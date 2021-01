Last Night in Soho: nuova immagine ufficiale con Anya Taylor-Joy

Disponibili via Twitter nuove immagini ufficiali di Last Night in Soho, il nuovo thriller-horror psicologico diretto da Edgar Wright (Baby Driver) e scritto da Wright con Krysty Wilson-Cairns (Penny Dreadful).

“Last Night in Soho” vede protagonisti Anya Taylor-Joy (La regina degli scacchi), Thomasin Harcourt McKenzie (Jojo Rabbit) Matt Smith (Doctor Who) e Terence Stamp (Superman II). Il film è incentrato su una giovane aspirante stilista che si ritrova misteriosamente negli anni ’60 dove incontra il suo idolo.

La storia è ambientata a Londra e si snoda su due piani temporali: una parte di svolge nel 2019 e segue Eloise (Thomasin McKenzie), una giovane donna di campagna, che arriva a Londra per inseguire la sua passione per il fashion design. Le cose però non vanno alla grande. Nel frattempo, nel 1965, la cantante Sandy (Anya Taylor-Joy) scopre allo stesso modo che le strade presumibilmente lastricate d’oro della grande città sono lacerate da crepe che possono inghiottirti completamente.

In una recente intervista con GamesRadar, Wright ha parlato del film e delle sue fonti d’ispirazione tra cui il regista ha citato i classici Repulsione di Roman Polansky e A Venezia… un dicembre rosso shocking con Donald Sutherland.

L’idea per il film è il risultato di 25 anni di vita e lavoro a Soho. Ho passato così tanto tempo a guardare l’architettura, pensando: “Cosa hanno visto questi muri?” E camminando per le strade a tarda notte. Soho è diventata molto più signorile, ma ha ancora quell’oscurità appena sotto la superficie. È uno di quei posti in cui devi solo stare fermo per 60 secondi perché accada qualcosa di strano o magico o strano o oscuro.

Il cast del film include anche Synnøve Karlsen, Michael Ajao, Rita Tushingham, Jessie Mei Lie Diana Rigg e Margaret Nolan nei loro ultimi ruoli, le due attrici sono entrambe scomparse lo scorso anno.

L’uscita di “Last Night in Soho” attualmente fissata al 23 aprile 2021.

Fonte: Total Film