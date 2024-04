Stasera in tv: “L’uomo dei ghiacci – The Ice Road” su Rai 2

L’uomo dei ghiacci – The Ice Road, su Rai 2 il thriller d’azione diretto da Jonathan Hensleigh con Liam Neeson nei panni di un camionista del ghiaccio, conducenti di camion che operano su rotte stagionali attraversando laghi e fiumi gelati in remoti territori artici.

L’uomo dei ghiacci – Cast e doppiatori

Liam Neeson: Mike

Laurence Fishburne: Goldenrod

Benjamin Walker: Varnay

Amber Midthunder: Tantoo

Marcus Thomas: Gurty

Holt McCallany: René Lampard

Martin Sensmeier: Cody

Matt McCoy: George Sickle

Matt Salinger: Thomason

Doppiatori italiani

Alessandro Rossi: Mike

Paolo Marchese: Goldenrod

Gabriele Lopez: Varnay

Emanuela Ionica: Tantoo

Luigi Ferraro: Gurty

Alessio Cigliano: René Lampard

Fabrizio De Flaviis: Cody

Antonio Sanna: George Sickle

Luciano Roffi: Thomason

L’uomo dei ghiacci – Trama e trailer

“L’Uomo dei Ghiacci – The Ice Road” è un action thriller ambientato nell’estremo nord del Canada. In un ambiente impervio e ostile si sviluppa la storia ricca di adrenalina che vede Liam Neeson interpretare un autista di camion esperto di guida sul ghiaccio alle prese con una missione di salvataggio impossibile. Lottando contro lo scongelamento delle acque e una violenta tempesta, il protagonista e la sua squadra dovranno salvare dei minatori intrappolati per poi scoprire una minaccia insospettabile che poco ha a che fare con il freddo e il ghiaccio…

Curiosità sul film

“L’uomo dei Ghiacci” è scritto e diretto dallo sceneggiatore e regista americano Jonathan Hensleigh che torna dietro la macchina da presa a dieci anni da Bulletproof Man. Hensleigh ha diretto anche il The Punisher con Thomas Jane e John Travolta, il biopic crime Kill the Irishman, l’horror Welcome to the Jungle e scritto sceneggiature per l’originale Jumanji, l’Armageddon – Giudizio finale con Bruce Willis e il Next con Nicolas Cage.

La tipologia di camionisti interpretata da Liam Neeson nel film sono protagonisti del docu-reality Gli eroi del ghiaccio del canale History.

Il film è stato girato Girato a Manitoba, una provincia del Canada occidentale, nelle Praterie canadesi, il cui capoluogo è Winnipeg.

Amber Midthunder, che interpreta Tantoo, era anche nel precedente film di Liam Neeson Un uomo sopra la legge . In “L’uomo dei Ghiacci” Midthunter interpreta l’impiegato della stazione di servizio che fornisce a Neeson la tabella di marcia.

. In “L’uomo dei Ghiacci” Midthunter interpreta l’impiegato della stazione di servizio che fornisce a Neeson la tabella di marcia. Secondo quanto riferito, Netflix ha pagato 18 milioni di dollari per i diritti di distribuzione negli Stati Uniti del film.

Liam Neeson e Benjamin Walker hanno recitato insieme anche nel film biografico Kinsey (2004) che ha segnato il debutto cinematografico di Walker che interpretava una versione diciannovenne del personaggio di Neeson.

Nella scena dell’inseguimento, in cui Varnay (Benjamin Walker) sta cercando di schiantarsi contro Mike (Liam Neeson), il camion di Mike è nella tradizionale colorazione di Optimus Prime, cabina rossa con rimorchio grigio. Il camion di Varney è identico, ma completamente nero, senza rimorchio, che è il tradizionale colore di Nemesis Prime il cui unico scopo è distruggere Optimus.

La strada ghiacciata nei Territori del Nordovest del Canada, che ha ispirato il film, si estende per 400 km su 64 laghi ghiacciati e misura circa 50 m di larghezza . I camionisti effettuano il viaggio di 14-16 ore a un limite di velocità massimo di 24 km/h.

Lawrence Fishburne ha un ruolo secondario in “Predators” (2010). Amber Midthunder è l’eroina di “ Prey ” (2022), un prequel del franchise Predator.

” (2022), un prequel del franchise Predator. “L’uomo dei Ghiacci” è prodotto da Code Entertainment, ShivHans Pictures ed Envision Media Arts.

L’uomo dei ghiacci – La colonna sonora

Le musiche originali del film sono del compositore Max Aruj (iBoy, Crawl – Intrappolati, The Story of God with Morgan Freeman).

(iBoy, Crawl – Intrappolati, The Story of God with Morgan Freeman). La colonna sonora del film include canzoni country e americane tra cui una cover di “I’ve Been Everywhere” dei LA Rats, che è la registrazione di debutto di un “supergruppo” hard rock composto da Rob Zombie, Nikki Sixx, John 5 e Tommy Clufetos. Il resto dei brani inclusi nella colonna sonora includono: “All I Do Is Drive” di Jason Isbell, “Six Days on the Road” di The Cadillac Three, “I’m Movin’ On” di Miranda Lambert, “We Got Fight” di Gary LeVox, “All Coming Down” di Allison Moorer & Mark Collie.

LE MUSICHE ORIGINALI DEL FILM:

1. Frozen Lakes 1:48

2. CH4 1:34

3. Fired 0:55

4. Winnipeg 1:35

5. How Many Alive 1:53

6. Goldenrod 1:37

7. The Ice Road 3:27

8. Vibrations 1:40

9. Clear Out 1:41

10. No Time 2:35

11. Diesel 1:02

12. Don’t Make it Personal 1:47

13. Varnay 2:42

14. TNT 1:18

15. Let’s Figure This Out 2:13

16. Sunken Dreams 1:02

17. Snowmobile Chase 3:03

18. The Last Wellhead 3:41

19. Avalanche 0:49

20. Head to Head 3:26

21. Ice Fight 2:42

22. He’s Back 1:49

23. Gurty 1:18

24. Ain’t That the Life 1:19

25. Their Own Rig 1:44

26. Emerge 1:43

La colonna sonora di “L’uomo dei Ghiacci – The Ice Road” è disponibile su Amazon.

LE CANZONI ISPIRATE AL FILM:

1. All I Do Is Drive – Jason Isbell

2. Rubber Meets The Road – Brantley Gilbert, Tyler Hubbard

3. Eighteen Wheels and A Dozen Roses – Carly Pearce

4. I’ve Been Everywhere – LA Rats

5. We Got Fight – Gary LeVox

6. I’m Movin’ On – Miranda Lambert

7. Six Days On The Road – The Cadillac Three

8. Don’t Come Lookin’ – Jackson Dean

9. Heart Made Of Steel – The Assassinzs feat. John Carter Cash and Robin Zander

10. All Coming Down – Mark Collie, Allison Moorer

11. Drive – Tim McGraw

La compilation con le canzoni incluse in “L’uomo dei Ghiacci – The Ice Road” è disponibile su Amazon.