Stasera in tv: “Un uomo sopra la legge” con Liam Neeson su Rai 2

Un uomo sopra la legge (The Marksman), su Rai 2 il thriller d’azione del regista Robert Lorenz (Di nuovo in gioco) con protagonista lIam Neeson nei panni di un allevatore che si trova ad affrontare un cartello criminale messicano per salvare un ragazzino in fuga.

Un uomo sopra la legge – Cast e doppiatori

Interpreti e personaggi

Liam Neeson: Jim Hanson

Katheryn Winnick: Sarah Pennington

Juan Pablo Raba: Mauricio

Teresa Ruiz: Rosa

Jacob Perez: Miguel

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Jim Hanson

Federica De Bortoli: Sarah Pennington

Simone D’Andrea: Mauricio

Valeriano Corini: Miguel

Un uomo sopra la legge – Trama e trailer

L’indurito allevatore dell’Arizona Jim Hanson (Liam Neeson) vuole semplicemente essere lasciato in pace mentre respinge gli avvisi di sfratto e cerca di guadagnarsi da vivere in un tratto isolato di confine. Ma tutto cambia quando Hanson, un ex tiratore scelto dei marine, vede il migrante di 11 anni Miguel (Jacob Perez) fuggire con sua madre Rosa (Teresa Ruiz) dagli assassini del cartello della droga guidati dallo spietato Mauricio (Juan Pablo Raba). Dopo essere stata coinvolta in una sparatoria, Rosa morente implora Jim di portare suo figlio in salvo dalla sua famiglia a Chicago. Sfidando la figlia poliziotta Sarah (Katheryn Winnick), Jim porta Miguel fuori dalla locale stazione di polizia doganale e di frontiera degli Stati Uniti e insieme si mettono in viaggio con il gruppo di assassini all’inseguimento. Jim e Miguel iniziano lentamente a superare le loro differenze e iniziano a stringere un’improbabile amicizia, mentre Mauricio e i suoi complici assassini gli sono alle calcagna. Quando finalmente s’incontrano in una fattoria del Midwest, inizia una lotta all’ultimo sangue mentre Jim usa le sue abilità militari e il suo codice d’onore per difendere il ragazzo a cui ha imparato a voler bene.

Curiosità sul film

“Un uomo sopra la legge” (The Marksman) è diretto dal produttore e regista Robert Lorenz al suo secondo lungometraggio dopo il dramma sportivo Di nuovo in gioco del 2012 con protagonisti Clint Eastwood e Amy Adams. Lorenz dirige da una sua sceneggiatura scritta con gli esordienti Chris Charles e Danny Kravitz.

Il film riginariamente era intitolato “The Minuteman”.

La scena in cui Jim e Miguel sono in albergo, guardano entrambi il classico western di Clint Eastwood Impiccalo più in alto (1968). Il regista del film, Robert Lorenz, ha lavorato con Eastwood per molti anni come produttore e ha incluso questa scena come omaggio al suo mentore. Inoltre Liam Neeson ha recitato insieme ad Eastwood nei panni di un regista di film horror in Scommessa con la morte (1988), ultimo film della serie cinematografica Dirty Harry dedicata all’Ispettore Callaghan.

Il personaggio di Liam Neeson, Jim, viene visto sparare con il suo fucile con mirino con entrambi gli occhi aperti. Jim è un ex cecchino e tiratore scelto dei Marines. Sparare con un fucile con mirino con entrambi gli occhi aperti è una tecnica utilizzata da molti tiratori quando si utilizza un Red Dot (tipo di mirino utilizzato originariamente in ambito militare, che può essere montato su differenti modelli di armi da fuoco). È comune tra i tiratori principianti e professionisti.

Amber Midthunder ha un piccolo ruolo come addetta alla stazione di servizio. Successivamente sarà co-protagonista con Liam Neeson in L’uomo dei ghiacci – The Ice Road (2021).

Jackson, il cane, non ha ricevuto alcun credito per la sua performance.

Proprio prima della scena in cui arrivano a Chicago, mentre sono alla stazione di servizio per acquistare degli articoli, Liam Neeson tira fuori una bottiglia di rum Kraken. Questo fa riferimento alla sua famosa battuta nel ruolo di Zeus in Scontro tra titani (2010): “Liberate il Kraken!”

Quando Neeson telefona a Katheryn Winnick, lei gli racconta del membro del cartello che lo insegue. Dice “Ti troverà e ti ucciderà”. Questo è un omaggio alla famosa battuta di Neeson sui rapitori di sua figlia in “Taken”.

Il film è prodotto da Tai Duncan, Eric Gold, Warren Goz, Robert Lorenz e Mark Williams.

Un uomo sopra la legge – La colonna sonora

Le musiche originali del film di Sean Callery compositore specializzato in serie tv, tra i suoi crediti colonne sonore per 24, Homeland, Jessica Jones, Nikita, Bones, Medium, Elementary, Halo.

compositore specializzato in serie tv, tra i suoi crediti colonne sonore per 24, Homeland, Jessica Jones, Nikita, Bones, Medium, Elementary, Halo. La colonna sonora include i brani Highway Lines di Jack Klatt; In the End di Andrew Bissell; Get That di S.a.k.; Hot and Bothered di Tameca Jones; In Love in the Quicksand di Chase Perryman & Stephen Wells; This Big Old World di Duff Kelly; Find My Heart di Paula Frazer and Tarnation; It Makes Me Lucky di Chet Blum; Rachel (Love Theme) di Dominic Frontiere.

1. Miguel (1:18)

2. We Need To Leave (1:24)

3. The Marksman (3:48)

4. Crossing Attempt (2:23)

5. Line In The Sand (2:28)

6. Border Shootout (2:15)

7. A Mother’s Plea (1:56)

8. Hanson’s Conscience (2:05)

9. Detention Center Escape (4:08)

10. Mauricio At Hanson’s Home (1:55)

11. Police Stop (2:48)

12. Hanson and Miguel Flee (3:13)

13. Miguel Runs Away (3:07)

14. Motel Assault (2:10)

15. The Church (1:34)

16. The Kid’s Not Going Back (1:16)

17. Road Kill (2:10)

18. Storming The Barn (2:42)

19. Labyrinth (3:06)

20. Miguel’s Choice (1:45)

21. Arriving In Chicago (1:36)

22. Hanson Says Goodbye (2:20)

La colonna sonora di “un uomo sopra la legge” è disponibile su Amazon.