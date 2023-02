Living With Chucky: trailer del nuovo documentario sull’icona horror “La Bambola Assassina”

Dal 4 aprile sulle principali piattaforme americane e canadesi arriva con Bloody Disgusting e Cinedigm Living With Chucky, un nuovissimo documentario sull’amato franchise La Bambola Assassina aka Child’s Play che vede protagonista l’icona horror Chucky.

“La bambola assassina” è uno dei più longevi franchise horror di sempre con il protagonista, il bambolotto posseduto dall’anima di un serial-killer doppiato da Brad Dourif, che ha generato sei sequel e un recente reboot con la voce di Mark Hamill che possiamo tranquillamente definire superfluo. Il personaggio, divenuto un’icona horror alla stregua dei “colleghi” Michael Myers (Halloween), Jason Voorhees (Venerdì 13) e Freddy Krueger (Nightmare), è stato creato negli anni ottanta da Don Mancini e dal mago degli effetti speciali Kevin Yagher e nel corso del franchise ha trovato moglie in La sposa di Chucky, la malvagia anima gemella Tiffany doppiata da Jennifer Tilly e ha avuto un figlio di nome Glen nel sequel Il figlio di Chucky.

Living With Chucky – Trama e cast

La trama ufficiale: “Living with Chucky” dà uno sguardo approfondito all’innovativo franchise di La Bambola Assassina (Child’s Play) dal punto di vista di un regista che è cresciuto al suo interno. Con interviste a cast e troupe come Brad Dourif, Jennifer Tilly, Alex Vincent, il creatore Don Mancini e molti altri, questo film personale racconta la dedizione, la creatività e il sacrificio necessari per realizzare il franchise e il suo impatto duraturo sulla comunità horror. Irrompendo nella cultura pop alla fine degli anni ’80, la minaccia di quasi un metro nota come Chucky, ha dimostrato che Child’s Play era tutt’altro. Il film horror ha generato sei sequel, una serie televisiva, un reboot, fumetti, un videogioco e merchandising a profusione.

Il documentario include interviste a Lin Shaye, Marlon Wayans, Brad Dourif, Abigail Breslin, Christine Elise, Jennifer Tilly, John Waters, Billy Boyd, Fiona Dourif, Kyra Elise Gardner, Tony Gardner, Adam Hurtig, David Kirschner, Don Mancini, Dan Povenmire, Ash T, Anthony Timpone e Alex Vincent.

Living With Chucky – Trailer e video

Curiosità sul film

Il documentario è diretto da Kyra Elise Gardner, figlia del leggendario artista degli effetti speciali Tony Gardner, che era il burattinaio di Chucky in molti film del franchise.

Kyra Elise Gardner ha diretto alcuni corti, è stata direttore artistico dello speciale televisivo d’animazione In Search of the Sanderson Sisters: A Hocus Pocus Hulaween Takeover e in veste di attrice è apparsa nel video musicale “The Prime Time of Your Life” dei Daft Punk, ha interpretato una cavernicola nella serie tv Cavemen e sul grande schermo ha recitato come Sally Zimmerman nella commedia horror Scherzi della natura e nei panni di uno Zombie T-800 in Zombieland – Doppio Colpo.

Il film è prodotto da Tony Gardner con Ash T a bordo come produttore esecutivo.

Kyra Elise Gardner – Note biografiche

Con un papà specialista in make-up ed effetti speciali, sangue e interiora sono diventati una normalità per Kyra in giovane età. Il Combat Nursing era il suo primo obiettivo, ma presto scoprì che il sangue vero è molto più grossolano della roba falsa. Ha così perseguito una carriera come regista da quando ha frequentato il programma cinematografico della Florida State e ha in programma di creare stravaganti film fantastici dalla tradizione della sua infanzia non convenzionale.

La Bambola Assassina al cinema e in tv

Child’s Play (noto in Italia come La Bambola Assassina) è un franchise horror slasher americano creato da Don Mancini. I film si concentrano principalmente su Chucky (doppiato da Brad Dourif nei film e nelle serie televisive originali, e da Mark Hamill nel reboot), un famigerato serial killer che spesso sfugge alla morte eseguendo un rituale voodoo. per trasferire la sua anima in una bambola “Good Guy”. Il film originale, “La bambola assassina” diretto da Tom Holland (Ammazzavampiri), è uscito il 9 novembre 1988 e ha generato sei sequel, una serie televisiva, un remake, fumetti, un videogioco e merchandising vario. Il primo, il secondo e il quarto film sono stati successi al botteghino con tutti i film che hanno guadagnato oltre 182 milioni di dollari in tutto il mondo. Includendo i ricavi delle vendite di video, DVD, VOD e merchandising, il franchise ha generato oltre 250 milioni di dollari. I film hanno anche vinto un Saturn Award per il miglior franchise horror.

Il primo film includeva magia nera e possessioni diaboliche mentre i due episodi successivi sono film slasher con elementi di black humour nello stile del Freddy Krueger dei film di Nightmare. Con il progredire del franchise i film sono diventati satirici e campy fino ad abbracciare pienamente la commedia horror con La sposa di Chucky (1998) diretto da Ronny Yu (Freddy vs Jason) e Il figlio di Chucky (2004) che vede alla regia per la prima volta Don Mancini produttore e creatore del franchise. Nel 2013 la serie è tornata con un sesto capitolo, il sequel La maledizione di Chucky, titolo direct-to-video ancora diretto da Mancini che torna alle origini prediligendo l’horror ai toni da commedia nera. Il settimo capitolo della serie, intitolato Il culto di Chucky e con il ritorno di Mancini al timone, è uscito a ottobre 2017. A giugno 2019 esce un reboot diretto da Lars Klevberg (Polaroid), questa rivisitazione è rivelata un’operazione sin troppo innocua che ha preso l’elemento sovrannaturale dell’originale sostituendolo con una I.A. fuori controllo e rendendo il rifacimento una sbiadita copia del film originale. Il 12 ottobre 2021 debutta per Syfy e USA Network una serie televisiva intitolata Chucky prodotta dal creatore della serie Don Mancini e ambientata subito dopo gli eventi de Il Culto di Chucky, il settimo film della serie, e vede protagonista Brad Dourif che riprende il ruolo di Chucky. Il cast include anche Fiona Dourif (La maledizione di Chucky), Alex Vincent (Il Culto di Chucky), Christine Elise (la bambola assassina 2), Jennifer Tilly (La sposa di Chucky, Il figlio di Chucky e Il Culto di Chucky) e Billy Boyd (Il figlio di Chucky).

Living With Chucky – Foto e poster