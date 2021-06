Liam Neeson aggiorna sul reboot di “Una Pallottola Spuntata”

Liam Neeson attore veterano e specialista di film d’azione, tra i suoi più grandi successi la saga di Taken, sembra pronto a cimentarsi come attore comico a tutto tondo nel remake / reboot di Una Pallottola Spuntata dopo ruoli brillanti interpretati in pellicole come Love Actually – L’amore davvero e Gun Shy – Un revolver in analisi.

Neeson parlando con il sito CinemaBlend del suo recente thriller The Ice Road, ha risposto anche sulla potenziale collaborazione con Seth MacFarlane, che è a bordo del remake del classico con Leslie Nielsen a cui il nome di Neeson è legato da diverso tempo.

So che Seth e il suo team stanno lavorando ad una bozza. Sono molto emozionato, e penso e spero che Seth possa anche dirigerlo. Non è stata fissata alcuna data, credo, credo che sia stata la Paramount Pictures ad aver contattato Seth, e Seth si è avvicinato a me. Questo è stato circa un anno e mezzo fa, forse due anni fa. Quindi o rovinerà la mia carriera, qualunque cosa ne sia rimasta, o mi troverò in un’altra piccola avventura, hai presente?

Neeson e MacFarlane hanno già collaborato nella parodia western Un milione di modi per morire nel West in cui Neeson ha interpretato il cattivo e nel sequel Ted 2 e nella serie tv The Orville in cui Neeson ha interpretato dei cameo.

“Una pallottola spuntata” oltre a diventare un cult demenziale degli anni ottanta ha contribuito a rilanciare la carriera di Leslie Nielsen sino ad allora noto principalmente come attore drammatico, tranne naturalmente per la sua partecipazione ai due film della serie L’aereo più pazzo del mondo. Nielsen oltre ad interpretare altri due film del franchise, Una pallottola spuntata 2½ – L’odore della paura e Una pallottola spuntata 33⅓ – L’insulto finale, è diventato un’icona comica con ruoli in S.P.Q.R. – 2000 e ½ anni fa, Dracula morto e contento, Spia e lascia spiare, Mr. Magoo, e due capitoli della serie Scary Movie.