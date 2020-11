Life in a Year: trailer del dramma romance con Jaden Smith e Cara Delevingne

Disponibile un trailer ufficiale di Life in a Year, un nuovo dramma romantico con protagonista Jaden Smith (After Earth, The Karate kid) nei panni di Daryn, un 17enne che si innamora di Isabelle, interpretata da Cara Delevingne, una ragazza incontrata per caso in una gelateria. Quando Daryn scopre che Isabelle è malata terminale e gli resta solo un anno da vivere, si propone di darle un’intera vita condensata nell’ultimo anno di cui Isabelle può disporre.

Il cast è completato da RZA, Nia Long, Cuba Gooding Jr., Chris D’Elia, Samantha Helt, JT Neal, Michael Boisvert, Leah Doz, Chuey Martinez, Leanne Poirier Greenfield, Stony Blyden, Marty Adams e Harper Gunn.

“Life in a Year” è diretto dal regista sloveno Mitja Okorn al suo quarto lungometraggio dopo la commedia crime Tu pa tam, e le commedie romantiche Letters to Santa e Planet Single. Okorn dirige da una sceneggiatura scritta da Jeffrey Addiss e Will Matthews che insieme hanno sviluppato e scritto la serie tv Dark Crystal: la resistenza.

[Per visionare il trailer clicca sull’immagine in alto]

Jada Pinkett Smith e Will Smith, i genitori di Jaden, sono produttori esecutivi di “Life in a Year” con James Lassiter. Il film è co-prodotto da Marc Bienstock, Clarence Hammond e Caleeb Pinkett. “Life in a Year” ha debuttato negli Stati Uniti su Amazon Prime video il 27 novembre.

Prima di questo film i crediti più recenti di Jaden Smith hanno incluso la serie tv The Get Down, il dramma Skate Kitchen, la serie animata Neo Yokio e nel ruolo di se stesso è apparso anche nella commedia Impractical Jokers: The Movie. Cara Delevingne dopo il ruolo di Vignette Stonemoss nella serie tv Carnival Row, rinnovata da Amazon per una seconda stagione con riprese ostacolate dalla pandemia diCovid-19, ha firmato per recitare nel thriller Punk che racconterà il complicato viaggio su strada di un uomo attraverso il Nord America con un gruppo di fuggitivi dallo spirito libero.