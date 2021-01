Last Night in Soho: nuova immagine ufficiale di Thomasin McKenzie

Una terrorizzata Thomasin McKenzie ritratta in una nuova immagine ufficiale (via Empire) dell’horror psicologico Last Night in Soho. McKenzie è nota per il ruolo di Elsa nella parodia sulla Germania nazista Jojo Rabbit di Taika Waitit, ma ha recitato anche nel dramma storico Il Re, nel crime biografico True History of the Kelly Gang e nel mistery Lost Girls.

Wright è meglio noto per aver diretto l’iconica Trilogia del cornetto (L’alba dei morti viventi, Hot Fuzz, La fine del mondo) realizzata in collaborazione con Simon Pegg e Nick Frost, il cult Scott Pilgrim vs. the World e l’acclamato Baby Driver – Il genio della fuga che oltre ad incassare 226 milioni di dollari in tutto il mondo ha ricevuto anche tre nomination all’Oscar (Miglior montaggio, sonoro e montaggio sonoro).

Oltre al mio epico articolo sui fantastici ricordi da spettatore, @empiremagazine di questo mese presenta anche una piccola anteprima di qualcos’altro che arriverà su un grande schermo vicino a voi entro la fine dell’anno: ecco la fantastica Thomasin McKenzie in @lastnightinsoho. Non vedo l’ora che lo vediate…

As well as my epic article on great memories of cinema going, this month’s @empiremagazine also features a little preview of something else coming to a big screen near you later this year: here’s the amazing Thomasin McKenzie in @lastnightinsoho. Can’t wait for you to see… pic.twitter.com/wWHuF84izH — edgarwright (@edgarwright) January 19, 2021

Il film viene descritto come un cupo thriller “ambientato a Londra, che vede la nostra regina dell’urlo centrale e la fiorente fashionista Eloise”, interpretata da McKenzie, “stabilire una connessione misteriosa con Sandy, la star degli anni ’60 di Anya Taylor-Joy”.

Il cast è completato da Matt Smith, Diana Rigg, Terence Stamp, Rita Tushingham, James Phelps, Lisa McGrillis, Margaret Nolan, Oliver Phelps, Synnove Karlsen, Katrina Vasilieva, Michael Jibson, Jessie Mei Li e Andrew Bicknell.

Al momento non ci sono molte informazioni su “Last Night in Soho”, ma sappiamo che Edgar Wright si è ispirato tra le altre cose ad un paio di classici d’annata, A Venezia… un dicembre rosso shocking di Nicolas Roeg e Repulsione di Roman Polanski. Wright ha anche scritto la sceneggiatura con Krysty Wilson-Cairns.

L’uscita di Last Night in Soho causa pandemia di Covid-19 è slittata ed è attualmente fissata nel Regono Unito al 23 aprile 2021.