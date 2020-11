Retribution, il prossimo thriller d’azione di Liam Neeson ha trovato un regista. Il sito Deadline riporta che sarà Nimród Antal a dirigere il remake del successo spagnolo Desconocido – Resa dei conti del 2015.

Nimród Antal è un regista statunitense di origine ungherese che si è fatto notare nel 2003 per la regia del pluripremiato Kontroll, un thriller ambientato interamente all’interno della metropolitana di Budapest. nel 2007 Antal gira la sua prima produzione americana, il thriller Vacancy con Kate Beckinsale e Luke Wilson. Seguiranno il thriller d’azione Blindato (2009) con Matt Dillon, Jean Reno e Laurence Fishburne, il sequel Predators (2010) con Adrien Brody e il film concerto Metallica 3D Through the Never (2013).

“Retribution” riproporrà la trama del film originale con Liam Neeson nei panni di un uomo d’affari che scopre che una bomba è stata piazzata nell’auto che sta guidando da un attentatore sconosciuto, che dice all’autista di eseguire una serie di ordini nel corso della giornata o la bomba verrà fatta esplodere. A peggiorare le cose, l’uomo d’affari è accompagnato in macchina dalla sua famiglia.

L’originale “Desconocido – Resa dei conti” che ha sbancato i Goya con otto riconoscimenti era ispirato al caso spagnolo della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto finanziario ad alto rischio venduto da alcune banche spagnole a clienti ignari dei rischi.

Vaca Films, produttori esecutivi della versione spagnola, si uniscono al progetto di nuovo come produttori esecutivi così come Studiocanal, The Picture Company e la Ombra Productions del regista Jaume Collet-Serra che ha diretto Liam Neeson in quattro pellicole. L’adattamento inglese è stato scritto da Chris Salmanpour e Andrew Baldwin.