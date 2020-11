A giugno del 2019 riportavamo la notizia che il mago degli effetti speciali Greg Nicotero aveva recuperato e restaurato uno degli squali in fibra di vetro utilizzati nel cult “Lo squalo” di Steven Spielberg. Ora apprendiamo che lo squalo in questione, unico modello sopravvissuto agli anni e all’incuria, ha completato il restauro e sarà esposto presso l’Academy Museum of Motion Pictures che aprirà i battenti ad aprile 2021.

Dopo riprese a dir poco travagliate afflitte da problemi di natura tecnica, vedi l’affondamento dello squalo animatronico soprannominato Bruce in onore dell’avvocato di Steven Spielberg, nel 1975 esce nelle sale americane Lo squalo di un allora giovane cineasta reduce dal suo thriller per la tv Duel, che si ritrova per le mani un bel budget sostanzioso, gentilmente fornito dagli Universal Pictures, e il best-seller di Peter Benchley “Jaws”, ispirato ad una serie di attacchi di squali sulle coste del New Jersey nel luglio del 1916.

Molti film con squali nel corso degli anni hanno provato ad eguagliare il classico di Steven Spielberg, ma nessuno è riuscito nell’impresa. Per non parlare del fatto che “Lo Squalo” ha essenzialmente inventato il blockbuster estivo come lo conosciamo oggi. Il thriller di Spielberg ha incassato 470 milioni di dollari in tutto il mondo da un budget di soli 9 milioni di dollari (tenendo conto dell’inflazione il film oggi avrebbe incassato oltre un miliardo di dollari).

A seguire il comunicato stampa rilasciato dall’Academy Museum (via Bloody Disgusting):

L’Academy Museum of Motion Pictures ha completato l’installazione di uno degli oggetti più iconici della sua collezione permanente, l’unico modello di squalo sopravvissuto in scala reale del film vincitore dell’Oscar del 1975 Lo squalo. Questo momento segna uno slancio entusiasmante verso l’apertura tanto attesa del Museo dell’Accademia il 30 aprile 2021, dove il modello di 7,62 metri (soprannominato “Bruce the Shark”) sarà in mostra, gratuitamente al pubblico. Il modello monumentale è la quarta, ultima e unica versione superstite del modello di squalo derivato dallo stampo originale di Jaws. La creazione del famigerato squalo meccanico, che Spielberg avrebbe chiamato “Bruce” in onore del suo avvocato, è stata affidata al direttore artistico Joe Alves, i cui schemi originali raffigurano il corpo lungo 7,62 metri, la testa da 181 chilogrammi e le mascelle larghe un metro e mezzo. I tre stampi di produzione utilizzati per la serigrafia fusi in lattice e gomma marcirono e furono distrutti. La versione dell’Academy Museum, fusa in fibra di vetro per le opportunità fotografiche agli Universal Studios di Hollywood intorno all’uscita del film nel 1975, è sopravvissuta alla Universal fino al 1990, quando ha trovato la strada per la discarica della famiglia di Nathan Adlen a Sun Valley, in California. Nel 2010 è stato autenticato da Roy Arbogast, un membro della troupe degli effetti speciali del film originale Lo squalo, e nel 2016 il Museo dell’Accademia ha acquisito il modello di squalo grazie al contributo di Nathan Adlen. Il museo ha lavorato con gli effetti speciali e il make-up artist Greg Nicotero, co-fondatore di KNB EFX, per ripristinare meticolosamente lo squalo in fibra di vetro che si era deteriorato dall’essere all’aperto per 25 anni. Il restauro è ora completo e l’Academy Museum ha intrapreso il complesso compito di spostare in loco l’oggetto più grande dalla sua collezione. Poiché lo squalo è così grande, non è in grado di entrare negli ascensori del museo. Invece, un team di esperti di arte, ingegneri e operai edili ha rimosso due pannelli dalla facciata continua di vetro del Saban Building e ha abilmente portato Bruce all’interno dell’edificio. La nuova, drammatica casa di Bruce è sospesa a 9 metri sopra il terzo piano del Museo dell’Academy Museum of Motion Pictures, progettato dall’architetto Renzo Piano, vincitore del Pritzker Prize, dove il pubblico potrà godersela ancora una volta. Nella sua nuova location, Bruce sarà visibile da molti punti di osservazione all’interno del museo e ai passanti all’esterno su Fairfax Avenue e 6th Street.

L’Academy Museum of Motion Pictures presenterà altri cimeli dei film Lo squalo e Lo squalo 2, a cui si aggiungeranno altri oggetti storici di Hollywood in mostra come le pantofole rubino di Dorothy dal classico Il Mago di Oz, una tuta spaziale indossata in 2001: Odissea nello spazio, fondali dipinti a mano realizzati per Spartacus, schizzi originali della tenuta Xanadu di Quarto potere, un copione con annotazioni scritte a mano da Gregory Peck per Il buio oltre la siepe, schizzi originali e teste scolpite in vari materiali dell’originale xenomorfo di Alien e tra i pezzi più recenti l’abito da Regina di Maggio indossato dall’attrice Florence Pugh nell’horror Midsommar.

