Retribution: trailer italiano e poster del thriller con Liam Neeson (Al cinema dal 26 ottobre)

Dal 26 ottobre al cinema con Lucky Red Retribution, remake dell’acclamato film spagnolo “El Desconocido” per la regia di Nimród Antal (Predators, Kontroll) con protagonista l’immarcescibile Liam Neeson. “Retribution” è un coinvolgente thriller a orologeria che trascina il pubblico in una frenetica lotta di riscatto e vendetta, dai produttori di Non-Stop e L’uomo sul treno.

Matt Turner (Liam Neeson) è un affermato uomo d’affari americano, residente a Berlino, che si destreggia tra una brillante carriera finanziaria e le responsabilità familiari. Una mattina, mentre accompagna i figli a scuola, Matt riceve una telefonata da uno sconosciuto: sotto il suo sedile c’è una bomba che esploderà se non eseguirà gli ordini del suo ricattatore. Intrappolato nella sua auto in una corsa contro il tempo, Matt dovrà trovare il modo di proteggere la sua famiglia e risolvere il mistero entro 24 ore.

Il cast include anche Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Embeth Davidtz e Matthew Modine.

Retribution – Il trailer ufficiale italiano

Retribution” segna il terzo remake dell campione d’incassi spagnolo Desconocido – Resa dei conti (2015) dopo il tedesco Don’t. Get. Out! In trappola (2018) e Balsinjehan (2021) della Corea del Sud, ma è il primo a utilizzare il titolo inglese dell’originale.

L’adattamento inglese del film è stato scritto da Alberto Marini (I delitti della luna piena, Bed Time, Storie per non dormire), sceneggiatore dell’originale spagnolo “Desconocido – Resa dei conti” in collaborazione con Christopher Salmanpour alla sua prima sceneggiatura per il grande schermo dopo aver scritto episodi per la serie tv FBI: Most Wanted.

L’originale “Desconocido – Resa dei conti” che ha sbancato i Goya con otto riconoscimenti era ispirato al caso spagnolo della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto finanziario ad alto rischio venduto da alcune banche spagnole a clienti ignari dei rischi

“Retribution” è una coproduzione americana, francese, tedesca e spagnola di StudioCanal e Studio Babelsberg Motion Pictures. Vaca Films, produttori esecutivi della versione spagnola, si uniscono al remake di nuovo come produttori esecutivi così come Studiocanal, The Picture Company e la Ombra Productions del regista Jaume Collet-Serra che ha diretto Liam Neeson in quattro pellicole.

Retribution – Il poster ufficiale italiano