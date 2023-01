Legions: trailer americano e anticipazioni dell’Evil Dead argentino di Fabián Forte

Dopo l’esordio in patria, a Gennaio 2023 arriverà negli Stati Uniti con XYZ FIlms Legions, un horror di produzione argentina,

diretto da Fabián Forte di cui avevamo sentito parlare un paio di anni fa per un potenziale remake americano. Trattasi da Legions è un’ode all’Evil Dead di Sam Raimi e segue un uomo incarcerato che deve evocare i suoi poteri di stregone per fuggire e salvare sua figlia minacciata da un’orda di demoni.

Legions – Trama e cast

La trama ufficiale: Un potente stregone, Antonio Poyju (Germán De Silva), è rinchiuso in un manicomio e deperisce nella sua prigionia mentre forze malvagie e demoniache prendono il controllo dell’Argentina. Una volta che Antonio riesce a scappare dall’ospedale psichiatrico e a trovare sua figlia, Helena (Lorena Vega), la loro forza combinata potrebbe salvare l’Argentina…ma Helena ha dimenticato i suoi poteri. Ora Antonio deve insegnarle di nuovo le vie della magia… e diventare l’ultima speranza dell’umanità contro il male antico!

Il cast comprende anche Ezequiel Rodriguez, Mauro Altschuler, Mariana Anghileri, María Laura Cali, Marta Haller, Demián Salomón e il regista Fabián Forte.

Legions – Trailer e video

Curiosità sul film

Il film è diretto da Fabian Forte, regista di Buenos Aires che ha diretto thriller (Mala Carne, Celo), drammi (The Corporation) e commedie (Socios por accidente, Cantantes en Guerra). Forte è alla sua seconda incursione nel genere horror dopo Dead Man Tells His Own Tale, una commedia horror che racconta di una sorellanza di dee celtiche intenzionate ha tenere sotto il loro controllo il genere maschile instaurando un matriarcato universale.

Il regista Fabian Forte parla del film: “Legions è una storia sovrannaturale che mescola diverse linee e generi narrativi. La storia è fantastica e contiene ironia, umorismo e ovviamente gli elementi del genere horror. Questi ingredienti, oltre a personaggi forti e umani, esseri malvagi e immaginari (o forse no), il ritmo vertiginoso e il clima di tensione creano un prodotto progettato per un pubblico giovane, in cui l’adrenalina e l’umorismo sono il supporto per raccontare una storia mistica e critica del mondo moderno e della mancanza di credenze.”

Le musiche originali del film sono del compositore Pablo Fuu, tra i suoi crediti gli horror Endohell, Emesis e Plaga Zombie: American Invasion e i film d’azione e fantascienza Starwars: Goretech e Malvineitor.

Il film è prodotto da Javier Diaz, Yamila Barnasthpol e Santiago Fernández Calvete.

Legions – Foto e poster