna che racconta le avventure di un bambino di nove anni conquistato dalla magia del cinema. Ignaro delle difficoltà e degli ostacoli che gli si porranno davanti, Samay muoverà mari e monti pur di inseguire i suoi sogni in 35 mm, in un racconto intriso di ricordi e note autobiografiche. Un tripudio di colori, di profumi e di sapori lontani; un inno all’amicizia, all’immaginazione e alla fantasia.

Last Film Show – Trama e cast

La trama ufficiale: Figlio di un venditore di tè in una piccola stazione ferroviaria dell’India rurale e di una giovane mamma affettuosa che sa cucinare divinamente, il piccolo Samay entra per la prima volta in un cinema e ne resta profondamente affascinato: nella magia delle immagini nella sala buia, il bambino intuisce che tutto ciò che accade sul grande schermo parte dalla ‘luce’. L’incantesimo del cinema lo prende a tal punto che, i giorni successivi, Samay, invece di andare a scuola, sale sul treno e torna al cinema finché viene buttato fuori dalla sala in malo modo perché non ha il biglietto. Il bambino non si arrende e corrompe il proiezionista del cinema che gli propone uno scambio: Samai potrà vedere i film gratis nella sua cabina di proiezionista in cambio della buonissima cucina della mamma. Grazie ai racconti e alla fantasia di Samay anche i suoi amici sono colpiti dalla magia del cinema a tal punto da costruire, lontano dagli occhi degli adulti, una rudimentale sala cinematografica. Alla fine, l’intransigente papà capirà l’amore e la passione di Samay per il cinema e lo farà partire alla volta della città per studiare ‘la luce’.

Il cast: Bhavin Rabari (Samay), Bhavesh Shrimali (Fazal, Proiezionista del Galaxy Cinema), Richa Meena (Baa, la mamma di Samay), Dipen Raval (Bapuji, il papà di Samay), Paresh Mehta (Direttore del Galaxy Cinema), Vikas Bata (Nano), Rahul Koli (Manu), Shoban Makwa (Badshah), Kishan Parmar (S.T.), Vijay Mer (Tiku), Alpesh Tank (Insegnante Mr. Dave) e Tia Sebastien (Leela Mila)

Last Film Show – Trailer e video

Pan Nalin – Note biografiche

Angry Indian Goddesses, il dramma in lingua Hindi di Pan Nalin (Mongrel Media / Netflix) del 2015 riscuote un grande successo di critica e commerciale in tutto il mondo. È il primo film indiano a vincere come secondo classificato dell’Audience Choice Award al Toronto International Film Festival 2015 e il Premio del pubblico al Festival del cinema di Roma; a cui faranno seguito tanti altri premi.

Pan Nalin è salito alla ribalta mondiale con Samsara (Miramax), un enorme successo commerciale e di critica in tutto il mondo che gli è valso oltre trenta premi internazionali, tra cui il Gran Premio della Giuria all’AFI Fest e al Santa Barbara Intl Film Fest. Molti critici e spettatori hanno considerato “Samsara” un film rivoluzionario. L’epopea romantica di Nalin in Valley Of Flowers (Pandora/TF1/France2) è considerata un grande successo underground. Questa coproduzione Giappone-Francia-Germania continua tuttora a godere di uscite multi-piattaforma con un successo di culto in tutto il mondo.

Come sceneggiatore, la sceneggiatura della tragicommedia di Nalin Slightly Sane ha vinto il CJ Entertainment’s Award per il miglior progetto internazionale all’Asia Film Market, Busan, Corea del Sud. Nalin ha anche realizzato numerosi documentari con BBC, Discovery, Canal Plus e altre importanti reti internazionali. Il suo pluripremiato documentario Ayurveda: Art Of Being (Kino) è stato distribuito nelle sale di tutto il mondo con grande successo. Il documentario di Nalin Faith Connections (Cite Films / Jungle Book) è stato selezionato ufficialmente a Toronto, ha vinto l’Audience Choice Award all’IFFLA di Los Angeles ed è stato distribuito nelle sale di tutto il mondo.

Nel 2006 Pan Nalin ha ricevuto il prestigioso premio spagnolo Vida Sana. Sempre nel 2007, il Triangle Media Group UK di David Flint, ha premiato Pan Nalin come uno dei 50 migliori talenti nei media mainstream globali nel campo del cinema, del teatro e del dramms. Nalin è anche entrato nella prestigiosa lista di The Better India dei “25 NRI (Indiani non residenti) di tutto il mondo che hanno reso orgogliosa l’India”.

Nalin ha recentemente completato la prima coproduzione tra Nuova Zelanda e India The Disappearance Of Eva Hnasen, un thriller spirituale ambientato sull’Himalaya con David Wenham ed Emmanuelle Beart. Parzialmente autobiografico “Last Film Show” è il suo primo film in lingua gujarati.

Curiosità sul film

Rahul Koli, che interpreta Manu, è morto il 2 ottobre 2021 mentre combatteva la leucemia infantile. La sua morte all’età di 10 anni è avvenuta pochi giorni prima dell’uscita di “Last Film Show”.

3000 bambini sono stati sottoposti a provini per trovare l’attore che potesse interpretare il ruolo principale di Samay, 9 anni. Bhavin Rabari, scelto per interpretare Samay, proviene da un remoto villaggio della tribù Rabari di Kutchh e Kathiawad, pastori di cammelli.

“Last Film Show” è stato selezionato dall’Academy per le nomination come miglior lungometraggio internazionale per i 95esimi Oscar 2023. È stato il primo film indiano in 21 anni ad arrivare nella rosa dei candidati agli Oscar.

Intervista al regista

Come è nato “Last Film Show” e di cosa parla?

Diciamo che Last Film Show è un dramma emotivo su un povero nessuno che non possiede nulla e vive in un posto sperduto. Inizia a sognare di realizzare qualcosa, di diventare qualcuno.. Volevo disperatamente fare un film in cui celebrassimo la leggerezza e l’innocenza. Dove torniamo ad uno stile di vita naturale, organico e senza tempo. Una storia molto semplice di un eroe semplice che non possiede nulla, quindi non ha nulla da perdere. La sua età è tenera, 8/9 anni, quindi nessuno lo prende comunque sul serio. Ma quando non hai nulla, spesso sogni in grande o fai sognare in grande gli altri. Cosi quando il nostro eroe Samay scopre i film, la sua vita viene sconvolta: è stregato e ipnotizzato dai film…Non mi sto vantando, ma devo comunque incontrare un fan del cinema più grande di me. guardo tutto; Sono in grado di saltare da Tarkovksy a Teshigahara, ai b-movies del cinema underground di Taiwan, ai film TV della Tanzania. Ho gestito club cinematografici, raccolto circa 35.000 film su DVD e BluRay. Ho partecipato a più di 200 festival cinematografici sia come partecipante che come membro della giuria. È durante questo corso di avventure e mentre giravo i film che mi sono reso conto di quanto stavo cambiando, e i film stavano cambiando. Lentamente ho iniziato a tornare alle mie radici, pensando a Kathiawad (una regione del Gujarat). Com’è stato crescere lì da bambino? E soprattutto, i miei tanti famigerati incontri riguardanti il cinema e la sua magia. Quella agitazione introspettiva ha dato vita a Last Film Show.

Allora diresti che Last Film Show è autobiografico?

Sì, certo, ma solo in alcune parti. L’avventura di Samay e della sua banda nel film è ciò che ho fatto da bambino con la mia cricca di amici. Mio padre vendeva tè in una stazione ferroviaria remota, una stazione che non era la destinazione di nessuno. Non c’era nulla tranne vasti campi e cieli aperti. Oltre ai treni, lontano nel cielo c’erano gli aeroplani, che erano il nostro unico collegamento con il resto del mondo. Anche mia madre era un’ottima cuoca. Mio padre diventò sempre più povero quando vide la sua terra, poi le sue mucche e infine la sua casa portati via dai suoi stessi fratelli, lasciandolo con nient’altro che una piccola bancarella del tè in una remota stazione ferroviaria. Quindi non ero mai stato al cinema fino all’età di circa otto anni. E il giorno in cui ne vidi uno, mi illuminai, è stato prima di compiere nove anni.

Quali sono gli “omaggi” consapevoli ai registi in “Last Film Show”?

Essere il più grande appassionato di cinema dell’universo; come posso trattenermi dal rendere un tributo o un omaggio o, come direbbero i francesi, un “clin d’oeil” ad alcuni dei registi che hanno lasciato un profondo impatto sulla mia vita e sul mio lavoro. Quindi è sottile e integrato nel trattamento cinematografico di Last Film Show, se non sei un cinefilo potresti non notare nulla. Ma questa era l’idea; Non volevo che la gente notasse facilmente gli omaggi ai registi.

Tuttavia, puoi nominare alcuni registi?

BENE. Anche se toglierà la magia, sì, lo farò. Il più evidente è nella sequenza di apertura; vediamo l’inquadratura di un treno che arriva verso di noi, che parte in bianco e nero e lentamente si trasforma in colore. Quindi questo è chiaramente il mio tributo ai Fratelli Lumiere e al loro “L’arrivo di un treno alla stazione di La Ciotat”, quel piccolo film che ha cambiato per sempre il modo di narrare le storie in tutto il mondo. Poi ecco Muybridge nel laboratorio scolastico del nostro eroe Samay, per alcuni secondi vediamo l’immagine di un cavallo che corre attraverso un prassinoscopio. Muybridge è stato il pioniere del movimento fotografico, creando l’illusione del cinema. Poi passiamo a Kubrick; mentre Samay è nella cabina di proiezione, il motivo di “2001: Odissea nello spazio” lampeggia sul suo viso ed evapora. Subito dopo Samay è in un campo dove accende un fiammifero e ne contempla la fiamma, ovvero Peter O’Toole in “Lawrence d’Arabia” di David Lean. L’omaggio finale è a allo “Stalker” di Tarkvosky, il mio preferito di tutti i tempi, in cui la macchina da presa segue i volti dei tre viaggiatori mentre viaggiano su un carrello lungo i binari della ferrovia verso la Zona.

Quali sono state le sfide affrontate per il casting di Samay?

È stato necessario lo screening di circa 3000 bambini perché una cosa era certa, Samay e il suo gruppo dovevano provenire dalla stessa parte remota del Gujarat dove sono cresciuto, in modo da poter acquisire naturalmente il giusto linguaggio del corpo. Anche questi ragazzi hanno la sensazione di crescere in mezzo a vasti spazi vuoti e cieli aperti. Parlano anche il dialetto. E soprattutto questi ragazzi provengono da famiglie modeste, sono abituati a non avere “niente”. Per questo hanno uno straordinario senso di innovazione e creazione dal nulla. Tutte queste qualità mi hanno permesso di concentrarmi sui miei personaggi e sulla narrazione. Una volta scelto il cast di Samay, il resto del casting è rientrato nell’ordine naturale. Interpretare Samay, per un bambino di nove anni, che è andato raramente al cinema, è stata una sfida. A causa della sua tenera età, io e la mia troupe abbiamo dovuto coltivare molta pazienza. Dopotutto, quasi il peso dell’intero film grava sulle spalle di Samay. Quindi, se non avessimo avuto il cast giusto per Samay, semplicemente non avremmo avuto un film.

Cosa vuoi trasmettere agli spettatori con “Last Film Show”?

Leggerezza! Portare un po’ di luce. Il mondo sta attraversando tempi terribili, un’era come non abbiamo mai visto prima. Come narratore voglio condividere sentimenti di speranza e aria rinfrescante. Voglio celebrare la bellezza del nostro pianeta e mostrare quanto una volta la nostra vita fosse più semplice. Nel breve arco di cento anni, cosa abbiamo fatto a questa terra? Cosa abbiamo fatto alle nostre anime? Per me Last Film Show è una meditazione su tutte queste preoccupazioni. Un risveglio alla consapevolezza. È una storia giubilante sulla nascita, vita, morte e rinascita del cinema. The Last Film Show celebra anche la natura e come possiamo vivere in armonia con le piogge, i fulmini, i laghi o i leoni. È un’esperienza organica, voglio che le persone siano commosse, edificate e alla fine immerse in un mondo colorato di narratori. Last Film Show è una parabola quasi come la storia di OxHerder Zen; cercare la luce, avvistare la luce, percepire la luce, catturare la luce, domare la luce, proiettare la luce, la luce trascesa, sia la Luce che il Sé trascesi, raggiungere la fonte e ritornare alla società.

Last Film Show – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Cyril Morin , un membro dell’Academy e un artista poliedrico. Ha realizzato oltre 120 colonne sonore e orchestrazioni per altri artisti. La sua colonna sonora per l’acclamato “Samsara” (diretto da Pan Nalin con Christy Chung), ha vinto riconoscimenti all’AFI e ai festival di Santa Barbara e Melbourne.

, un membro dell’Academy e un artista poliedrico. Ha realizzato oltre 120 colonne sonore e orchestrazioni per altri artisti. La sua colonna sonora per l’acclamato “Samsara” (diretto da Pan Nalin con Christy Chung), ha vinto riconoscimenti all’AFI e ai festival di Santa Barbara e Melbourne. I numerosi riconoscimenti internazionali di Morin includono due nomination all’Auxerre International Soundtrack festival per “The Syrian Bride” (diretto da Eran Riklis con Hiam Abbas) e “Zaina” (con Simon Abkarian). È stato nominato per un World Soundtrack Award e un European Film Award, e la sua colonna sonora per “Little Jerusalem” (diretto da Karin Albou con Elsa Zylberstein), proiettato al Festival di Cannes, gli è valsa due premi.

Morin ha composto le colonne sonore di “Valley of Flowers” di Pan Nalin, che ha vinto il premio della giuria all’IFFLA LA. Altri progetti includono “Autumn” (diretto da Ra’up McGee e premiato a Newport Beach), “A Simple Heart” (l’adattamento di Flaubert con Sandrine Bonnaire), “Ultimatum” (con Gaspard Uliel) e “Human Resources” di Eran Riklis. (con Mark Ivanir). Ha lavorato inoltre a numerosi documentari internazionali tra cui “Ayurveda, Art of Being” di Pan Nalin (premiato a Los Angeles all’IFFLA). Il documentario “Unmistaken Child” (diretto da Nati Baratz) gli è valso un premio in Israele per la migliore colonna sonora.

Oltre a collaborare come orchestratore per la canzone di Madonna “Paradise” tratta dal suo album “Music”, Morin ha lavorato con il rapper francese multi-platino Kerry James, finalista di “Voice USA”. Ha anche prodotto e composto album con la cantante indiana Vidya Rao (“Song for Shunyata”) e la band statunitense Zera Vaughan (“The New Seed”). Anche artista solista, “The Evolutionist” di Morin è stato salutato dalla critica come un “viaggio cinematografico” e “una bellissima fusione di suoni”.

Il compositore Cyril Morin parla della colonna sonora di “Last Film Show” e della collaborazione con il regista Pan Nalin.

Abbiamo una collaborazione piuttosto lunga insieme con “Samsara, Valley of Flowers, Faith Connection, Angry Indian Goddesses”, ma questo film è stato molto speciale perché è ispirato all’infanzia di Pan Nalin in un remoto villaggio dell’India. Conoscevo alcune storie di quel periodo e quando Nalin mi ha chiesto di comporre la musica per “Last Film Show”, ho sentito che facevo parte di questo film da molto tempo. All’inizio non abbiamo discusso molto perché Nalin ha bisogno di una conversazione musicale basata sulla prima ricerca per andare nei dettagli ed esprimere dove vuole portare la musica. Ho fatto molte demo come sempre per trovare la strada giusta e questa volta siamo entrati in un viaggio musicale che non avevamo mai sperimentato prima. A proposito, nella colonna sonora, ho lasciato una o due tracce che facevano parte di questo processo. In questo film Nalin ha voluto rendere omaggio ai maestri del cinema della sua adolescenza, in particolare Andre Tarkovski che ha usato la musica in modo sottile in tutti i suoi film. E come lui, Nalin voleva fare in modo che la musica provenisse dai suoni reali del film e poi alla fine diventasse una melodia. Abbiamo usato molti suoni sintetici per legarci ai suoni provenienti dai treni, dalla fabbrica, dal proiettore… All’inizio non cercavamo una melodia. Abbiamo cercato le trame. L’ispirazione per la melodia di Samay (il personaggio principale del film) è venuta dai suoni del treno per arrivare poi al fascino che Samay ha per la luce e i film. Oltre ai “suoni del film”, per le melodie ho usato un pianoforte, flauti, una marimba, una chitarra e anche un sassofono, che non hanno nulla a che vedere con la musica locale. Quando Samay è da solo ho utilizzato una sorta di chitarra dobro ispirata al blues americano. L’ho usaota anche come effetto sonoro. La presenza del sintetizzatore e delle sequenze è maggiore del solito a causa delle influenze sonore anni settanta e delle scelte di Andre Tarkovski. Ho anche usato le percussioni nello stesso modo in cui ho fatto per “Samsara” per esprimere una ricerca, un movimento. Il flauto Bansuri è legato alla solitudine per Baa, la madre di Samay. È forse lo strumento più “indiano” che ho usato nel film. Non ho mai provato a fare musica indiana o locale che è sempre molto specifica e ha bisogno di radici vere. Spesso integro culture diverse, usando la mia scrittura, aggiungendo strumenti provenienti da ogni parte del mondo per esprimere i sentimenti del personaggio. Non sento di fare “world music”. Sono un compositore che ha la possibilità di utilizzare qualsiasi suono desideri. Non era così 200 anni fa, quando la musica era più limitata nelle diverse culture. Oggi non abbiamo limiti. Penso che siamo stati molto fortunati, Nalin e io, a crescere guardando “film veri” al cinema. È difficile non emozionarsi, soprattutto quando vedi finito “Last Film Show”. Questo film è un vero omaggio ad un’epoca la cui influenza è stata così grande su di noi. Quei film, realizzati con pellicole e bobine vere, sono il motivo per cui ancora lavoro ai film. Ho la fortuna di condividere questo viaggio con Pan Nalin che è il vero successore di tutti quei maestri.

La colonna sonora di “Last Film Show” è disponibile su Amazon.

