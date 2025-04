Le anticipazioni turche di Tradimento: come muore Yeşim

Tradimento è una soap turca che sta riscontrando un buon successo, soprattutto nella messa in onda del primo pomeriggio, dove raggiunge anche il 22% di share. Si tratta di una storia avvincente e ricca di intrighi, che tiene incollati allo schermo, i telespettatori.

Nelle scorse puntate, in onda in Italia, Yeşim ha preso parte a un programma televisivo, in cui ha raccontato cosa le è successo, ossia che Tarik le ha portato via la loro figlia, in modo da suscitare commozione e fare in modo che Tarik le riportasse la bambina.

Ozan, intanto, è venuto a sapere dell’intenzione di sposarsi di Tolga e Selin, e così ha cercato di convincere Faith che lui non sia la persona giusta per stare accanto alla giovane. Il padre, quindi, ha deciso di dissuadere la figlia dal convolare a nozze col figlio di Oltan. Intanto, Ozan e Zelis si sono sposati di nascosto e a breve dovranno rivelare tutto ai familiari di lui…

Tradimento, seconda stagione: Yeşim muore in un tragico incidente

Nella seconda stagione di Tradimento, Yeşim perderà la vita. Nelle puntate che prossimamente andranno in onda anche nel nostro Paese, ritroveremo Tarik e Yeşim coinvolti in scontri continui e vendette.

Sarà lei, in particolare, a cercare di distruggerlo, provando a scoprire segreti che possano metterlo in seria difficoltà. Nel dettaglio, una sera, dopo aver origliato, verrà a conoscenza del fatto che un uomo avrà un appuntamento con Tarik in un capannone dismesso.

A quel punto, la donna si metterà sulle tracce di Tarik, e lo vedrà uccidere l’uomo in questione. Sarà per Yeşim l’occasione per ricattarlo, e riprenderà la scena con il suo cellulare. Solo lei sarà al corrente di quello che è successo, ma un giorno, Tarik verrà a sapere che Yeşim è l’unica testimone dell’omicidio che ha commesso, e troverà il modo di portarle via il video e far fallire i suoi propositi di vendetta.

In seguito, Güzide verrà a conoscenza di ulteriori tradimenti dell’ex marito e anche del fatto che Oylum non è veramente la loro figlia e che Tarik non le ha mai detto nulla. Grazie a Tolga, riuscirà a compiere un’operazione di hackeraggio che la porterà a trovare il video del delitto commesso dall’ex consorte, e lo denuncerà.

Tarik sarà arrestato e Oyku resterà senza padre, cosa che la farà star male. La bambina si confiderà con sua madre Yeşim, che le dirà di essere sempre resiliente, in futuro, se non dovessero essere più insieme. A poche ore da quel discorso madre-figlia, Yeşim sarà investita da un tram e perderà la vita.