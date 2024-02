Nei cinema americani con Samuel Goldwyn Films In the Land of Saints and Sinners, un nuovo thriller d’azione per Liam Neeson.

In the Land of Saints and Sinners: trailer del nuovo thriller d’azione con Liam Neeson

Dal 24 marzo 2024 nei cinema americani con Samuel Goldwyn Films In the Land of Saints and Sinners, un nuovo thriller d’azione per Liam Neeson che torna a collaborare con il regista Robert Lorenz dopo Un uomo sopra la legge. Lorenz ha anche diretto Clint Eastwood in Di nuovo in gioco e prodotto per Eastwood oltre una decina di pellicole inclusi Million Dollar Baby, Changeling, Gran Torino e American Sniper.

In the Land of Saints and Sinners – Trama e cast

Irlanda, anni ’70. Desideroso di lasciarsi alle spalle il suo oscuro passato, Finbar Murphy (Liam Neeson) conduce una vita tranquilla nella remota città costiera di Glencolmcille, lontano dalla violenza politica che attanaglia il resto del paese. Ma quando arriva una minacciosa squadra di terroristi, guidata da una donna spietata di nome Doirean (Kerry Condon), Finbar si ritrova coinvolto in un gioco sempre più feroce del gatto col topo, costringendolo a scegliere tra rivelare la sua identità segreta o difendere i suoi amici e vicini.

Il cast include anche Ciarán Hinds, Desmond Eastwood, Conor MacNeill, Seamus O’Hara, Bernadette Carty, Manus Brennan, Niamh Cusack, Michelle Gleeson, Tim Landers, Mark O’Regan, Jack Gleeson, Colm Meaney, Anne Brogan, Conor Hamill, Sarah Greene Sarah Greene, Valentine Olukoga, Valentine Olukoga, Laura Hughes, Joe Gallagher.

In the Land of Saints and Sinners – Il trailer ufficiale

Liam Neeson – Note biografiche

Liam Neeson è nato il 7 giugno 1952 a Ballymena, Irlanda del Nord. Si è unito a un gruppo teatrale prima di ottenere il suo primo ruolo cinematografico nel film Pilgrim’s Progress del 1977. Ha avuto un ruolo teatrale in Uomini e topi, che ha portato al suo lavoro nel film Excalibur. Nel corso degli anni ’80, ha recitato in diversi film, come Il Bounty, Mission, Suspect – Presunto colpevole e Darkman. Ha lavorato anche alla serie televisiva Miami Vice nel 1986.

Neeson ha ottenuto riconoscimenti a livello mondiale per il suo ruolo di Oskar Schindler in Schindler’s List, guadagnandosi una nomination all’Oscar. Neeson ha poi recitato in Rob Roy, Haunting – Presenze e Star Wars: Episodio I. Ha anche recitato nel dramma romantico Love Actually – L’amore davvero, e gli storici Gangs of New York e Le crociate – Kingdom of Heaven. Ha anche recitato nel film d’azione Io vi troverò – Taken e nei suoi sequel, che lo hanno reso una star d’azione al fianco di Maggie Grace. Neeson in seguito ha narrato diversi documentari e ha fornito la voce di Aslan nei film della serie Le cronache di Narnia.

Il poster ufficiale

