Dal 13 aprile nei cinema italiani L’Esorcista del Papa, Russell Crowe recita nel suo primo horror, un thriller sovrannaturale diretto da Julius Avery, il regista dell’horror d’azione con nazisti mutanti Overlord. Crowe interpreta il vero esorcista padre Gabriele Amorth, “un sacerdote che ha agito come principale esorcista del Vaticano e che ha eseguito più di 100.000 esorcismi nella sua vita”. Amorth morto nel 2016 all’età di 91 anni, ha scritto due libri di memorie intitolate “Un esorcista racconta” e “Nuovi racconti di un esorcista”, che descrivevano in dettaglio le sue “esperienze combattendo i demoni che avevano attanagliato le persone nel loro male”.

La trama ufficiale: Ispirato ai veri scritti di Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, interpretato dal premio Oscar® Russell Crowe, L’Esorcista del Papa racconta la storia di Padre Amorth che, indagando sulla terrificante possessione di un ragazzo, finirà per scoprire una cospirazione secolare che il Vaticano ha disperatamente cercato di tenere nascosta.

IL cast include anche Franco Nero nei panni del Pontefice, Alex Essoe, Daniel Zovatto, Paloma Bloyd, Laurel Marsden, Cornell John, Derek Carroll, Peter DeSouza-Feighoney, River Hawkins, Pablo Raybould, Tom Bonington, Victor Solé, Ryan O’Grady, Alessandro Gruttadauria, Bianca Bardoe, Edward Harper-Jones e Carrie Munro.

Il regista Julius Avery oltre all’horror “Overlord”, ha diretto anche il crime Son of Gun con Ewan McGregor e il dramma con supereroi Samaritan con protagonista Sylvester Stallone.

La sceneggiatura è scritta da Evan Spiliotopoulos (Snake Eyes, Il sacro male, Herculers: Il guerriero) con revisioni di Chuck MacLean. Questo a sua volta si basa sulle bozze originali riviste da Michael Petroni di Chester Hastings e R. Dean McCreary.

Una dichiarazione del regista Julius Avery: “Lavorare con Russell era un mio obiettivo. Collaborare con lui al fantastico Pope’s Exorcist è davvero un sogno che si avvera.”

Screen Gems sta producendo il film e in precedenza hanno acquisito i diritti sulla vita del prete esorcista, che includevano anche i diritti sui due libri di Amorth che sono diventati dei bestseller internazionali. Quei libri sono pieni di resoconti dettagliati dei suoi exploit di esorcismo in tutto il mondo. La produzione del film inizierà a settembre in Irlanda.

A padre Amorth nel 2017 è stato dedicato un documentario dal titolo The Devil and Father Amorth, presentato in anteprima mondiale alla Mostra del cinema di Venezia e diretto da William Friedkin regista del cult horror L’esorcista, tra i film preferiti di Padre Amorth.

Gabriele Amorth – Il vero Esorcista del Papa

Nato a Modena il 1° maggio 1925, don Amorth è stato un religioso della Società San Paolo a tutto tondo, degno figlio del suo fondatore, il beato don Giacomo Alberione. Entrò in Congregazione presso Casa Madre di Alba il 25 agosto 1947, a 22 anni, esattamente cinque anni dopo un colloquio privato avuto con lo stesso don Alberione, che lo folgorò letteralmente. Era l’estate del 1942 e Gabriele era uno studente liceale di 17 anni in ricerca vocazionale. Prima di rispondere alla chiamata del Signore che sentiva fin dalla tenera età dovette però aspettare molti mesi. Tornato a Modena, dopo l’8 settembre 1943 partecipò come protagonista alla lotta partigiana in Emilia, scelta che gli costò anche una condanna a morte dalla quale scampò miracolosamente. Proprio per il suo servizio reso alla Patria durante l’occupazione nazista, l’8 settembre 2016, poco prima di morire, era stato insignito della “Medaglia della Liberazione” dal Prefetto di Roma, Paola Basilone, presente il ministro della Difesa Roberta Pinotti. Terminato il liceo classico, dopo la Liberazione entrò in Azione Cattolica e poi nella Fuci, laureandosi in Giurisprudenza. Dotato di grande intelligenza e acume, militò nelle fila della Democrazia Cristiana, dove conobbe Giulio Andreotti e Alcide De Gasperi. Nel 1947 il giovane Andreotti, alla vigilia della sua inarrestabile ascesa politica, riconoscendo la sua stoffa, cercò di coinvolgerlo in politica, ma invano: il giovane Gabriele, infatti, declinò l’invito non avendo mai abbandonato l’idea di farsi religioso. Lasciata la vita secolare e dopo gli anni della formazione teologica, il 24 gennaio del 1954 venne consacrato sacerdote a Roma da mons. Ilario Roatta. [fonte: Famiglia Cristiana]

Padre Amorth scomparso nel 2016, ha lasciato dietro di sé una raccolta di resoconti dettagliati sulle sue battaglie contro il diavolo e gli esorcismi eseguiti in tutto il mondo.

Celebri le battaglie di padre Amorth contro tutto ciò che poteva celare influenze demoniache tra cui il mondo magico di Harry Potter, le carte da gioco di Yu-Gi-Oh!, la festa di Halloween descritta come una “trappola del demonio”, senza dimenticare pubblicità, spettacoli e giochi televisivi.

Harry Potter porta alla magia e, quindi, porta al male. Anche in Harry Potter il demonio ha agito in maniera nascosta e furba, sotto forma di poteri straordinari, magie, maledizioni […] Pratiche orientali apparentemente innocue come lo yoga sono subdole e pericolose. Pensi di farle per scopi distensivi ma portano all’induismo. Tutte le religioni orientali sono basate sulla falsa credenza della reincarnazione.

La sinossi ufficiale del romanzo: Il numero dei frequentatori di maghi, cartomanti, sedute spiritiche, sette sataniche è in continuo aumento, con un giro d’affari incalcolabile. Perché invece è così difficile trovare un esorcista? L’esempio e l’insegnamento di Cristo sono molto precisi, come è precisa la tradizione della Chiesa. Ma i cattolici di oggi sono del tutto disinformati. Gli esorcismi sono riservati ai sacerdoti incaricati, mentre tutti i credenti possono fare preghiere di liberazione. Quali norme occorre osservare? Quali problemi aperti e non risolti si presentano in questo campo? A partire dalla propria esperienza “sul campo” don Amorth risponde a queste e a molte altre domande, suffragando il discorso con una ricca esposizione di fatti recenti.

Il libro “Un esorcista racconta” di padre Gabriele Amorth è disponibile su Amazon.

Julius Avery – Note biografiche

Sebbene SON OF A GUN sia il film d’esordio di Avery, è un talento riconosciuto con molti celebri cortometraggi al suo attivo. Nato a Pemberton Western Australia, Avery si è laureato al Victorian College of the Arts. Il suo cortometraggio JERRYCAN ha vinto il Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2008 e nello stesso anno ha vinto il Premio dell’Australian Film Institute (AFI) per il Miglior Cortometraggio. JERRYCAN ha poi ricevuto una Menzione d’Onore al Sundance e al Festival Internazionale del Cinema di Berlino, godendosi una corsa consistente e prestigiosa. Avery ha anche diretto il potente cortometraggio END OF TOWN, che gli è valso l’Emerging Australian Filmmaker Award al Melbourne International Film Festival nel 2006, e ha ricevuto anche un Australian Directors Guild Award nel 2007. Più recentemente Avery è stato produttore esecutivo e ha scritto la sceneggiatura del cortometraggio YARDBIRD, presentato in concorso al Festival Internazionale del Cinema di Cannes di quest’anno. Il film ha vinto il Dendy Award per il miglior cortometraggio al Sydney Film Festival e ha segnato il primo progetto collaborativo sotto la nuova bandiera di Bridle Path Films, un collettivo di registi fondato da Avery nel 2011.

