Retribution: clip ufficiali e colonna sonora del thriller d’azione con Liam Neeson

Dal 25 agosto nei cinema americani con Lionsgate Movies Retribution, il thriller d’azione di Nimród Antal (Predators) con protagonista Laim Neeson. Il film, un remake del campione d’incassi spagnolo Desconocido – Resa dei conti del 2015, sarà distribuito nei cinema italiani da Lucky Red.

Retribution – Trama e cast

La trama ufficiale: Quando un misterioso chiamante mette una bomba sotto il sedile della sua auto, Matt Turner (Liam Neeson) inizia un inseguimento ad alta velocità attraverso la città per completare una serie specifica di compiti. Con i suoi figli intrappolati sul sedile posteriore e una bomba che esploderà se scendono dall’auto, un normale tragitto giornaliero diventa un contorto gioco di vita o morte, mentre Matt segue le istruzioni sempre più pericolose dello sconosciuto in una corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia.

Il cast include anche Noma Dumezweni, Lilly Aspell, Jack Champion, Embeth Davidtz e Matthew Modine.

Retribution – Trailer e video

Curiosità sul film

Retribution segna il terzo remake dell campione d’incassi spagnolo Desconocido – Resa dei conti (2015) dopo il tedesco Don’t. Get. Out! In trappola (2018) e Balsinjehan (2021) della Corea del Sud, ma è il primo a utilizzare il titolo inglese dell’originale.

Retribution è una coproduzione americana, francese, tedesca e spagnola di StudioCanal e Studio Babelsberg Motion Pictures. Vaca Films, produttori esecutivi della versione spagnola, si uniscono al remake di nuovo come produttori esecutivi così come Studiocanal, The Picture Company e la Ombra Productions del regista Jaume Collet-Serra che ha diretto Liam Neeson in quattro pellicole.

L’adattamento inglese del film è stato scritto da Alberto Marini (I delitti della luna piena, Bed Time, Storie per non dormire), sceneggiatore dell’originale spagnolo Desconocido – Resa dei conti in collaborazione con Christopher Salmanpour alla sua prima sceneggiatura per il grande schermo dopo aver scritto episodi per la serie tv FBI: Most Wanted.

Il film è stato girato principalmente presso i Babelsberg Studios di Potsdam in Germania e per le strade di Berlino, dove si svolge la storia.

L’originale “Desconocido – Resa dei conti” che ha sbancato i Goya con otto riconoscimenti era ispirato al caso spagnolo della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto finanziario ad alto rischio venduto da alcune banche spagnole a clienti ignari dei rischi.

Nimród Antal – Note biografiche

Nimród Antal è un regista statunitense di origine ungherese che si è fatto notare nel 2003 per la regia del pluripremiato Kontroll, un thriller ambientato interamente all’interno della metropolitana di Budapest.

Nel 2007 Antal gira la sua prima produzione americana, il thriller Vacancy con Kate Beckinsale e Luke Wilson. Seguiranno il thriller d’azione Blindato (2009) con Matt Dillon, Jean Reno e Laurence Fishburne, il sequel Predators (2010) con Adrien Brody e Danny Trejo; il film concerto Metallica 3D Through the Never (2013). Prima di girare “Retribution” Antal ha diretto episodi per le serie tv Stranger Things e The Servant.

Il film originale

“Desconocido – Resa dei conti” è un thriller d’azione franco-spagnolo del 2015 diretto da Dani de la Torre con Luis Tosar, Javier Gutiérrez, Elvira Mínguez e Goya Toledo. È stato proiettato nella sezione “Giornate degli Autori” della 72a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

La trama ufficiale: Carlos è un ambizioso e rispettato funzionario di banca, molto assorbito dal proprio lavoro. Una mattina, a causa di un imprevisto lavorativo, decide di accompagnare i figli a scuola, impegno solitamente svolto dalla moglie. Ma, appena salito in macchina, quella che doveva essere per lui una comune giornata di routine, si trasforma in un incubo dalle conseguenze inimmaginabili. Sul sedile di fianco a Carlos squilla un telefonino misterioso da cui, la voce di una persona apparentemente sconosciuta, gli intima di versare immediatamente, tramite i suoi canali bancari, una cifra ingente di denaro su un conto prestabilito. Se non lo farà, salterà in aria insieme ai suoi figli perché, sotto i loro sedili, è stata posizionata una bomba controllata a distanza, che lo sconosciuto ricattatore potrà attivare e far esplodere in qualsiasi momento. Per Carlos questo segna l’inizio di una vorticosa corsa contro il tempo e contro un nemico invisibile che, in realtà, sembra conoscere tutto di lui e non intende dargli tregua: per salvare la propria vita, Carlos deve essere disposto a perdere, in poche ore, tutto quello che possiede. Intrappolato tra due fuochi, da una parte il ricattatore che gli ordina al telefono cosa fare, e dall’altra la polizia che lo insegue e lo crede intenzionato a far esplodere la macchina con all’interno i propri figli, Carlos dovrà cercare di mantenere il controllo della situazione, ritrovandosi anche a fare i conti con la crisi della sua famiglia e con la propria spregiudicata condotta personale. Un confronto drammatico e inaspettato che lo porterà finalmente a mettere a fuoco quelli che sono i valori veri della vita.

Curiosità sul film

Il film è ispirato dal caso spagnolo della vendita delle “Participaciones Preferentes”, un prodotto finanziario ad alto rischio venduto da alcune banche spagnole ai propri clienti senza dar loro alcuna informazione.

Il film è stato candidato a 8 Premi Goya vincendo nelle categorie Miglior montaggio (Jorge Coira) e Miglior sonoro (David Machado, Jaime Fernández e Nacho Arenas).

Il regista spagnolo Dani de la Torre (Monforte de Lemos, 1975) ha studiato “Immagine e Suono” nella città galiziana di Orense, diplomandosi all’inizio degli anni ’90. Dal 1996 lavora per l’emittente Television de Galicia, dove attualmente realizza video commerciali oltre aver diretto programmi sportivi, culturali e di intrattenimento. A quest’attività unisce anche la regia di cortometraggi, spot pubblicitari e video commerciali. Il successo ottenuto con i suoi cortometraggi, lo ha portato a dirigere, nel 2010, la mini-serie Mar libre, che ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico, premiata in festival prestigiosi come quelli di Houston e Chicago. Desconocido – Resa dei conti è il suo primo lungometraggio cinematografico.

L’attore spagnolo Luis Tosar, che nel film interpreta il protagonsita Carlos, ha vinto tre premi Goya per ruoli in I lunedì al sole, Ti do i miei occhi e Cella 2011. Tosar ha interpretato anche il ruolo di un boss criminale del remake cinematografico della serie tv Miami Vice e ruoli in The Limits of Control, Bed Time e Ma ma – Tutto andrà bene.

L’attore spagnolo Javier Gutiérrez ha vinto due Premi Goya per ruoli in La isla mínima e El autor. Gutiérrez ha interpretato ruoli anche Crimen perfecto, Il commissario Torrente, Truman e l’adattamewto cinematografico del videogioco Assassin’s Creed.

Il regista Dani de la Torre parlando del film: “Desconocido- Resa dei conti è la storia di una vendetta. Dove il carnefice è la vittima, e la vittima il carnefice. “Desconocido– Resa di conti” è un thriller inquietante, frenetico, dove non c’è respiro, non ci sono concessioni, non c’è tempo. È come un giro sulle montagne russe, dove si incontrano sensazioni, decisioni precipitose ed emozioni in cui ogni secondo che passa è di vitale importanza. Una storia che coinvolgerà lo spettatore facendolo sentire in quell’automobile dove l’unica cosa che conta è sopravvivere. Abbiamo cercato di creare un appassionante road-movie attraverso la stessa città che ha portato un uomo a raggiungere tutti i suoi obiettivi professionali e personali, ma che ora gli si rivolge contro, minacciando di distruggere la sua vita e quella dei suoi figli.”

Retribution – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Harry Gregson-Williams (Le cronache di Narnia, Sopravvissuto – The Martian, Mulan, Shark – Il primo squalo, Pelham 123 – Ostaggi in metropolitana, The Equalizer – Il vendicatore, Blackhat).

1. Just One Day (3:10)

2. Turbulence Is Inevitable (4:54)

3. Accidents Happen (3:55)

4. You Broke the Rules (1:46)

5. Finding Heather (1:59)

6. Nothing to Deserve This (3:13)

7. Change of Plan (3:42)

8. The Dubai Fund (6:11)

9. Tunnel Chase (3:50)

10. Bomb Squad (6:56)

11. Stand Down (2:29)

12. Revealing the Truth (2:30)

13. I’ll Kill Us Both (1:35)

14. He Will Rise (1:24)

La colonna sonora di “Retribution” è disponibile su Amazon.

Retribution – Foto e poster