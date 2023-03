Lee Cronin alla regia dell’horror “Thaw” e nuovo regista per il remake live-action “Gli Aristogatti”

Lee Cronin che il prossimo 20 aprile sarà nei cinema italiani con l’atteso La Casa – Il risveglio del male aka Evil Dead Rise è già passato al suo prossimo progetto; il regista sta collaborando con New Line Cinema per il suo prossimo horror intitolato Thaw. Cronin non solo dirigerà, ma riscriverà anche l’attuale bozza della sceneggiatura, che è stata sviluppata in precedenza da Jeremy Passmore.

Il film è ambientato anni dopo che “le calotte polari si sono sciolte e il livello del mare si è alzato, e la storia “è incentrata su un gruppo di sopravvissuti in mare alla ricerca di una nuova casa. Le loro preghiere vengono esaudite con la scoperta di una città abitabile, che è, fino a quando non incontrano un nuovo incubo che vive appena sotto la superficie dell’acqua.

“Thaw”, terzo horror per Lee Cronin incluso il notevole esordio con Hole – L’abisso, sarà prodotto da Van Toffler e David Gale di Gunpowder & Sky in partnership con Adam Goldworm di Aperture.

Fonte: THR

Aggiornamento sul remake live-action del film d’animazione del 1970 Gli Aristogatti, progetto da circa un anno in sviluppo alla Disney. Il regista originariamente designato, il Will Gluck dei film live-action di Peter Rabbit, è stato nel frattempo rimpiazzato da Ahmir “Questlove” Thompson. Si tratta di un membro fondatore della band hip-hop The Roots che lo scorso anno ha debuttato alla regia con Summer of Soul, un documentario incentrato sul festival culturale di Harlem del 1969 premiato con un Oscar. Questlove dirigerà da una sceneggiatura scritta da Gluck con Keith Bunin, all’attivo per quest’ultimo il bizarro thriller-horror sovrannaturale Horns con protagonista Daniel Radcliffe e il film d’animazione Disney Onward – Oltre la magia. Questo rifacimento de”Gli Aristogatti” sarà una rivisitazione ibrida live-action/CGI e sarà prodotto da Tarik Trotter, Shawn Gee e Zarah Zohlman.

Il film d’animazione originale uscito nel 1970 è ambientato in una romantica e galeotta Parigi di inizio ‘900 dove la gatta Duchessa e i suoi tre cuccioli vengono inclusi nel testamento di un’anziana nobildonna e diventano unici eredi del patrimonio della donna. Una eventuale dipartita dei micetti farebbe subentrare un ulteriore beneficiario, il maggiordomo Edgar che decide così di sbarazzarsi subito di Madame e miagolante prole. Abbandonati e spaventati, Duchessa e i suoi cuccioli saranno aiutati da Romeo, un gatto “piacione” con un gran talento musicale, all’epoca doppiato da Renzo Montagnani, e una combriccola di randagi parigini.

Gli Aristogatti segna la seconda collaborazione di Questlove e Disney dopo che il regista e musicista ha collaborato in precedenzza al film Pixar Soul in veste di consulente musicale e come voce del batterista Lamont “Curley” Baker.

Fonte: Deadline