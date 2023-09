Dopo la tappa a Venezia 80, come evento speciale nella rassegna autonoma Giornate degli autori, dal 13 settembre nei cinema italiani con Cinecittà Luce L’expérience Zola, un documentario di Giancluca Matarrese.

L’expérience Zola – Trama e cast

La trama ufficiale: Anne è una regista teatrale. Si è separata dal marito e sta cambiando casa. È spenta, senza desideri. Conosce Ben, vicino di casa servizievole e attore senza scritture. Lui la guarda con occhi appassionati, lei non vuole mai più legarsi a un uomo. Ma quando decide di mettere in scena L’assommoir di Émile Zola, è a lui che propone il ruolo di Coupeau, riservandosi quello di Gervaise. Man mano che la storia si sviluppa, il confine tra la vita reale e la rappresentazione teatrale si riduce sempre di più. Tra letture e prove, tra ricerca e studio, la realtà sfuma nella finzione e i due sembrano ripercorrere esattamente tutti i passaggi della storia di Coupeau e Gervaise, fino alla rovina.

Il cast: Anne Barbot (Anne/Gervaise), Benoît Dallongeville (Ben/Coupeau), Jean-Christophe Laurier (Jean-Christophe), Nikolai Delawarde (Nikolai), Agathe Peyrard (Agathe, drammaturga), Philippe Risler (direttore del teatro), Minouche Nihn Briot (Minouche/Nana), Romain Cottard (attore), Jan Czul (attore), Anthony Fulrad (attore), Benoît Seguin (attore).

Curiosità sul film

Gianluca Matarrese dirige da una sceneggiatura scritta con Anne Barbot & Benoît Dallongeville.

Fotografia di Kevin Brunet & Gianluca Matarrese / Montaggio di Giorgia Villa & Gianluca Matarrese / Suono di Anthony Gallet & Dana Farzanehpour.

Il film è prodotto da Dominique Barneaud & Donatella Palermo.

Note di regia

Anne Barbot e io ci siamo formati insieme alla École internationale de théâtre Jacques Lecoq. Entrambi mettiamo in discussione la nozione di prospettiva e la porosità tra realtà e finzione. Insieme abbiamo sperimentato la creazione di ponti tra due linguaggi: quello del teatro e quello dell’audiovisivo. L’adattamento teatrale de L’assommoir di Émile Zola da parte di Anne, è sembrato un ottimo soggetto per l’esperienza che avevamo in mente. La struttura del film è uno scambio, un dialogo tra due narrazioni, quella dello spettacolo sul palco e quella degli attori, dietro le quinte. Fuori dal palco, gli attori sono colti in conversazioni intime, immersi nel proprio elemento quotidiano, in riflessioni o durante i preparativi prima di scivolare nella finzione. La macchina da presa è stato il mezzo di immersione nei movimenti interiori dei personaggi. Il montaggio ha creato collegamenti tra i momenti di gioco della finzione teatrale e del mondo reale, fino a perdere volontariamente i consueti riferimenti e codici tra i diversi registri. [Gianluca Matarrese]

Gianluca Matarrese – Note biografiche

Gianluca Matarrese, nel 2002, si è trasferito a Parigi dove ha completato gli studi di cinema e teatro. Si è laureato all’Università di Torino e a Parigi 8, in storia e critica del cinema nordamericano e in scrittura audiovisiva, poi all’Ecole Internationale de théâtre Jacques Lecoq di Parigi nel 2005.

Tre anni dopo ha iniziato la sua carriera in televisione, come autore e regista di una serie comedy per i canali OCS, trasmessa fino al 2012. Continua la sua attività di autore, reporter, coordinatore artistico, segment producer in una ventina di programmi televisivi.

Il film Il mio bacio come al cinema ha vinto il premio Achille Valdata per il miglior cortometraggio al Torino Film Festival nel 2014. Il suo primo lungometraggio documentario, Fuori tutto, si è aggiudicato il premio per il miglior film documentario italiano al Torino Film Festival nel 2019. La dernière séance (Queer Lion Award 2021) è stato presentato alla Settimana della Critica di Venezia.

Nel 2022, Fashion Babylon è selezionato al CPH-DOX. Lo stesso anno ha diretto insieme a Mattia Colombo, Il posto, in programma a Visions du Réel. Sempre nel 2022, il suo cortometraggio Pinned Into a Dress ha aperto la Settimana della Critica di Venezia. Quest’anno, Les beaux parleurs è stato invitato al Biografilm 2023.

Filmografia: 2023 L’expérience Zola / 2023 Les beaux parleurs (doc) / 2022 Pinned into a Dress (cm, diretto con Guillaume Thomas) / 2022 Il posto (doc, diretto con Mattia Colombo) / 2022 Fashion Babylon (doc) / 2021 Barbara Pravi, voilà qui je suis (doc) / 2021 La dernière séance (doc) / 2019 Fuori tutto (doc) / 2015 Dé-cision (cm, diretto con Guillaume Lafond) / 2014 Mon Baiser de Cinéma (cm, diretto con Guillaume Lafond)

L’expérience Zola – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Cantautoma (The Last Chapter, Il posto, Fashion Babylon).

1. Organ Pad 1 0:51

2. Del Sol 0:44

3. Love Theme 1 (Comme une première chute) 3:30

4. Love Theme 2 0:30

5. Love Theme 3 1:04

6. Love Theme 4 0:13

7. Love Theme 5 0:35

8. Love Theme 6 0:36

9. Organ Pad 2 1:28

10. Wedding Theme 3:19

11. Love Theme 7 1:58

12. Slightly Aslant 1 1:23

13. Slightly Aslant 2 1:13

14. With Every Movement (Instrumental) 1:07

15. With Every Movement 3:57

16. Aslant 2:39

17. Aslant (Finale) 2:56

La colonna sonora di “L’expérience Zola” è disponibile su Amazon.

L’expérience Zola – Il poster ufficiale